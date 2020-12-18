Снежные заносы и метели. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае и Барнауле

Жителей Алтайского края ждут снежные выходные. Синоптики передают снегопады, метели и усиление ветра до 19 м/с. Какой будет погода 19 и 20 декабря в регионе и Барнауле и как похолодает к понедельнику – читайте в материале amic.ru.
Погода в Алтайском крае 19 декабря
Ночью в регионе температура воздуха опустится до -8...-13 градусов, по югу до -20 градусов. Днем потеплеет до -3...-8 градусов, местами в предгорьях до +2°С. Снега не ожидается, а вот ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами с порывами до 13-18 м/с.
Погода в Барнауле 19 декабря
В городе в ночные часы похолодает до -8...-10 градусов, днем воздух прогреется до -4...-6 градусов. Суббота пройдет преимущественно без осадков, но на дорогах будет сильная гололедица, ветер 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае 20 декабря
В регионе ночью столбики термометров покажут -7...-12 градусов, местами по северо-западу – до -17°С. Снег и метели ожидаются только в отдельных районах. Днем ожидается -1...-6 градусов, по северо-западу – до -12°С. На большей территории края пройдет сильный снег, возможны метели. Синоптики передают сильную гололедицу, снежные заносы и ветер 4-9 м/с, с порывами до 14-19 м/с.
Погода в Барнауле 20 декабря
Ночью будет -10...-12°С, без осадков, ветер 4-9 м/с. А днем столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Временами будет идти снег, возможна метель. На дорогах обещают сильную гололедицу и снежные заносы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
В ночь с воскресенья на понедельник в регионе существенно похолодает. Температура понизится до -12...-17 градусов, местами по северо-западу – до -27°С. На большей территории Алтайского края будет идти снег, местами обещают метели, сильную гололедицу и снежные заносы. Днем столбики термометров покажут -8... -13 градусов, в некоторых районах до -20°С. Синоптики передают местами снег, метели, сильную гололедицу и снежные заносы, ветер с порывами до 16 м/с.
Барнаульцев в первый рабочий день недели ждет снежная и ветреная погода. Температура воздуха составит -11...-13 градусов, но к вечеру похолодает. Временами будет идти снег, ожидаются метели, на дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица. Ветер будет северо-западный, 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с.
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