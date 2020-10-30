4 ноября 2020: выходной или рабочий день?

4 ноября – какой праздник?

День народного единства – один из самых молодых праздников в России. Он существует с 2005 года. Вероятно, поэтому его еще не все запомнили или путаются в названии (считают, что 4 ноября празднуется День единения или День независимости России, согласно прошлогодним данным ВЦИОМ).

День народного единства установили в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Тогда патриарх Московский и всея Руси Гермоген выступил с призывом дать отпор захватчикам. И тысячи людей разных сословий объединились в народное ополчение. Его возглавили земский староста Кузьма Минин и новгородский князь Дмитрий Пожарский. Летом ополченцы разбили польские войска под стенами Москвы, а через несколько месяцев – 4 ноября – освободили Китай-город.

Это событие считают ключевым в истории Руси, так как после него закончилось тяжелое для страны Смутное время. В 1613 году Земский собор избрал нового русского царя. Им стал Михаил Федорович, первый из представителей династии Романовых.