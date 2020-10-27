Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2021м году и сколько на них потратят денег?

Уже известно, что отремонтируют в следующем году?

Да. В список объектов, которые попали в БКАД, вошли 19 улиц. В том числе такие важные транспортные артерии, как улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии), Змеиногорский тракт (от ул. Аванесова до Южного тракта), Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны). Кстати, Павловский тракт основательно ремонтировали уже больше пяти лет назад. В этом году одну из самых загруженных транспортных магистралей расширяют: на участке от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути будет по две полосы для движения в обоих направлениях. Стоимость работ – 147,1 млн рублей.

Также в следующем году в планах администрации города ремонт дорог в микрорайонах Спутник и Авиатор по маршруту движения общественного транспорта. Реконструкцию ждут и два моста: через Барнаулку по улице Челюскинцев и через речку Власиха в одноименном селе. Во Власихе работы на мосту начались в этом году, в следующем – завершатся.

Ограничиваться ремонтом и реконструкцией в мэрии не собираются. Поскольку нацпроект разрешает с прошлого года проведение капиталоемких работ, то в планах завершить строительство новой дороги в Барнауле по проезду Северному Власихинскому от улицы Попова до проспекта Энергетиков. Стоимость строительства – около 250 миллионов рублей. Проект обещает стать одним из самых амбициозных в городе за последние годы. В быстрорастущем Индустриальном районе Барнаула фактически с нуля будет построена вся дорожная инфраструктура, сделают тротуары, светофоры, установят освещение. В этом году на дорожном объекте будет построена ливневка, перенесены инженерные сети.

Ожидается, что общая длина ремонтируемых улиц составит 32,06 километра. Стоимость работ – 906,9 миллиона рублей. Это примерно на уровне 2020 года. При этом список улиц не окончательный. Все будет зависеть от финансирования. Так, в этом году столица региона получила из краевого бюджета дополнительно 189 миллионов, которые ушли на ремонт Павловского тракта и дороги к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко.