Кто такие Куприян и Устинья?

Священномученик Киприан (на русский лад Куприян) жил в III веке и был родом из Антиохии. С юных лет родители отдали его на служение языческим идолам. Долгие годы он познавал чародейство и в итоге стал языческим жрецом. По преданию, Куприян мог управлять стихиями, насылать мор на людей и вызывать бесов. Однако свои магические силы и знания он использовал и в помощи людям.

Однажды к языческому мудрецу обратился отчаявшийся знатный юноша Аглаид. Он рассказал Киприану, что полюбил прекрасную Иустину, признался ей в своих чувствах, но девушка не ответила взаимностью. По преданию, она была истинной христианкой, проводила много времени в молитве и посте. Киприан выслушал Аглаида и ответил, что пошлет к девушке бесов, чтобы та почувствовала страсть к влюбленному юноше.

Однако сила духа святой Иустины была сильнее магии Киприана. Молитвами девушка развеяла бесовское наваждение. Увидев это, Киприан уверовал в Иисуса Христа. Он покаялся в грехах, крестился и избрал для себя праведный путь. Вскоре он стал епископом, а святая Иустина ушла в монастырь и стала игуменией.

Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане Киприана и Иустину схватили, истязали и казнили.