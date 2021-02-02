Вторник, 2 Февраль, 11:42

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,51
€ 91,54
-12°


3868087 +0
Обь
-11см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Почему в январе в Барнауле взлетели счета за коммуналку?

, ИА "Амител"
Энергетики объяснили, почему в январских квитанциях "сумасшедшие" суммы за отопление
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жители Барнаула жалуются на резко выросшие счета в квитанциях на оплату ЖКХ за январь. Особенно значительно увеличилась сумма в графе "отопление". "За январь 6600 без света за 53 "квадрата", в том числе отопление 3500!", "В этом месяце 8500 за ЖКУ – это что такое?", "Какие-то сумасшедшие суммы в квитанции. За отопление на 1000 больше", – пишут в редакцию amic.ru возмущенные читатели.  Мы узнали у СГК, с чем связано такое повышение.

1
В Барнауле подорожало отопление?

На самом деле нет, никакого подорожания не было, утверждают в компании. И тариф на тепло останется неизменным до 1 июля 2021 года. В июле же в Барнауле произойдет индексация стоимости гигакалории.

Напомним, согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, стоимость гигакалории в регионе составляет 2019,14 рубля.

2
Почему тогда такие огромные счеты выставили за январь?

Причин этому две, сообщили в пресс-службе СГК. Во-первых, сильные и затяжные морозы в январе (на 9 градусов ниже, чем в декабре). А во-вторых, в квитанцию за январь попали и несколько дней за декабрь.

"Для поддержания комфортной температуры в одном и том же здании при -35С и при -10С требуется разное количество тепла. Поэтому одна из возможных причин увеличения стоимости отопления в платежке – дом потребил больше энергии", – объяснили в компании.

3
А как в январскую квитанцию попал декабрь?

В декабре из-за новогодних праздников показания приборов многие передавали раньше обычного. Не вошедшие в декабрьскую квитанцию дни были включены в январскую. Таким образом счет за отопление в январе увеличился.

"Например, если последние данные 2020 передавались 20 декабря, а в январе — 22 числа, то начисления будут производиться за потребленную энергию домом за 34 дня", – отмечают в СГК.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.02.2021 11:06
- гость -

ложь.трындеж.и.провакация

2.02.2021 11:08
- гость -

Так бы и написали, что Мельниченко нужно увеличить состояние с $12,5 млрд до 13, чтобы занять 94 место в рейтинге богатейших людей мира.

2.02.2021 11:08
- гость -

А что удивляться?
Как уже сейчас платим В РАЗЫ больше за вещи и еду, чем на "выгнивающем западе" при несравнимо худшем качестве, также будем платить за квартиры.

2.02.2021 11:08
- гость -

Когда же вы нажретесь, бедное наше правительство. Зачем когда вы сейчас топите так сильно морозы кончились???

2.02.2021 11:10
Гость

Очередное вранье. Это система ЖКХ сплошная афера. У меня два знакомых живут в соседних домах, оба дома панельки у одного платежка пришла 8тыс у другого 9тыс за трешку. А как людям проверить сколько дом сжег энергии? да не как, а почему? да потому

2.02.2021 11:12
- гость -

Живу в частном доме, отопление газовое, обычно зимой газа уходит 250-350 кубов в месяц в зависимости от степени холодности месяца. В этом январе было все 500 кубов. Счетчик не обманешь. И период передачи показаний как раз примерно с 23.12 по 23.01, и конец года был холодный и начало 2021 года холодище. Поэтому все очень даже закономерно с дорогим отоплением за январь - холодно было

2.02.2021 11:16
гость

роттенбергу надо дворец достроить

2.02.2021 11:16
- гость -

Не хотели выходить на митинг против воровства и коррупции? Получите счёт и распишитесь!

2.02.2021 11:16
- гость -

ну то ли еще будет

2.02.2021 11:24
- гость -

Зачем когда вы сейчас топите так сильно морозы кончились???
-------
Система отопления крайне инерционна, а любые попытки регулировать температуру лишь вносят дисбаланс в её работу, делают систему более аварийной, БОЛЕЕ ДОРОГОЙ и затратной.
Регуляторы лишь приводят к тому, что в морозы система не успевает прогреваться и в квартирах холодно, а при временном потеплении не успевает остывать и в квартирах жарко.
Стекловатный и пенопластовый новострой со стенами в один кирпич - это вообще особый вопрос. Турецкие технологии при том, что турция - субтропики. Рассадники плесени, вообще не способные держать тепло.

2.02.2021 11:27
Гость

В 21 веке живём, технологии позволяют поставить счётчик в каждой квартире и пусть сам владелец решает сколько ему тепла израсходовать. Хотя о чём я, мы же в России живём

2.02.2021 11:30
Мимопроходящий

Теперь всё ясно? Ясно, что люди в воскресенье выходили не столько "За Навального", сколько против вот такого узаконенного ограбления населения. Проблем то в стране много! А Навальный - лишь формальность, последняя капля. Вы можете не верить Навальному, но не верить сумме в квитанции глупо.

