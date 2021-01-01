Привет с большого бодуна. Как быстро и эффективно избавиться от похмелья?

Минеральная вода

Первым делом наутро после бурного праздника нужно восстановить водно-солевой баланс. Тяжелое состояние после употребления алкоголя в первую очередь связано с тем, что жидкость в организме распределяется неравномерно. Отсюда – отечность и обезвоживание.

Справиться с этим поможет живительная водичка. Правда, вода из-под крана не очень подойдет: хорошая минералка будет гораздо эффективнее.

Победить похмелье вам поможет витамин C. А потому в качестве "спасительного напитка" подойдет и теплая вода с лимоном. Еще один хороший вариант – отвар шиповника. Да и зеленый чай тоже вам поможет. На самом деле, напиток – вопрос предпочтений. Главное, чтобы он был безалкогольным. Пейте больше жидкости, и похмелье пройдет быстрее.