Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2021м году и сколько на них потратят денег?

Четыре года Барнаул участвует в федеральном нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За это время в краевой столице отремонтировали больше 100 магистралей. На это потратили около 4 миллиардов рублей. Только в 2020 году на ремонт и реконструкцию дорог в рамках нацпроекта из различных бюджетов выделили 1,2 миллиарда рублей. Это беспрецедентная сумма в истории Барнаула. Рассказываем, какие дороги отремонтируют в 2021 году, сколько денег на это потратят и где начнут строить новые автомагистрали.
Да. В список объектов, которые попали в БКАД, вошли 19 улиц. В том числе такие важные транспортные артерии, как улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии), Змеиногорский тракт (от ул. Аванесова до Южного тракта), Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны). Кстати, Павловский тракт основательно ремонтировали уже больше пяти лет назад. В этом году одну из самых загруженных транспортных магистралей расширяют: на участке от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути будет по две полосы для движения в обоих направлениях. Стоимость работ – 147,1 млн рублей.
Также в следующем году в планах администрации города ремонт дорог в микрорайонах Спутник и Авиатор по маршруту движения общественного транспорта. Реконструкцию ждут и два моста: через Барнаулку по улице Челюскинцев и через речку Власиха в одноименном селе. Во Власихе работы на мосту начались в этом году, в следующем – завершатся.
Ограничиваться ремонтом и реконструкцией в мэрии не собираются. Поскольку нацпроект разрешает с прошлого года проведение капиталоемких работ, то в планах завершить строительство новой дороги в Барнауле по проезду Северному Власихинскому от улицы Попова до проспекта Энергетиков. Стоимость строительства – около 250 миллионов рублей. Проект обещает стать одним из самых амбициозных в городе за последние годы. В быстрорастущем Индустриальном районе Барнаула фактически с нуля будет построена вся дорожная инфраструктура, сделают тротуары, светофоры, установят освещение. В этом году на дорожном объекте будет построена ливневка, перенесены инженерные сети.
Ожидается, что общая длина ремонтируемых улиц составит 32,06 километра. Стоимость работ – 906,9 миллиона рублей. Это примерно на уровне 2020 года. При этом список улиц не окончательный. Все будет зависеть от финансирования. Так, в этом году столица региона получила из краевого бюджета дополнительно 189 миллионов, которые ушли на ремонт Павловского тракта и дороги к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко.
А какие дороги сделают в 2022 году?
Будут выполнены работы по ремонту 10 улиц города: Малахова (от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора), Лазурной (от Власихинской до улицы Взлетной), проспекта Дзержинского (от Южного тракта до улицы Центральной в селе Лебяжьем), улицы Никитина (от переулка Малый Прудской до проспекта Ленина). Общая длина ремонтируемых улиц составит 19,2 км. Стоимость работ – 346,5 миллиона.
По сравнению с предыдущими годами сумма маленькая. Однако большая часть средств уйдет на реконструкцию путепроводов через железнодорожные пути на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Общая стоимость работ (в 2022-2023 гг.) составит около 1,1 миллиарда рублей.
Путепровод на Новом рынке находится в аварийном состоянии. Реконструкцию данного участка дороги обсуждают уже много лет. Сначала его хотели реконструировать в 2018 году, потом – в 2020-м, теперь сроки снова перенесли. В часы пик это место превращается в "бутылочное горлышко", где концентрируется огромное количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы.
В недавнем интервью в программе "Переговорка" председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев рассказал, что уже готов проект реконструкции путепровода. Из-за масштабности и сложности работ ремонт пройдет в несколько этапов и продлится два года. После окончания работ пропускная способность на данном участке вырастет на 30%.
Поскольку Барнаул и в будущем будет участвовать в нацпроекте, то уже разработан список дорожных объектов, которые отремонтируют в городе в ближайшие пять лет.
В 2023 году, помимо путепроводов, будет выполнен ремонт семи улиц. В том числе все того же Павловского тракта (от ул. Солнечная Поляна до Трактовой), улицы Гридасова (от Малахова до Власихинской), проспекта Космонавтов (от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта). Общая длина ремонтируемых улиц 25,7 километра. Стоимость работ – 477,16 миллиона рублей. Сумма вновь не окончательная. Все зависит от дополнительных средств, которые Барнаул может получать как из краевого, так и из федерального бюджетов.
В 2024 году отремонтируют еще 19 дорог. Например, приведут в порядок проспект Ленина (от улицы Димитрова до площади Октября). Это единственный участок центральной улицы Барнаула, который не отремонтирован. Большую часть проспекта Ленина уже обновили за последние два года в рамках нацпроекта. Новое дорожное полотно появится также на четной стороне улицы Антона Петрова (от улицы Попова до улицы Малахова), на улицах Парфенова, Воровского, Радужной (поселок Лесной). Общая длина ремонтируемых улиц составит 37,8 километра. Стоимость работ оценивается в 648 миллионов рублей.
За прошедшие 2017-2019 годы в ходе реализации национального проекта выполнены работы по ремонту 110 объектов общей протяженностью 179,4 километра. Благодаря этому нормативность автомобильных дорог увеличилась с 37,3% (243,2 км) до 64,8% (422,6 км). Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в 2020 году составила 43,1 км. Это больше 40 улиц. Ключевой объект – улица Попова. Ее расширили от улицы Власихинской до Трактовой за 600 миллионов рублей. Также в городе построили дорогу по ул. Сиреневой. Ее длина составила 364 метра.
Как сообщили в администрации Барнаула, в конце дорожно-строительного сезона в текущем году ожидается увеличение нормативности автомобильных дорог, включенных в национальный проект, с 64,8% до 71,4% (плановый показатель 67,7% – 441,5 км). К концу 2024 года нормативность автомобильных дорог должна увеличиться до 85,1% (554,9 км).
Комментарии
Сельские мастера, сельские дороги.
Да, это бездонная пропасть. Учитывая качество ремонта, это не более чем до весны, а весной как обычно все эти дороги порвёт водой и льдом. Это миллиарды буквально закопанные в землю. А тем временем на эти миллиарды можно было бы обновить подвижный состав электротранспорта, реконструировать трамвайные пути и даже построить новые. Но нет, мы идём своим путём, учиться на чужих ошибках мы не любим.
Трамвай прошлое. Троллейбус на порядок дешевле в эксплуатации и может двигаться на аккумуляторе.
Так С-Западную 2 года назад делали! Правда хреново!!!
Особенно нравятся остановки трамвая с выходом на проезжую часть.
Геша по прежнему корчит из себя великого урбаниста. Этакий местный малахольный эрзац Одувана Варламова. Как же смешно читать его унылые высеры....