2.02.2021 11:30
- гость -

технологии позволяют поставить счётчик в каждой квартире и пусть

нуну, это вы конечно хваталули, не во все и не всегда, да же если вы решите отвалить тысяч 30-40 на счетчики в УК их не примут на расчет

2.02.2021 11:32
- гость -

В 21 веке живём, технологии позволяют поставить счётчик в каждой квартире и пусть сам владелец решает сколько ему тепла израсходовать.
--------
Если в многоквартирном человейнике не протапливать хотя бы часть квартир, то они неизбежно заплесневеют и станут рассадником плесени для всего человейника.
А это - верный рак и ранняя крайне мучительна смерть.
Хотите так?
Оно вам будет!

2.02.2021 11:34
- гость -

Сразу видно в СГК не только слесаря и сантехники есть, но и штатные тролли.

2.02.2021 11:37
- гость -

Проблем то в стране много!
--------------

Позавчера нам дали понять, что теперь все проблемы людей "власть" будет решать дубинками и электрошокерами.

2.02.2021 11:37
- гость -

Кинули отписульку, расходимся...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
11:35
Алтайские власти разрешили пенсионерам гулять 0
11:23
Мэрия Барнаула собирается потратить почти 1,5 млн рублей на уличные туалеты 4
11:11
Стала известна дата прощания с Александром Назарчуком 0
10:58
Почему в январе в Барнауле взлетели счета за коммуналку? 17
10:44
"Это счастливая обезьяна". Стартап Илона Маска научил обезьяну играть в видеоигры 3
10:32
СМИ: в Барнауле рабочий упал в чан для плавки металла 4
10:21
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели Александра Назарчука 5
10:10
Еще 15 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 1
10:04
Более миллиарда рублей направят на строительство школ в Алтайском крае в 2021 году 2
09:57
Жителя Славгорода подозревают в краже батарей и водонагревателя из частного дома 2
09:45
Эксперт рассказал, как отказаться от взятого кредита 1
09:35
Почти половина россиян заявили о снижении мотивации на работе 0
09:19
Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации 0
09:06
В России предложили использовать водительское удостоверение для идентификации 5
08:58
Россиян предупреждают о возможном росте цен на импортные товары на 15% 17
08:48
Минпромторг предложил переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты 10
08:32
Переборщили с рекламой. Почему вакцинация от ковида на Алтае немного "забуксовала" 14
08:18
В Алтайском крае стартовала акция "Снежный десант" 2
08:03
Егор Крид стал наставником в шоу "Голос. Дети" 6
07:48
Битва за Сталинград. Нечеловеческий подвиг Красной армии и вклад алтайских воинов 34
07:36
Объединение барнаульских больниц "Моторщики" и "Шинники" завершится к концу года 9
07:13
Восемь домов, школа и бизнес-центр. Мэрия показала, каким будет новый квартал за ТЦ Metro 8
07:00
Работника каменского техникума будут судить за взятки 0
06:46
День сурка. Что это за праздник и праздник ли это вообще? 3
06:26
Врач объяснил, почему болит горло по утрам 0
06:01
Тепло и преимущественно без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 февраля 0
05:45
Не терпел лжи и радел за крестьян. Каким Алтайский край запомнит Александра Назарчука 20
00:45
Появилось фото с места гибели Александра Назарчука 6
00:43
Человек-глыба. Каким запомнился корифей алтайской политики Александр Назарчук 2
23:55
Такой день. Смерть Александра Назарчука и повышение соцвыплат в Алтайском крае 0
23:34
Стала известна возможная причина смерти Александра Назарчука 2
23:19
"Из подворотни лаять не буду". Последнее интервью Александра Назарчука 0
22:59
Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 1
22:37
В Горном Алтае сняли часть антиковидных ограничений 0
22:18
Умер экс-спикер алтайского парламента Александр Назарчук 17
21:53
Житель Алтая пришел мириться с возлюбленной и сломал ей нос 1
21:31
Томенко переименовал Российско-Немецкий Дом в Барнауле 2
21:19
В Минздраве назвали условие отправки пьяных россиян в вытрезвители 2
20:52
Володин не исключил "уголовку" за призывы к санкциям против россиян 15
20:40
Барнаульского ветврача оштрафовали почти на 270 тысяч рублей за взятку 0
20:19
В Алтайском крае строят новый мост через Чумыш 0
19:59
Путин поручил усовершенствовать систему дезинфекции общественных объектов 3
19:38
Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей 7
19:16
Почему amic.ru читают больше всех на Алтае и чем мы удивим вас в 2021 году 7
18:59
СК возбудил дело из-за гибели пенсионера при пожаре в частном доме в Барнауле 0
18:38
Два мобильных пункта вакцинирования развернули в Барнауле 2
18:20
Барнаульца оштрафовали на 15 тысяч рублей за оскорбление полицейского 0
17:54
Взрыв сровнял с землей здание СТО в Алтайском крае. Видео 0
17:40
Почти 100 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 2 февраля 0
17:27
В Барнауле стартовала реконструкция моста через Барнаулку 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.