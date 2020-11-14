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Народные приметы. Что делать 14 ноября, чтобы не болеть и не беднеть

, ИА "Амител"
Зачем в этот день женщины оставляли еду на столе и какой подарок дарили бедным родственникам
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Народный праздник Осенние Кузьминки (или День Кузьмы и Демьяна) отмечают 14 ноября. В этот день наши предки справляли куриные именины. Чем занимались на Осенние Кузьминки, почему в этот день нельзя смотреть нищему в глаза и как по погоде 14 ноября определить, какой будет зима – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такие Кузьма и Демьян?

Так на Руси прозвали святых Косму и Дамиана. Они жили в III-IV веках в Малой Азии. Их отец умер, когда братья были маленькими. Мальчиков вырастила и воспитала мать Феодотия. 

В юности Косма и Дамиан пошли учиться врачебному делу. Как сказано в житие, Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. И за это святые не брали ни копейки, так как соблюдали заповедь Иисуса Христа: "Даром получили, даром давайте". Поэтому в народе их прозвали бессребрениками.

Однажды Косму и Дамиана позвали к тяжело больной женщине Палладии. После усердной молитвы святых братьев Господь исцелил умирающую. Чтобы поблагодарить своих спасителей, Палладия тайно пришла к Дамиану и принесла ему три яйца: "Прими этот малый дар во Имя Святой Живоначальной Троицы – Отца, Сына и Святого Духа". Услышав Имя Святой Троицы, Дамиан не смог отказаться.

Однако Косма узнал о произошедшем и огорчился, что Дамиан нарушил их строгий обет. Поэтому когда Косма умирал, то попросил, чтобы брата с ним рядом не хоронили. Когда же пришло время Дамиана, все были в недоумении, где будет его могила. Предание гласит, что вдруг к людям пришел верблюд и сказал, что Дамиана нужно похоронить рядом с братом, ведь он принял дар ради Имени Божьего, а не личной выгоды.

2
Традиции праздника Осенние Кузьминки

На Руси на Осенние Кузьминки завершалась молотьба. В этот день все готовили кашу из зерновых и устраивали братчину. Праздник проводили в отдельной избе, а продукты собирали по всей деревне. По традиции, часть еды нужно было у кого-нибудь украсть. Об этом обычае знали все крестьяне, поэтому хозяйки оставляли на столе без присмотра молоко, яйца, картошку и другие продукты.

Еще 14 ноября наши предки отмечали куриные именины. Люди побогаче дарили своим бедным родственникам кур. Крестьянки относили лучших птиц боярыням, которые в ответ давали им ленты и броши. Подаренных кур помещики содержали в почете, хорошо кормили и не убивали. Считалось, что яйца от этих кур лечебные: например, могли избавить от боли в животе.

На Осенние Кузьминки было принято резать кур. Но перед этим их относили батюшке, чтобы тот их освятил. А уж потом шли домой и готовили из мяса птицы разные блюда. Особенно любили варить куриную лапшу. И ели ее всей семьей, чтобы не беднеть и не болеть.

3
Что нельзя делать на Осенние Кузьминки?

На Руси святых Косму и Дамиана считали покровителями семейного очага и кузнецов. По народным представлениям, они сами занимались кузнечным делом, ковали плуги и раздавали их бедным. Поэтому в этот праздник считалось большим грехом работать в кузнях и заниматься рукоделием.

14 ноября, подавая милостыню нищему, нельзя было смотреть ему в глаза. Иначе можно было накликать на себя беду.

Воду, в которой купали новорожденного, на улицу не выливали. В народе считали, что тогда ребенок спать не будет.

На Осенние Кузьминки нельзя закрывать входные двери снаружи. По народному поверью, тогда благополучие не сможет зайти в дом. Поэтому 14 ноября в доме обязательно был кто-то из домочадцев. А если нужно было отойти ненадолго, то открывали форточку.

Считалось, что деньгами в этот день лучше не разбрасываться: тот, кто тратит лишнее в этот день, будет жить в нужде и потеряет все накопления.

4
Народные приметы на 14 ноября
  • Если до 14 ноября еще не все деревья сбросили листья, то зима будет лютой, а лето неурожайным.
  • Теплая погода на Осенние Кузьминки говорит о том, что зима будет теплой и мягкой.
  • Грязь на дороге 14 ноября – теплая зима будет вплоть до февраля. 
  • Чтобы быть здоровым, нужно съесть сердце курицы.
  • Некрепкий мороз 14 ноября – значит, еще нескоро похолодает.
  • Если пошел снег, то весной реки разольются.  
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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