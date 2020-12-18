Снежные заносы и метели. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае и Барнауле

Какая будет погода в субботу, 19 декабря?

Погода в Алтайском крае 19 декабря

Ночью в регионе температура воздуха опустится до -8...-13 градусов, по югу до -20 градусов. Днем потеплеет до -3...-8 градусов, местами в предгорьях до +2°С. Снега не ожидается, а вот ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами с порывами до 13-18 м/с.

Погода в Барнауле 19 декабря

В городе в ночные часы похолодает до -8...-10 градусов, днем воздух прогреется до -4...-6 градусов. Суббота пройдет преимущественно без осадков, но на дорогах будет сильная гололедица, ветер 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.