Что известно о состоянии Дмитрия Хрусталева, которого госпитализировали на выходных

Что произошло?

14 ноября Дмитрий Хрусталев ехал на такси из Санкт-Петербурга в Репино. По данным СМИ, там живет мама артиста. В дороге Дмитрий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очнулся только через несколько часов в больнице, куда его привез водитель такси. Об этом он позже рассказал подписчикам в своем Instagram.

Как пишет РИА Новости, Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 в Сестрорецке Ленинградской области. Многие СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash написали, что у ведущего была интоксикация и что его якобы ввели в искусственную кому.

Однако в воскресенье, 15 ноября, менеджер телеведущего Анна Тригуб в беседе с Пятым каналом сообщила, что шоумена вывели из комы. В этот же день врачи отпустили Хрусталева домой.