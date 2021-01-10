Хочу длинные выходные. Когда там следующие?

Они будут в феврале. В связи с празднованием Дня защитника Отечества в 2021 году россияне отдохнут три дня подряд – с 21 по 23 февраля. Но перед этим предстоит шестидневная рабочая неделя.

В итоге рабочий график будет таким:

20 февраля, суббота – рабочий день;

21 февраля, воскресенье – календарный выходной;

22 февраля, понедельник – выходной;

23 февраля, вторник – День защитника Отечества, праздничный выходной;

24 февраля, среда – рабочий день.

Всего в феврале 2021 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней, согласно производственному календарю.