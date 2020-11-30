28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост – один из четырех многодневных постов в православной церкви. На 40 дней постящиеся отказываются от развлечений и продуктов животного происхождения, чтобы подготовиться к светлому празднику – Рождеству Христову. Согласно церковному уставу, во все дни Рождественского поста запрещено есть мясные, молочные продукты и яйца. Можно есть фрукты, овощи, сухофрукты, грибы, хлеб и кашу. В некоторые дни позволяется добавлять в блюда растительное масло (оливковое, подсолнечное). А иногда разрешена рыба, морепродукты и даже немного вина (помните: алкоголь вредит вашему здоровью). Чтобы вы точно знали, как питаться в этот период, мы подготовили простой и понятный календарь на каждый день Рождественского поста 2020-2021.

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