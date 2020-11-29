Овну – бизнес, Водолею – творчество. Что знакам зодиака обещает гороскоп на 2021 год

Каким будет 2021 год?

Настолько тяжелых потрясений, как в 2020-м, в предстоящем году ждать не стоит, уверена астролог. По ее словам, негативные аспекты планет, которые портили нам жизнь последние месяцы, после Нового года сойдут на нет. И если пандемию мы не победим (а вирусологи в этом почти уверены), то хотя бы сможем, наконец, преуспеть в делах и реализовать свои задумки, убеждена Жиронкина.

"Юпитер и Сатурн перейдут из знака Козерог, который отвечает за дисциплину, правила, аскетичность и ограничения, в знак Водолея, который помогает нашим творческим открытиям, инициативам в общественной жизни и новаторству. Так что если вы давно задумали какие-то интересные проекты – в 2021 году у вас есть все шансы их реализовать", – полагает Алена Жиронкина.

И все же в первой половине года, по словам астролога, следует быть особенно внимательными в денежных вопросах: все из-за Черной Луны в Тельце. Лучше не совершать рискованных вложений и неоправданных трат: можно остаться ни с чем. А с июля Черная Луна перейдет в Близнецы: тогда нам нужно будет внимательнее относиться ко всему, что нам говорят. Во второй половине года есть большой риск быть обманутыми.

В целом же год Белого Металлического Быка не обещает нам серьезных препятствий для достижения целей, подчеркивает астролог. Главное – разобраться в себе и понять, в какой сфере следует развиваться. Астрологи для этого рекомендуют все же составлять индивидуальный прогноз: так будет точнее. Но и общий гороскоп может подсказать, куда вам предстоит двигаться в следующем году.