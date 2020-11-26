Как попасть в Таиланд в декабре и что для этого нужно россиянам?

Власти Таиланда смягчили требования к российским туристам на въезд в страну. Теперь путешественнику не нужно иметь на банковском счету более миллиона рублей, хотя проще от этого не стало. Все равно туристу придется собирать кипу документов, а после прилета нужно просидеть две недели на карантине. Какие условия для въезда в Таиланд предъявили россиянам и можно ли уже поехать туда отдыхать – читайте в материале amic.ru.
В первую очередь вам нужно получить туристическую визу типа TR (выдается на 60 дней с возможностью продления на 30 суток).
Для этого заранее (не менее чем за 15 рабочих дней до поездки) обратитесь в визовый центр VFS Global и подайте заявление на получение визы. Имейте в виду, что на детей заявление подается отдельное, но его подписывает родитель. В посольстве Таиланда в Москве уточняют, что придется заплатить сбор 40 долларов (чуть более 3 тыс. рублей). А еще, как выяснил АТОР, VFS Global берет сервисный сбор в размере 1530 рублей.
Вместе с заявлением в визовый центр вы должны подать пакет документов. В него входят:
- паспорт, срок действия которого более шести месяцев с даты въезда в Таиланд;
- свежая цветная фотография (4x6 см);
- копия выписки из местного банка с указанием конечного баланса не менее 20 тысяч бат на человека (это примерно 700 долларов или более 50 тыс. рублей). Если летите с ребенком, и у него нет своего банковского счета, то нужно будет предоставить и на него выписку из банка от своего имени;
- подтверждение бронирования и оплаты карантинного отеля;
- подтверждение размещения после периода карантина (это бронь в отеле или свидетельство о праве собственности на недвижимость в Таиланде);
- свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка;
- медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение, включая COVID-19, на сумму не менее 100 тыс. долларов;
- авиабилет в оба конца.
Кроме того, посольство Королевства Таиланд в Москве имеет право запросить дополнительные документы или отклонить любое заявление без объяснения причин.
Еще вам придется оформить свидетельство о въезде (COE). Для этого зарегистрируйтесь на специальном сайте (ознакомиться с инструкцией можно здесь), введите личные данные и загрузите документы (паспорт, медстраховку). В течение трех дней посольство проверит переданную вами информацию, и только после этого вы получите предварительное одобрение (или отказ – такое тоже может быть).
После этого у вас будет 15 дней, чтобы загрузить подтверждение о бронировании билетов и карантинного отеля. А после ждите, пока посольство проверит все в своей базе. Но делать это они будут не дольше трех дней. После чего вы сможете получить СОЕ (но вам могут и отклонить заявку – посольство имеет такое право).
Да. Результат теста на коронавирус нужно получить не более чем за 72 часа до вылета. Ну и, конечно, он должен быть отрицательным. Будьте готовы к тому, что в аэропорту Таиланда тест на коронавирус возьмут повторно. Если он окажется положительным, то вас отправят в государственную больницу на карантин, сообщал ранее телеканал "360" со ссылкой на портал Travel off Path.
Да. Даже если тест, который вы сдадите, прилетев в Таиланд, окажется отрицательным, вас все равно отправят на обязательный двухнедельный карантин в отеле, который вы заранее забронировали.
Всего же за время изоляции, как пишет АТОР, туристу придется сделать три теста на коронавирус: на четвертый день, девятый и четырнадцатый.
Причем выходить из номера первые пять дней после прилета в Таиланд (до результатов первого теста на COVID-19) нельзя. А после того как вы получите отрицательный результат, вам разрешат прогулки по территории отеля. Но недолгие, всего один час в день.Если все тесты покажут, что вы не болеете коронавирусом, то вы
Вы можете выбрать отель из списка одобренных правительством Таиланда. А таких списка два: ASQ (альтернативный государственный карантин) и ALQ (альтернативный местный государственный карантин).
Сейчас, по данным АТОР, в программе ASQ участвуют 111 отелей в Бангкоке. А в программе ALQ – 18 отелей на острове Пхукет, 1 отель – в провинции Прачинбури, 6 отелей – в провинции Чонбури. Все они имеют категорию 3-5 звезд.
Цены на карантин в тайских отелях начинаются от 1000 долларов за 14 дней. В пакет уже входит трехразовое питание, бесплатный Wi-Fi, трансфер.
Но! Перед резервированием эксперты советуют уточнить в российском посольстве Таиланда, примут ли они бронирование отеля ALQ (не ASQ). Чтобы не получилось так, что вы оплатили один отель, а нужно было выбрать совсем другой.
Как уточнили в посольстве Таиланда в Москве, на стойке регистрации у вас запросят:
- паспорт;
- туристическую визу TR;
- свидетельство о въезде (СОЕ);
- медсправку на разрешение на перелет Fit to Fly в бумажном виде;
- медсправку c лабораторным результатом об отсутствии COVID-19;
- страховой полис, который покроет не менее 100 тыс. долларов, если вдруг вы заразитесь COVID-19 (в посольстве сказали, что туристы могут приобрести ее также здесь);
- документ, подтверждающий бронирование карантинного отеля c подтверждением оплаты.
Ну и авиабилеты не забудьте. Как без них.
Ее полное название – Fit to Fly Health Certificate. Это справка подтверждает, что вы здоровы и можете перенести перелет. Ее может выдать любой аккредитованный терапевт или сертифицированный врач, сообщает АТОР. Сертификат должен быть на английском или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский. Ну и получить такой документ нужно не ранее чем за 72 часа до вылета.
Не спешите. Эксперты туротрасли пока не рекомендуют этого делать.
Действительно, в соцсетях появилась реклама дешевых рейсов в декабре из Москвы на остров Пхукет. Но непонятно, что за компания ее разместила и есть ли у нее разрешение от Росавиации. "Пикантный момент заключается в том, что чартерных рейсов в декабре и в помине нет", – сообщил TourDom.ru участник профессионального турсообщества "Трэвел Президиум" Николай Павлов.
Кроме того, три туроператора уже начали предлагать пакетные туры на остров с вылетами в декабре. Однако даже если рейсы разрешат, то разместить туристов на курорте будет проблематично: многие отели до сих пор закрыты.
Мы бы тоже хотели это знать. Но пока информации о том, когда королевство откроется для россиян в массовом и безвизовом формате, нет. Скорее всего, это произойдет не ранее второго квартала 2021 года, пишет АТОР. Поэтому отпраздновать Новый год в Таиланде вряд ли получится.
Комментарии
Не ездить.
Ээээх, так хотелось под пальмой на острове Новый год встретить, с бутылочкой Хонг Тонга, а утром чангом подлечиться
Вы не Оськины, привыкайте
Когда сильно хочется -ничего невозможного нет.