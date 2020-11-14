Народные приметы. Что делать 14 ноября, чтобы не болеть и не беднеть

Кто такие Кузьма и Демьян?

Так на Руси прозвали святых Косму и Дамиана. Они жили в III-IV веках в Малой Азии. Их отец умер, когда братья были маленькими. Мальчиков вырастила и воспитала мать Феодотия.

В юности Косма и Дамиан пошли учиться врачебному делу. Как сказано в житие, Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. И за это святые не брали ни копейки, так как соблюдали заповедь Иисуса Христа: "Даром получили, даром давайте". Поэтому в народе их прозвали бессребрениками.

Однажды Косму и Дамиана позвали к тяжело больной женщине Палладии. После усердной молитвы святых братьев Господь исцелил умирающую. Чтобы поблагодарить своих спасителей, Палладия тайно пришла к Дамиану и принесла ему три яйца: "Прими этот малый дар во Имя Святой Живоначальной Троицы – Отца, Сына и Святого Духа". Услышав Имя Святой Троицы, Дамиан не смог отказаться.

Однако Косма узнал о произошедшем и огорчился, что Дамиан нарушил их строгий обет. Поэтому когда Косма умирал, то попросил, чтобы брата с ним рядом не хоронили. Когда же пришло время Дамиана, все были в недоумении, где будет его могила. Предание гласит, что вдруг к людям пришел верблюд и сказал, что Дамиана нужно похоронить рядом с братом, ведь он принял дар ради Имени Божьего, а не личной выгоды.