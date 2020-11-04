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День Казанской иконы Божией Матери. Как отмечают и о чем молятся святыне?

, ИА "Амител"
4 ноября - День Казанской иконы Божией Матери
Фото: анонимный автор - en:wiki, СС0, commons.wikimedia.org

Фото: анонимный автор - en:wiki, СС0, commons.wikimedia.org

4 ноября Православная церковь отмечает День Казанской иконы Божией Матери. Это один из самых почитаемых образов Богородицы. С какими чудесами связана икона, о чем ей молятся, как она связана с Днем народного единства и что нельзя делать 4 ноября — читайте в материале amic.ru.

1
Казанская икона Божией Матери. Откуда она взялась?

Кто и когда создал Казанскую икону Божией Матери неизвестно. Однако в истории описано ее чудесное обретение. А было это так.

В июне 1579 года в Казани произошел страшный пожар, который уничтожил часть города. Без крыши над головой остался и стрелец (по другим источникам, он был купцом) Дмитрий Онучин. После пожара его девятилетней дочери Матроне во сне явилась Пресвятая Богородица и попросила отыскать ее лик, который якобы находился под обломками сгоревших зданий. 

На утро девочка рассказала о сне родителям, но те ей не поверили, сказав, что видения могут приходить только святым. Однако на вторую и на третью ночь Божия Матерь продолжала являться во снах Матроне. Тогда родители решили прислушаться к дочери и отправились искать икону там, где указала Богородица. Начали копать и вдруг обнаружили икону, завернутую в сукно. Все вокруг было уничтожено огнем, но лик был цел.

Весть о чудесном обнаружении святыни облетела весь город и его окрестности. Священнослужители провели с иконой Крестный ход. Согласно легенде, во время него произошло чудо — двое слепых прикоснулись к лику Божией Матери и прозрели. 

Позже царь Иван Грозный, которого потрясла история обретения иконы, повелел построить Казанский собор, основать Богородицкий женский монастырь на том месте, где нашли святыню. 

2
И где она теперь?

Святыня была утрачена. В 1904 году вор пробрался к Богородицкий женский монастырь в Казани и похитил иконы Божией Матери и Спасителя.

Преступника нашли быстро и задержали. Им оказался 28-летний крестьянин Варфоломей Чайкин. При обыске у него дома обнаружили драгоценности и части украшений с икон, но самих образов не было. Свидетели заявили, что иконы были порублены и сожжены в печке.

Суд приговорил Чайкина к 12 годам каторжных работ. Известно, что он неоднократно менял свои показания. Вероятно, из-за этого появилось много версий о судьбе Казанской иконы Божией Матери: якобы, тогда из собора похитили копию, что вор не уничтожил икону, а продал старообрядцам. Однако подтверждений этому нет. К тому же у иконы было несколько списков, которые сейчас хранятся в разных храмах и тоже считаются чудотворными.

3
Когда отмечают День Казанской иконы Божией Матери?

День Казанской иконы Божией Матери отмечают два раза в году: 21 июля и 4 ноября.

21 июля Православная церковь отмечает явление ее образа. Ведь именно в этот день (8 июля по старому стилю) 1579 года произошло чудесной обретение образа. 

А вот 4 ноября отмечать праздник стали с 1649 года. Тогда этот день объявили православно-государственным праздником Казанской иконы Божией Матери. Он связан с событиями 1612 года — когда народное ополчение под руководством новгородского князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина освободили Москву от польских интервентов. Известно, что Казанской иконой Божией Матери войско вошло в Москву. А перед решающим боем воины молились образу.

4
О чем молятся иконе и кому она помогает?
  1. У Казанской иконы Божией Матери молятся об исцелении недугов, болезней, в частности просят Богородицу вернуть потерянное зрение. Вероятно, это связано с тем, что первое чудо, которое увидели у иконы было исцеление слепых старцев в Казани.
  2. Считается, что молитва перед иконой Казанской Божией Матери не раз спасала нашу страну. Такое случилось в Смутное время, когда столицу захватили поляки. В 1612 году после усердных молитв народного ополчение смогло освободить столицу от захватчиков. А в 1709 году накануне Полтавской битвы, как пишет "Фома", русская армия во главе с императором Петром I молилась перед Казанским образом о даровании победы. 
  3. Пресвятую Богородицу в народе прозвали заступнице женщин. А еще у Казанской иконы Божией Матери просят помочь в трудные жизненные периоды, молят уберечь и защитить от бед и несчастий детей. 
  4. К Божией Матери также обращаются супружеские пары, которые просят помочь наладить отношения.
5
Как празднуют день Казанской иконы Божией Матери?

4 ноября православные ходят в церковь, чтобы помолиться Божьей Матери. Во всех храмах проводятся торжественные богослужения.

На Руси считали, что день Казанский иконы Божией Матери — удачное время для свадеб. "Кто на Казанской женится, тот счастлив будет", — говорили в народе. 4 ноября было принято устраивать застолья — так поздравляли молодоженов и встречали мужчин, которые возвращались с работы или из поездок.

В народе верили, что если на Казанскую пойдет дождь — это добрый знак. Значит, что Божья Матерь плачет за всех людей. А вот если дождя не было, говорили, что следующий год будет трудным.

А вообще, по народному календарю, с 4 ноября ждали морозов. "С Казанской тепло морозу не указ", — говорили крестьяне. 

6
Что нельзя делать 4 ноября?

Строгих запретов в день Казанской иконы Божией Матери нет. Однако как и в любой другой церковный праздник в этот день не стоит ругаться матом, конфликтовать с окружающимися, злиться, завидовать, а также желать кому-нибудь зла.

Считается, что 4 ноября нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, рукоделием и делать уборку. Однако Церковь этого не запрещает. Главное, чтобы дела не помешали посетить храм и помолиться. 

Также по народным поверьям в день Казанской иконы Божией Матери не стоит отправляться в путешествие или поездку. Якобы путь обратно может быть долгим и трудным. 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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