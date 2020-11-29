Овну – бизнес, Водолею – творчество. Что знакам зодиака обещает гороскоп на 2021 год

Трудный и полный неурядиц 2020 год постепенно подходит к концу. Еще пару месяцев и на смену Белой Металлической Крысе к нам придет такой же Белый и Металлический Бык. Астрологи уверяют, что предстоящий год если и не избавит нас от проблем, то точно пройдет не так напряженно. Более того, звезды даже позволят нам преуспеть в делах. Главное – найти ту сферу, где представителям знака будет благоволить удача. Кому пора податься в бизнес, кому – попробовать стать руководителем, а кому просто следует отдохнуть и изучить себя, рассказала барнаульский астролог Алена Жиронкина.
Настолько тяжелых потрясений, как в 2020-м, в предстоящем году ждать не стоит, уверена астролог. По ее словам, негативные аспекты планет, которые портили нам жизнь последние месяцы, после Нового года сойдут на нет. И если пандемию мы не победим (а вирусологи в этом почти уверены), то хотя бы сможем, наконец, преуспеть в делах и реализовать свои задумки, убеждена Жиронкина.
"Юпитер и Сатурн перейдут из знака Козерог, который отвечает за дисциплину, правила, аскетичность и ограничения, в знак Водолея, который помогает нашим творческим открытиям, инициативам в общественной жизни и новаторству. Так что если вы давно задумали какие-то интересные проекты – в 2021 году у вас есть все шансы их реализовать", – полагает Алена Жиронкина.
И все же в первой половине года, по словам астролога, следует быть особенно внимательными в денежных вопросах: все из-за Черной Луны в Тельце. Лучше не совершать рискованных вложений и неоправданных трат: можно остаться ни с чем. А с июля Черная Луна перейдет в Близнецы: тогда нам нужно будет внимательнее относиться ко всему, что нам говорят. Во второй половине года есть большой риск быть обманутыми.
В целом же год Белого Металлического Быка не обещает нам серьезных препятствий для достижения целей, подчеркивает астролог. Главное – разобраться в себе и понять, в какой сфере следует развиваться. Астрологи для этого рекомендуют все же составлять индивидуальный прогноз: так будет точнее. Но и общий гороскоп может подсказать, куда вам предстоит двигаться в следующем году.
У Овнов в 2021 году будет отличная возможность преуспеть в бизнесе. По крайней мере, расширить кругозор, наработать новые связи и найти интересные возможности для роста у представителей знака точно получится. Главное – использовать все это с умом.
При этом год стоит потратить на обучение новому, отмечает астролог. Следующие двенадцать месяцев отлично подойдут для того, чтобы найти какую-то новую сферу и здорово в ней прокачаться. Это поможет вам стать более конкурентоспособными в непростых условиях и, в конце концов, добиться нужного результата.
А вот Тельцам полностью отдаваться делам звезды не советуют. Лучше поработать со своими чувствами: научиться гармонии в партнерстве, не требовать любви, а соблюдать баланс между отдачей и принятием.
Главное – не отключать голову и не уходить в мечты и иллюзии, предупреждает астролог. Погружаясь в себя, на мир нужно по-прежнему смотреть трезво. Тогда вы сможете придумать, как применить в делах те таланты, которые в себе откроете.
У Близнецов год пройдет под знаком самостоятельности и ответственности. По словам астролога, опору в делах придется искать лишь в себе самом: на помощь извне надеяться не стоит. А потому нужно научиться брать ответственность за свои поступки.
Еще одна задача для Близнецов на 2021 год – научиться отличать ложное от истинного, а также правильно слышать других людей. Так, надеясь на себя, но и прислушиваясь к другим, вы обретете уверенность и проведете год с пользой.
Ракам в 2021 году предстоит познать, чего они на самом деле хотят и какими талантами обладают. Займитесь саморазвитием и познавайте новое – это точно поможет вам понять, что у вас получается лучше всего.
Особое место в жизни Раков в 2021 году займет семья. К отношениям с близкими следует подойти внимательно: поучать других и навязывать свою позицию точно не стоит. Тогда и родные люди пойдут вам навстречу и помогут лучше разобраться в своих возможностях.
