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Как попасть в Таиланд в декабре и что для этого нужно россиянам?

, ИА "Амител"
Въезд россиянам в Таиланд разрешили, но вот условия не райские
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Власти Таиланда смягчили требования к российским туристам на въезд в страну. Теперь путешественнику не нужно иметь на банковском счету более миллиона рублей, хотя проще от этого не стало. Все равно туристу придется собирать кипу документов, а после прилета нужно просидеть две недели на карантине. Какие условия для въезда в Таиланд предъявили россиянам и можно ли уже поехать туда отдыхать – читайте в материале amic.ru.

1
Хочу поехать в Таиланд. Что необходимо сделать?

В первую очередь вам нужно получить туристическую визу типа TR (выдается на 60 дней с возможностью продления на 30 суток).

Для этого заранее (не менее чем за 15 рабочих дней до поездки) обратитесь в визовый центр VFS Global и подайте заявление на получение визы. Имейте в виду, что на детей заявление подается отдельное, но его подписывает родитель. В посольстве Таиланда в Москве уточняют, что придется заплатить сбор 40 долларов (чуть более 3 тыс. рублей). А еще, как выяснил АТОР, VFS Global берет сервисный сбор в размере 1530 рублей.

Вместе с заявлением в визовый центр вы должны подать пакет документов. В него входят:

  • паспорт, срок действия которого более шести месяцев с даты въезда в Таиланд;
  • свежая цветная фотография (4x6 см);
  • копия выписки из местного банка с указанием конечного баланса не менее 20 тысяч бат на человека (это примерно 700 долларов или более 50 тыс. рублей). Если летите с ребенком, и у него нет своего банковского счета, то нужно будет предоставить и на него выписку из банка от своего имени;
  • подтверждение бронирования и оплаты карантинного отеля;
  • подтверждение размещения после периода карантина (это бронь в отеле или свидетельство о праве собственности на недвижимость в Таиланде);
  • свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка;
  • медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение, включая COVID-19, на сумму не менее 100 тыс. долларов;
  • авиабилет в оба конца.

Кроме того, посольство Королевства Таиланд в Москве имеет право запросить дополнительные документы или отклонить любое заявление без объяснения причин.

2
Это все, или требуется что-то еще?

Еще вам придется оформить свидетельство о въезде (COE). Для этого зарегистрируйтесь на специальном сайте (ознакомиться с инструкцией можно здесь), введите личные данные и загрузите документы (паспорт, медстраховку). В течение трех дней посольство проверит переданную вами информацию, и только после этого вы получите предварительное одобрение (или отказ – такое тоже может быть).

После этого у вас будет 15 дней, чтобы загрузить подтверждение о бронировании билетов и карантинного отеля. А после ждите, пока посольство проверит все в своей базе. Но делать это они будут не дольше трех дней. После чего вы сможете получить СОЕ (но вам могут и отклонить заявку – посольство имеет такое право). 

3
Я слышал, что теперь в Таиланд пускают только тех, у кого миллион рублей на счете
Нет, это не так. По крайней мере, на момент публикации материала. Но ранее действительно СМИ сообщали, что туристу придется предоставить выписку со счета, на котором находится не менее 16,5 тысячи долларов. То есть более 1,2 млн рублей. Однако по новым правилам достаточно, если на счете путешественника имеется 700 долларов.
4
А тест на COVID-19 сдавать перед поездкой?

Да. Результат теста на коронавирус нужно получить не более чем за 72 часа до вылета. Ну и, конечно, он должен быть отрицательным. Будьте готовы к тому, что в аэропорту Таиланда тест на коронавирус возьмут повторно. Если он окажется положительным, то вас отправят в государственную больницу на карантин, сообщал ранее телеканал "360" со ссылкой на портал Travel off Path. 

5
И все равно двухнедельный карантин придется соблюдать?

Да. Даже если тест, который вы сдадите, прилетев в Таиланд, окажется отрицательным, вас все равно отправят на обязательный двухнедельный карантин в отеле, который вы заранее забронировали.

Всего же за время изоляции, как пишет АТОР, туристу придется сделать три теста на коронавирус: на четвертый день, девятый и четырнадцатый.

Причем выходить из номера первые пять дней после прилета в Таиланд (до результатов первого теста на COVID-19) нельзя. А после того как вы получите отрицательный результат, вам разрешат прогулки по территории отеля. Но недолгие, всего один час в день.

