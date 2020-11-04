День Казанской иконы Божией Матери. Как отмечают и о чем молятся святыне?

Казанская икона Божией Матери. Откуда она взялась?

Кто и когда создал Казанскую икону Божией Матери неизвестно. Однако в истории описано ее чудесное обретение. А было это так.

В июне 1579 года в Казани произошел страшный пожар, который уничтожил часть города. Без крыши над головой остался и стрелец (по другим источникам, он был купцом) Дмитрий Онучин. После пожара его девятилетней дочери Матроне во сне явилась Пресвятая Богородица и попросила отыскать ее лик, который якобы находился под обломками сгоревших зданий.

На утро девочка рассказала о сне родителям, но те ей не поверили, сказав, что видения могут приходить только святым. Однако на вторую и на третью ночь Божия Матерь продолжала являться во снах Матроне. Тогда родители решили прислушаться к дочери и отправились искать икону там, где указала Богородица. Начали копать и вдруг обнаружили икону, завернутую в сукно. Все вокруг было уничтожено огнем, но лик был цел.

Весть о чудесном обнаружении святыни облетела весь город и его окрестности. Священнослужители провели с иконой Крестный ход. Согласно легенде, во время него произошло чудо — двое слепых прикоснулись к лику Божией Матери и прозрели.

Позже царь Иван Грозный, которого потрясла история обретения иконы, повелел построить Казанский собор, основать Богородицкий женский монастырь на том месте, где нашли святыню.