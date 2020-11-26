Как попасть в Таиланд в декабре и что для этого нужно россиянам?

Хочу поехать в Таиланд. Что необходимо сделать?

В первую очередь вам нужно получить туристическую визу типа TR (выдается на 60 дней с возможностью продления на 30 суток).

Для этого заранее (не менее чем за 15 рабочих дней до поездки) обратитесь в визовый центр VFS Global и подайте заявление на получение визы. Имейте в виду, что на детей заявление подается отдельное, но его подписывает родитель. В посольстве Таиланда в Москве уточняют, что придется заплатить сбор 40 долларов (чуть более 3 тыс. рублей). А еще, как выяснил АТОР, VFS Global берет сервисный сбор в размере 1530 рублей.

Вместе с заявлением в визовый центр вы должны подать пакет документов. В него входят:

паспорт, срок действия которого более шести месяцев с даты въезда в Таиланд;

свежая цветная фотография (4x6 см);

копия выписки из местного банка с указанием конечного баланса не менее 20 тысяч бат на человека (это примерно 700 долларов или более 50 тыс. рублей). Если летите с ребенком, и у него нет своего банковского счета, то нужно будет предоставить и на него выписку из банка от своего имени;

подтверждение бронирования и оплаты карантинного отеля;

подтверждение размещения после периода карантина (это бронь в отеле или свидетельство о праве собственности на недвижимость в Таиланде);

свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка;

медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение, включая COVID-19, на сумму не менее 100 тыс. долларов;

авиабилет в оба конца.

Кроме того, посольство Королевства Таиланд в Москве имеет право запросить дополнительные документы или отклонить любое заявление без объяснения причин.