4 ноября 2020: выходной или рабочий день?

4 ноября вся страна отметит День народного единства. В 2020 году праздник выпадает на среду и длинных выходных у нас не будет. Нужно ли 4 ноября идти на работу и что это за праздник – читайте в материале amic.ru.
Выходной. День народного единства относится к нерабочим праздничным дням в Российской Федерации. Поэтому каждый год 4 ноября мы отдыхаем – будь это день рабочей недели или календарный выходной.
В 2020 году 4 ноября – среда. В этот день мы не будем работать. А вот 3 ноября, во вторник, будет сокращенный предпраздничный день. Это значит, что с работы можно уйти на час раньше.
День народного единства – один из самых молодых праздников в России. Он существует с 2005 года. Вероятно, поэтому его еще не все запомнили или путаются в названии (считают, что 4 ноября празднуется День единения или День независимости России, согласно прошлогодним данным ВЦИОМ).
День народного единства установили в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Тогда патриарх Московский и всея Руси Гермоген выступил с призывом дать отпор захватчикам. И тысячи людей разных сословий объединились в народное ополчение. Его возглавили земский староста Кузьма Минин и новгородский князь Дмитрий Пожарский. Летом ополченцы разбили польские войска под стенами Москвы, а через несколько месяцев – 4 ноября – освободили Китай-город.
Это событие считают ключевым в истории Руси, так как после него закончилось тяжелое для страны Смутное время. В 1613 году Земский собор избрал нового русского царя. Им стал Михаил Федорович, первый из представителей династии Романовых.
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У кого выходной, у кого праздник, у остальных просто день...