В 2021 году в России появились новые штрафы для автомобилистов. По крайней мере, об этом агентству "Прайм" рассказал управляющий партнер компании "Позиция права" Егор Редин. По его словам, в КоАП добавили сразу несколько новых видов нарушения. Причем за некоторые из них придется платить до 50 тысяч рублей. И многие автомобилисты уже даже успели напугаться. Amic.ru решил разобраться, что это за штрафы такие. И, похоже, готовить кошельки пока рано: в нынешнем КоАП этих нововведений все еще нет. Рассказываем, откуда вообще взялась информация о штрафах, будут ли они и вводили ли хоть какие-то изменения в январе.
Сколько: от 1 до 3 тысяч рублей
За что штраф?
За то, что вы оставили на улице разукомплектованную машину. Кстати, разукомплектованные – это "транспортные средства, у которых отсутствует одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака. И/или отсутствует одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство". Так понятие трактуется в новом проекте КоАП.
Говорится там и о "брошенных" автомобилях, за которые тоже предлагается штрафовать хозяев. Но какой именно автомобиль считать брошенным, в проекте не уточняется. Видимо, эту норму еще будут дорабатывать.
Сейчас проблемой брошенных и разукомплектованных автомобилей, которые просто стоят во дворах и на парковках, занимаются муниципальные власти. И это неэффективно, отмечают юристы.
Сколько: до 50 тысяч рублей
За что штраф?
Наказания за отказ от медицинского освидетельствования уже давно прописаны в кодексе. Сейчас водители, которых подозревают в управлении машины в нетрезвом виде, автоматически получают 30 тысяч рублей штрафа и два года лишения прав, если отказываются от освидетельствования.
Теперь же законодатели предлагают дополнить статью еще и отягощающей частью. 50 тысяч рублей и до трех лет лишения прав грозит тем водителям, у которых в машине на момент инцидента окажется несовершеннолетний.
Сколько: от 1 до 2 тысяч рублей
За что штраф?
Тут все просто: теперь нельзя мыть машину там, где этого делать нельзя. Правда, и сейчас нельзя. Но фиксируют нарушения и назначают штрафы местные власти. Например, мыть машину во дворе многоквартирного дома строго запрещено. Только вот единого списка мест в городе, где за мойку вас оштрафуют, до сих пор нет.
Предполагается, что в новом КоАП этот недочет исправят. Кстати, природоохранные зоны (например, вблизи водоемов), новый кодекс административных правонарушений регулировать не будет. За мойку машины на такой территории штрафы уже давно есть, и немаленькие: до 40 тысяч рублей.
Сколько: от 1,5 до 4 тысяч рублей
За что штраф?
За то, что припарковались в зеленой зоне. Или даже просто проехались по газону. Кстати, если нарушение зафиксирует не инспектор, а камера (или приложение), то максимальная сумма штрафа составит 2 тысячи рублей. А вот если вас заметил сотрудник – то сможет назначить полное наказание (то есть 4 тысячи).
Кстати, за проезд по детским игровым и спортивным площадкам (а также остановку и стоянку на них) также предлагают штрафовать. Согласно проекту, за это придется заплатить от 2 до 5 тысяч рублей.
Если поправку примут, то да. Такое нововведение в проекте документа тоже есть. Согласно предложению, тех водителей, кто три раза за год попадется на грубых нарушениях, будут лишать прав. Осталось понять, что относят (в России) к грубым нарушениям ПДД:
- превышение скорости более чем на 40 км/час;
- нарушение правил проезда железнодорожного переезда;
- проезд на красный сигнал светофора;
- непропуск на перекрестке автомобиля; который пользуется преимуществом в движении;
- непропуск автомобиля с включенными спецсигналами;
- непредоставление преимущества пешеходу на зебре;
- выезд на встречную полосу;
- разворот через сплошную линию разметки.
Так, владельцам легковых авто придется заплатить 1,5 тысячи рублей, а водителям грузовиков и автобусов – 5 тысяч рублей. Кстати, если за пять дней вы не успели оплатить проезд, еще не все потеряно. Тем, кто все же внесет деньги в течение 20 дней, штраф аннулируют. А с тех, кто махнул рукой, помимо штрафа еще и сумму проезда взыщут. Так что теперь уклоняться от уплаты очень и очень невыгодно.
И это пока единственный штраф для водителей, который успел вступить в силу в 2021 году. А чтобы узнать, какие еще наказания начнут действовать в течение года, лучше все же опираться на официальные документы.
Комментарии
А не замучаются штрафы собирать за парковку на газонах? Или на тех же пешеходных тротуарах?
26.01.2021 08:25
Гость
Ну да! Давно пора!
26.01.2021 08:25
Гость
не замучаются. сначала народ повозмущается, а потом привыкнет! так было, когда гаражные кооперативы сносили на Шумакова, Энтузиастов, Власихинской.
Просто стали ставить машины не в гараж, а у подъезда
Интересный момент, написано что чем занимаются муниципальные власти не эффективно.