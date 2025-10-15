Народные приметы 15 октября. Чего боялись и чем занимались на Куприяна и Устинью
Почему в этот день не выпивали и подарков от людей не принимали
15 октября 2025
Народный праздник – Куприян и Устинья – отмечают 15 октября. По-другому его еще называли Днем очищения от наваждений. На Руси день считали опасным: крестьяне верили, что на них могут напасть бесы. Потому они молились святым и просили защитить их от нечисти и порчи. Кто такие Куприян и Устинья, какие традиции есть у этого праздника и что нельзя делать 15 октября – читайте в материале amic.ru.
Священномученик Киприан (на русский лад Куприян) жил в III веке и был родом из Антиохии. С юных лет родители отдали его на служение языческим идолам. Долгие годы он познавал чародейство и в итоге стал языческим жрецом. По преданию, Куприян мог управлять стихиями, насылать мор на людей и вызывать бесов. Однако свои магические силы и знания он использовал и в помощи людям.
Однажды к языческому мудрецу обратился отчаявшийся знатный юноша Аглаид. Он рассказал Киприану, что полюбил прекрасную Иустину, признался ей в своих чувствах, но девушка не ответила взаимностью. По преданию, она была истинной христианкой, проводила много времени в молитве и посте. Киприан выслушал Аглаида и ответил, что пошлет к девушке бесов, чтобы та почувствовала страсть к влюбленному юноше.
Однако сила духа святой Иустины была сильнее магии Киприана. Молитвами девушка развеяла бесовское наваждение. Увидев это, Киприан уверовал в Иисуса Христа. Он покаялся в грехах, крестился и избрал для себя праведный путь. Вскоре он стал епископом, а святая Иустина ушла в монастырь и стала игуменией.
Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане Киприана и Иустину схватили, истязали и казнили.
На Куприяна и Устинью было принято читать молитвы для спасения от нечисти. Ведь, по народному поверью, злые духи могли напасть на людей и завладеть их телом. Наши предки верили, что святые могут очиститься от преследований злых духов и дурных наваждений. Причем мужчины молились Куприяну, а женщины – Устинье.
На Руси считали, что "легкой добычей" для бесов были те люди, которые вольно или невольно призывали чертей в порывах гнева или будучи в неадекватном состоянии. То есть грешники, сквернословы и алкоголики. В народе даже говорили, что тем, кто много выпивал, черти являлись наяву и лишали покоя (так описывали "белую горячку").
По традиции 15 октября вечером девушки собирались вместе и занимались рукоделием. В этот день не веселились и не смеялись, а усердно работали. Лишь иногда девицы запевали грустные песни ("плачи"). Девушки, которых сосватали к Покрову, продолжали готовить себе приданое – ткали изо льна, вышивали, вязали. А вот парни в этот день помогали своим родителям и в посиделках не участвовали.
По народным поверьям, бес мог вселиться в человека через наговор, пущенный по ветру, или переданный предмет. Поэтому подарков (особенно от незнакомцев) не принимали. А от внезапно начавшегося ветра спасались заговорами.
Алкоголь в этот день не пили. Ведь в народе говорили, что тот, кто напьется, от черта не убережется.
Ссориться на Куприяна и Устинью было нельзя: брань и конфликты могли накликать беду на семью.
- Иней появился – будет сухая и солнечная погода.
- Холодный ветер и сильный дождь – признак суровой зимы.
- Сильный листопад на Куприяна и Устинью – к похолоданию.
- Снег выпал 15 октября – зима наступит через 40 дней.
- Кот с теплого места не слазит – скоро пойдет снег.
