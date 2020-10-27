Кто такая Параскева?

Параскева – христианская святая, которая прославилась своим аскетичным образом жизни.

Она родилась в X веке в Епивате, на берегу Мраморного моря. Родители девушки были настоящими христианами. С ранних лет Параскева любила посещать храмы. Однажды на литургии священник сказал, что каждый может при желании отдать себя во служение Господу. Его слова затронули Параскеву, поэтому она стала жить по учению Иисуса. Когда родители умерли, девушка раздала наследство бедным и уехала в Константинополь. Там она приняла монашеский постриг.

Вскоре после этого девушка совершила паломничество в Святую землю и поселилась в Иорданской долине. За два года до смерти уже в пожилом возрасте Параскева вернулась домой, где и умерла. Ее погребли на общем кладбище как безымянную странницу.