И ни слова о революции. Что отмечали 7 ноября и почему этот праздник отменили?

В России 7 ноября отмечают 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Вернее, отмечают те, кто вообще помнит об этом празднике. Начиная с 90-х, знаменательный день несколько раз переименовывали, а позже он и вовсе перестал быть официальным торжеством. Теперь лишь коммунисты проводят 7 ноября свои масштабные шествия. Правда, в 2020 году и этого не будет: пандемия внесла свои коррективы. Рассказываем, что это за праздник, почему Октябрьскую революцию славят в ноябре и из-за чего торжественный день "украли".
Праздник посвящен Великой Октябрьской социалистической революции, которая произошла в 1917 году в ночь с 25 на 26 октября в Петрограде (сейчас – Санкт-Петербург). Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов закончилось захватом Зимнего дворца. Временное правительство свергли, а в стране более чем на 70 лет воцарилась власть Советов. Кстати, через год после революции государство перешло на григорианский календарь, и даты праздников сдвинулись. Потому Октябрьскую революцию и славят в ноябре, а не в октябре.
Естественно, во времена СССР это был самый главный праздник: отмечали его похлеще Нового года. На Красной площади проводили большой военный парад, а по стране прокатывалась волна торжественных митингов и демонстраций. До 1992 года людям давали сразу два официальных выходных – 7 и 8 ноября.
Почему праздник отменили?
Все просто – в стране поменялась политическая обстановка. После августовского путча 1991 года коммунистическая партия осталась без власти, а Россия встала на рельсы капитализма.
Естественно, и главный советский праздник через какое-то время решили "подвинуть". Но делали это мягко и постепенно.
В 1995 году 7 ноября стал Днем воинской славы в честь проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. Уже спустя год Борис Ельцин еще раз переименовал праздник: на этот раз – в День согласия и примирения. Следующее изменение внес уже Владимир Путин: официальный выходной перенесли с 7 на 4 ноября, а новый праздник получил название День народного единства. Его-то мы теперь и отмечаем.
Правда, не все до сих пор понимают, в честь чего мы отдыхаем 4 ноября. А посвящен "новый" праздник событиям 1612 года, когда все русские сословия объединились и прогнали из страны польских интервентов.
Комментарии
Вернее, отмечают те, кто вообще помнит об этом празднике.
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А если ещё вернее, то просто не знают историю своей страны! И хоть за какие слова прячь этот факт, смысл не изменится.
У народа не помнящего своей истории нет будущего!
Это не просто так придумали.
Вся верхушка включая Самого большую часть жизни орали Урра а теперь переобулись, Троцкий тиких называл политические граждане с низкой социальной ответственностью, и выходит КТО рулит????
Победа будет за нами!
Этот праздник, я думаю, отменили потому, чтобы люди не вспоминали, что так можно, те кто очень ссытца такого поворота событий!
С праздником Великого Октября товарищи !
С праздником Великого Октября товарищи !
С праздником дорогие товарищи! Слава КПСС!!!!
С Днём Великой Октябрьской Социалистической Революции!
Наше дело правое, мы победим!
Ленин и его товарищи начали строить коммунизм и хотели его распространить во все государства, а социализм был переходным этапом. но со временем Ленин и Сталин поняли, что везде не получится и нужно сначала в одной стране, как образец. но нашлись и те (Троцкий Каменев например) кто не оставил затею мировой революции и начали поджигать Россию (гражданской войной), что бы поджечь весь мир. с такими пришлось бороться и параллельно строить социализм. когда в конце 30-х годов буржуины (США, Англия) увидели чего достигла Россия (пробежала за 10 лет тот путь что европа за сотни), то решили с этим что-то делать, тем более что в России осталось много недобитых белых и троцкистов, и много подобных махнуло за границу. на их чувствах и памяти сыграли против России, тем более Гитлер уже затеял свою игру, но ША И "Великие"Бритые его во время профинансировали дав толчок развития и получив рычаги управления им. Россию они тоже профинансировали, но Сталин через референдум даёт инвесторам от ворот поворот! и по их плану: гитлер нападает на Россию, ослабляет её и сам ослабевает, и они прибирают и одного и другого, но в 45-м году всё сложилось не по их.
(продолжение следует)
(продолжение)
Хрущёв решает быстро схватить власть, для этого при помощи недобитых белых, а теперь и недобитых про-фашистов, среди которых много оставшихся, выбивает из игры оставшихся Сталинцев. Экономику начинает трясти. что бы как-то наладить, частично возвращают сталинские методы, от чего происходят всплески в экономике. Брежнев при помощи всё тех же недобитых и присоединившихся к ним ....., сваливает Хрущева, и к тому времени уже в президиуме совсем нет Сталинцев и ни кто не помнит куда править страной. к тому же верхушке нравиться реклама капитализма, в которую буржуи вкладывают прилично, идя на уступки профсоюзам, крестьянам и рабочим, хотя им (буржуям) это и не нравиться, но что делать, когда под боком пример Социализма - расцвет за 30 лет, где образование, медицина, жильё бесплатно, и даже ежегодное снижение цен и индексация зарплаты. им с Россией что-то нужно срочно делать! Им на руку сыграло то, что наша верхушка уже тоже хочет чем-нибудь повладеть и побарствовать, и это у них начинает получатся, и они ни чего не хотят менять - превращая всё в застой. и вот он Горбачёв
(продолжение)
и уже окрепшие (поддержкой капиталистов) недобитые, их дети и внуки, и всё те же ...., которые теперь разворачиваются по полной. именно с этого периода у капиталистов (за границей) начинают попирать права всех кроме богатых! капиталисты запускают РЕКЛАМУ, что Социализм - нехорошо, а капитализм - то что необходимо строить. эта пропаганда на столько сильна, что люди и вправду поверили, что когда все для людей - это плохо, а когда один владелец средств производства богатеет, а рабочие и крестьяне беднеют - это хорошо...
У народа не помнящего своей истории нет будущего!
Это не просто так придумали.
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Кто придумал? Бог, говорит - не копайтесь в дерме истории, а живите по Божьим законам в настоящие время. Это равносильно жене Лота, которая оглянулась назад и превратилась в соляную глыбу. Смотрят на историю и грызнуться между собой, как собаки.
...... - читай сионисты
Бог, говорит - не копайтесь в...
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он тебе это сам сказал? тогда тебе на Луговую
или по факсу прислал? тогда бы проверить абонента по номеру отправителя?
10:29
10:33
10:38
>100 лет Коротко
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Какая отборнейшая шизофрения. Вы таблеточки забыли выпить.
Библия - еврейская книга принесённая греками...
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есть другие варианты?
Какая отборнейшая...
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именно потому что этого большинство не помнят, да даже и не знали...
имеем то, что имеют нас.
или вам кажется всё по другому?