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Народные приметы. Что сделать 27 октября, чтобы уберечь детей от болезней

, ИА "Амител"
О чем молились святой Параскеве незамужние девушки, матери и вдовцы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Народный праздник – Параскева Грязниха – отмечают 27 октября. На Руси Параскеву считали покровительницей женщин и целительницей болезней. Почему в этот день не стирали и боялись купать детей – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такая Параскева?

Параскева – христианская святая, которая прославилась своим аскетичным образом жизни.

Она родилась в X веке в Епивате, на берегу Мраморного моря. Родители девушки были настоящими христианами. С ранних лет Параскева любила посещать храмы. Однажды на литургии священник сказал, что каждый может при желании отдать себя во служение Господу. Его слова затронули Параскеву, поэтому она стала жить по учению Иисуса. Когда родители умерли, девушка раздала наследство бедным и уехала в Константинополь. Там она приняла монашеский постриг. 

Вскоре после этого девушка совершила паломничество в Святую землю и поселилась в Иорданской долине. За два года до смерти уже в пожилом возрасте Параскева вернулась домой, где и умерла. Ее погребли на общем кладбище как безымянную странницу.

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Почему Параскеву прозвали Грязнихой?

Конечно, никто не хотел оскорбить святую. Всему виной погода, которая устанавливалась 27 октября. В это время на улице шел дождь со снегом и была сильная грязь. По дорогам было ни пройти ни проехать. По сути, в этот период сельчане были отрезаны от соседних сел, городов, а порой даже домов. "На Грязнуху не бывает сухо", – говорили у народе.

А вообще образ святой Параскевы у восточных славян тесно переплелся с древним культом языческой богини Мокоши. Ей женщины посвящали пятничный день. Отсюда и еще одно имя – Параскева-Пятница. Параскеву в народе называли "бабьей святой", так как считали, что она помогает матерям и незамужним девушкам.

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Традиции на Параскеву Грязниху

В некоторых районах святую почитали как покровительницу женской зимней работы. Поэтому по традиции 27 октября хозяйки начинали трепать и мять лен. "На Параскеву пряжу начинают", – говаривали в народе.

Также устраивали "смотрины льна". Первый вытрепанный лен нужно было показать окружающим, чтобы похвалиться мастерством. Девушки, которые собирались замуж, показывали свои работы будущим свекровям и парням.

По вечерам было принято собираться семьями, во время таких посиделок пили чай, ели пирожки и рассказывали истории.

Еще на Параскеву вдовы и вдовцы проводили вечер в мольбах перед иконами, чтобы поскорее найти себе спутника жизни. Девушки просили святую об удачном замужестве, а матери молились за детей.

4
Что нельзя делать 27 октября?

На Прасковью опасались начинать новые дела. Согласно народному поверью, они не принесут желаемого результата и дадут только проблемы.

В этот день запрещалось прясть и стирать. В народе верили, что если нарушать запрет, то Параскева якобы могла наслать болезни. 27 октября также боялись купать детей, ведь, по поверью, они могли после этого сильно заболеть.

Беременным нельзя было расчесывать волосы 27 октября. Говорили, что иначе, когда придет время рожать, святая Параскева не поможет. 

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Народные приметы на Параскеву Грязниху
  • Яркие звезды на Параскеву – быть хорошему урожаю.
  • Дороги развезло – до зимы четыре недели осталось.
  • Если 17 октября сухая и ветреная погода – в следующем году лето будет сухое и неурожайное.
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

27.10.2020 08:13
Filin

Сравнили Мокош и какую-то прислужницу в монастыре, насылающую болезни.

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