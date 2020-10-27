Народный праздник – Параскева Грязниха – отмечают 27 октября. На Руси Параскеву считали покровительницей женщин и целительницей болезней. Почему в этот день не стирали и боялись купать детей – читайте в материале amic.ru.
Параскева – христианская святая, которая прославилась своим аскетичным образом жизни.
Она родилась в X веке в Епивате, на берегу Мраморного моря. Родители девушки были настоящими христианами. С ранних лет Параскева любила посещать храмы. Однажды на литургии священник сказал, что каждый может при желании отдать себя во служение Господу. Его слова затронули Параскеву, поэтому она стала жить по учению Иисуса. Когда родители умерли, девушка раздала наследство бедным и уехала в Константинополь. Там она приняла монашеский постриг.
Вскоре после этого девушка совершила паломничество в Святую землю и поселилась в Иорданской долине. За два года до смерти уже в пожилом возрасте Параскева вернулась домой, где и умерла. Ее погребли на общем кладбище как безымянную странницу.
Конечно, никто не хотел оскорбить святую. Всему виной погода, которая устанавливалась 27 октября. В это время на улице шел дождь со снегом и была сильная грязь. По дорогам было ни пройти ни проехать. По сути, в этот период сельчане были отрезаны от соседних сел, городов, а порой даже домов. "На Грязнуху не бывает сухо", – говорили у народе.
А вообще образ святой Параскевы у восточных славян тесно переплелся с древним культом языческой богини Мокоши. Ей женщины посвящали пятничный день. Отсюда и еще одно имя – Параскева-Пятница. Параскеву в народе называли "бабьей святой", так как считали, что она помогает матерям и незамужним девушкам.
В некоторых районах святую почитали как покровительницу женской зимней работы. Поэтому по традиции 27 октября хозяйки начинали трепать и мять лен. "На Параскеву пряжу начинают", – говаривали в народе.
Также устраивали "смотрины льна". Первый вытрепанный лен нужно было показать окружающим, чтобы похвалиться мастерством. Девушки, которые собирались замуж, показывали свои работы будущим свекровям и парням.
По вечерам было принято собираться семьями, во время таких посиделок пили чай, ели пирожки и рассказывали истории.
Еще на Параскеву вдовы и вдовцы проводили вечер в мольбах перед иконами, чтобы поскорее найти себе спутника жизни. Девушки просили святую об удачном замужестве, а матери молились за детей.
На Прасковью опасались начинать новые дела. Согласно народному поверью, они не принесут желаемого результата и дадут только проблемы.
В этот день запрещалось прясть и стирать. В народе верили, что если нарушать запрет, то Параскева якобы могла наслать болезни. 27 октября также боялись купать детей, ведь, по поверью, они могли после этого сильно заболеть.
Беременным нельзя было расчесывать волосы 27 октября. Говорили, что иначе, когда придет время рожать, святая Параскева не поможет.
- Яркие звезды на Параскеву – быть хорошему урожаю.
- Дороги развезло – до зимы четыре недели осталось.
- Если 17 октября сухая и ветреная погода – в следующем году лето будет сухое и неурожайное.
Комментарии
Сравнили Мокош и какую-то прислужницу в монастыре, насылающую болезни.