Львам в 2021-м предстоит стать лидерами и вести за собой остальных. Правда, сначала представителям знака придется самим найти уверенность и встать на ноги не в самое простое время. Но астролог убеждена, что в следующем году представителям знака это точно по силам.
Главное – не распыляться на несколько дел, а четко расставить цели и приоритеты. Определитесь с тем, в чем хотите преуспеть, найдите единомышленников и заразите их своими идеями.
Девам пора перестать сомневаться и, наконец, приступить к действию в 2021-м году. По словам астролога, представители знака склонны все подолгу обдумывать и анализировать. Но как ни готовься, а к большим делам все равно до конца не приготовишься. Тем более что гороскоп на 2021 год обещает: сейчас все точно должно получиться.
Так что пора преодолеть свои сомнения и сделать первый шаг. А затем и второй, и третий. Даже если вы чувствуете, что не готовы, подумайте лучше о времени: возможно, пока вы соберетесь, действовать будет уже поздно. Возможностей вокруг появится немало: остается лишь выбрать правильный момент и не упустить свой счастливый билет.
Спокойствия Весам не занимать, а вот порядку в 2021 году точно предстоит поучиться. Ваш ключ к успеху – четкий план действий. Все может получиться, если вы выстроите все свои цели в понятную вам систему.
Продумайте, чего хотите добиться в следующем году и как быстро вы сможете дойти до цели. Вопросы лучше решайте по очереди: если распыляться, то может не получиться вообще ничего. И да, в 2021 году Весам лучше излишне не рисковать: в этом представителям знака помогут присущие им сдержанность, дипломатичность и терпение.
Скорпионам, в отличие от многих других, наоборот, следует притормозить. Представители знака привыкли идти напролом и упорно гнаться за своими целями. Но в 2021 году, если верить звездам, к большим победам это вряд ли приведет.
Лучше взять передышку: отдохнуть, разобраться в себе и научиться радоваться мелочам. Особенно важно для Скорпионов в 2021 году научиться ценить то, что они имеют. А чтобы и в личной жизни все получилось, следует, наконец, научиться любить открыто и не сдерживать своих порывов.
Стрельцам звезды обещают большие победы: все возможности для успеха в 2021 году у вас точно будут. Правда, одних только решимости и активных действий будет недостаточно. Представители знака привыкли чаще действовать по зову сердца, чем по законам логики.
В 2021 году пора изменить эту систему. Расставьте приоритеты на год и четко спланируйте, когда и какие вершины собираетесь штурмовать. Так, ступенька за ступенькой, вы точно выстроите свою лестницу к успеху.
Козерогам может показаться в 2021 году, что вокруг – сплошной хаос. Причем не только в делах, но и в душе. Чтобы остаться на плаву и не понести больших потерь, представителям знака следует научиться рациональности. Расставьте по полочкам все свои мысли, чувства и цели.
Ту неопределенность, которая есть вокруг, Козероги вполне могут упорядочить самостоятельно. А там, где порядок, и в делах преуспеть можно. Кстати, представителям знака не стоит зацикливаться только на себе: у людей вокруг могут быть точно такие же проблемы. И вам вполне по силам и других научить, как обрести гармонию.
Для Водолеев следующий год обещает быть ярким и красочным. Пожалуй, лучшая сфера, в которую следует окунуться, – творчество, отмечает астролог. Даже если профессия у вас совсем не творческая, попробуйте найти себе интересное хобби.
Да, денег оно вам не принесет (хотя кто знает?), но зато поможет лучше понять в себя и открыть в себе новые таланты. В 2021 году у вас есть все возможности понять, чем вы выгодно отличаетесь от других, и использовать это преимущество в дальнейшем.
Рыбам – как самым загадочным знакам – в этом году стоит погрузиться в свой внутренний мир, чтобы разгадать загадки самого себя. В конце концов, после тяжелого 2020 года нужно привести в порядок душу и мысли.
Астролог рекомендует представителям знака больше времени уделять духовному развитию. Почаще старайтесь выбираться за город: единение с природой поможет вам лучше понять свое предназначение. И обязательно делитесь своими открытиями с другими: они сейчас тоже нуждаются в глотке свежих впечатлений.
Комментарии
Какая глупость.