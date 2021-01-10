Десятидневный мини-отпуск подходит к концу, пора выходить на работу. Но не отчаивайтесь: в 2021 году россиян ждет еще более сотни выходных. И в некоторые месяцы мы сможем отдохнуть три, а то и четыре дня подряд. Когда будут следующие длинные выходные в 2021 году – читайте в материале amic.ru.
Они будут в феврале. В связи с празднованием Дня защитника Отечества в 2021 году россияне отдохнут три дня подряд – с 21 по 23 февраля. Но перед этим предстоит шестидневная рабочая неделя.
В итоге рабочий график будет таким:
- 20 февраля, суббота – рабочий день;
- 21 февраля, воскресенье – календарный выходной;
- 22 февраля, понедельник – выходной;
- 23 февраля, вторник – День защитника Отечества, праздничный выходной;
- 24 февраля, среда – рабочий день.
Всего в феврале 2021 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней, согласно производственному календарю.
Потому что выходной с субботы, 20 февраля, перенесли на понедельник, 22 февраля. И по производственному календарю суббота будет сокращенным рабочим днем, а значит, с работы можно уйти на час пораньше.
Но в этом есть и плюсы. Так как выходной перенесли, то следующая рабочая неделя будет сокращенной – она продлится всего три дня. Потрудиться нужно будет 24, 25 и 26 февраля 2021, а потом снова начнутся выходные (но уже календарные).
Комментарии