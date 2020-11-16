Что известно о состоянии Дмитрия Хрусталева, которого госпитализировали на выходных

На прошедших выходных шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в больницу. Как пишут СМИ, его даже ввели в искусственную кому. Но уже на следующий день артиста отпустили домой. Что произошло с Хрусталевым и в каком состоянии он находится – читайте в материале amic.ru.
14 ноября Дмитрий Хрусталев ехал на такси из Санкт-Петербурга в Репино. По данным СМИ, там живет мама артиста. В дороге Дмитрий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очнулся только через несколько часов в больнице, куда его привез водитель такси. Об этом он позже рассказал подписчикам в своем Instagram.
Как пишет РИА Новости, Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 в Сестрорецке Ленинградской области. Многие СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash написали, что у ведущего была интоксикация и что его якобы ввели в искусственную кому.
Однако в воскресенье, 15 ноября, менеджер телеведущего Анна Тригуб в беседе с Пятым каналом сообщила, что шоумена вывели из комы. В этот же день врачи отпустили Хрусталева домой.
Изначально в СМИ прошла информация, что причиной плохого самочувствия 41-летнего артиста стала коронавирусная инфекция (вероятно, из-за того, что больницу № 40 ранее перепрофилировали под работу с зараженными COVID-19). Но позже Анна Тригуб опровергла эту информацию. Проблема оказалась в другом.
По словам Хрусталева, предварительный диагноз врачей – "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".
"Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне "за молодостью и совершенством" артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!" – написал он на своей странице в Instagram 15 ноября.
15 ноября менеджер шоумена сообщила, что его состояние стабильное, опасность миновала.
После этого сам Хрусталев написал, что чувствует себя хорошо. Он поблагодарил всех за слова поддержки и попросил за него не переживать. В качестве подтверждения он опубликовал фото с мамой. Как пишет "Комсомольская правда", к ней-то он и поехал после выписки из больницы.
Также телеведущий сообщил, что в ближайшие недели пройдет тщательное медицинское обследование, чтобы выяснить "причины неприятного инцидента", и посвятит время своему здоровью.
Дмитрий Хрусталев – 41-летний телеведущий и шоумен. Зрители его знают по КВН, где он играл в сборной Санкт-Петербурга. Также комик известен как участник программы на ТНТ Comedy Woman.
С 2013 года работает соведущим передачи "Вечерний Ургант". Один из членов жюри шоу "Танцуй" на Первом канале.
В 2018-м дебютировал на театральной сцене: сыграл главного героя музыкальной комедии "За двумя зайцами". Также голосом Хрусталева заговорит Заяц в новых сериях "Ну, погоди!".
Комментарии
Ни детей ни родил, ни дома не построил, ни дерева не посадил.
А жизнь то проходит.
он сам разберется со своей жизнью
Ни ребенка, ни котенка. срамота то какая
Теперь знаю , что есть такой шоумен.
Да кому это интересно вообще!
16.11.2020 13:56
- гость -
Человек имеет право прожить свою жизнь, как считает нужным. По этому со всем этим аграрно-патриархальным сознанием, проходите мимо прямиком "во тьму веков".