Если все тесты покажут, что вы не болеете коронавирусом, то вы свободны сможете продолжить отдых (и уже как сами пожелаете).
6
Как забронировать этот карантинный отель и сколько он стоит?

Вы можете выбрать отель из списка одобренных правительством Таиланда. А таких списка два: ASQ (альтернативный государственный карантин) и ALQ (альтернативный местный государственный карантин). 

Сейчас, по данным АТОР, в программе ASQ участвуют 111 отелей в Бангкоке. А в программе ALQ – 18 отелей на острове Пхукет, 1 отель – в провинции Прачинбури, 6 отелей – в провинции Чонбури. Все они имеют категорию 3-5 звезд. 

Цены на карантин в тайских отелях начинаются от 1000 долларов за 14 дней. В пакет уже входит трехразовое питание, бесплатный Wi-Fi, трансфер. 

Но! Перед резервированием эксперты советуют уточнить в российском посольстве Таиланда, примут ли они бронирование отеля ALQ (не ASQ). Чтобы не получилось так, что вы оплатили один отель, а нужно было выбрать совсем другой.

7
Две недели на карантине провести... Так и отпуск пройдет!
Да. Поэтому представители турбизнеса считают, что представленные условия на въезд в Таиланд – это не для массового туризма. Ведь кто решится полететь отдыхать при условии, что первые две недели нужно просидеть на карантине и никуда не выходить? Поэтому те условия въезда, которые есть сейчас, будут интересны только "зимовщикам" – людям, которые планируют уехать в Таиланд на долгий период, или владельцам недвижимости в этой стране.
8
В аэропорту будут требовать какие-нибудь особые  документы?

Как уточнили в посольстве Таиланда в Москве, на стойке регистрации у вас запросят:

  • паспорт;
  • туристическую визу TR;
  • свидетельство о въезде (СОЕ);
  • медсправку на разрешение на перелет Fit to Fly в бумажном виде;
  • медсправку c лабораторным результатом об отсутствии COVID-19;
  • страховой полис, который покроет не менее 100 тыс. долларов, если вдруг вы заразитесь COVID-19 (в посольстве сказали, что туристы могут приобрести ее также здесь);
  • документ, подтверждающий бронирование карантинного отеля c подтверждением оплаты.

Ну и авиабилеты не забудьте. Как без них.

9
Fit to Fly. Что это за справка и как ее получить?

Ее полное название – Fit to Fly Health Certificate. Это справка подтверждает, что вы здоровы и можете перенести перелет. Ее может выдать любой аккредитованный терапевт или сертифицированный врач, сообщает АТОР.  Сертификат должен быть на английском или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский. Ну и получить такой документ нужно не ранее чем за 72 часа до вылета.

10
А вообще открыли рейсы из России в Таиланд?
Нет, прямых рейсов из России в Таиланд пока нет. Добираться придется со стыковками через другие страны. 
11
Видел рекламу дешевых туров на Пхукет. Надо брать?

Не спешите. Эксперты туротрасли пока не рекомендуют этого делать. 

Действительно, в соцсетях появилась реклама дешевых рейсов в декабре из Москвы на остров Пхукет. Но непонятно, что за компания ее разместила и есть ли у нее разрешение от Росавиации. "Пикантный момент заключается в том, что чартерных рейсов в декабре и в помине нет", – сообщил TourDom.ru участник профессионального турсообщества "Трэвел Президиум" Николай Павлов.

Кроме того, три туроператора уже начали предлагать пакетные туры на остров с вылетами в декабре. Однако даже если рейсы разрешат, то разместить туристов на курорте будет проблематично: многие отели до сих пор закрыты.

12
И когда же можно будет отдохнуть в Таиланде без визы и карантина?

Мы бы тоже хотели это знать. Но пока информации о том, когда королевство откроется для россиян в массовом и безвизовом формате, нет. Скорее всего, это произойдет не ранее второго квартала 2021 года, пишет АТОР. Поэтому отпраздновать Новый год в Таиланде вряд ли получится.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

26.11.2020 08:40
- гость -

Не ездить.

26.11.2020 08:44
- гость -

Ээээх, так хотелось под пальмой на острове Новый год встретить, с бутылочкой Хонг Тонга, а утром чангом подлечиться

26.11.2020 09:07
- гость -

Вы не Оськины, привыкайте

26.11.2020 09:11
- гость -

Когда сильно хочется -ничего невозможного нет.

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