И ни слова о революции. Что отмечали 7 ноября и почему этот праздник отменили?

Все просто – в стране поменялась политическая обстановка. После августовского путча 1991 года коммунистическая партия осталась без власти, а Россия встала на рельсы капитализма.

Естественно, и главный советский праздник через какое-то время решили "подвинуть". Но делали это мягко и постепенно.

В 1995 году 7 ноября стал Днем воинской славы в честь проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. Уже спустя год Борис Ельцин еще раз переименовал праздник: на этот раз – в День согласия и примирения. Следующее изменение внес уже Владимир Путин: официальный выходной перенесли с 7 на 4 ноября, а новый праздник получил название День народного единства. Его-то мы теперь и отмечаем.

Правда, не все до сих пор понимают, в честь чего мы отдыхаем 4 ноября. А посвящен "новый" праздник событиям 1612 года, когда все русские сословия объединились и прогнали из страны польских интервентов.