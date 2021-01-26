Штраф за автохлам

Сколько: от 1 до 3 тысяч рублей

За что штраф?

За то, что вы оставили на улице разукомплектованную машину. Кстати, разукомплектованные – это "транспортные средства, у которых отсутствует одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака. И/или отсутствует одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство". Так понятие трактуется в новом проекте КоАП.

Говорится там и о "брошенных" автомобилях, за которые тоже предлагается штрафовать хозяев. Но какой именно автомобиль считать брошенным, в проекте не уточняется. Видимо, эту норму еще будут дорабатывать.

Сейчас проблемой брошенных и разукомплектованных автомобилей, которые просто стоят во дворах и на парковках, занимаются муниципальные власти. И это неэффективно, отмечают юристы.