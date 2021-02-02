Почему в январе в Барнауле взлетели счета за коммуналку?

Жители Барнаула жалуются на резко выросшие счета в квитанциях на оплату ЖКХ за январь. Особенно значительно увеличилась сумма в графе "отопление". "За январь 6600 без света за 53 "квадрата", в том числе отопление 3500!", "В этом месяце 8500 за ЖКУ – это что такое?", "Какие-то сумасшедшие суммы в квитанции. За отопление на 1000 больше", – пишут в редакцию amic.ru возмущенные читатели. Мы узнали у СГК, с чем связано такое повышение.
На самом деле нет, никакого подорожания не было, утверждают в компании. И тариф на тепло останется неизменным до 1 июля 2021 года. В июле же в Барнауле произойдет индексация стоимости гигакалории.
Напомним, согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, стоимость гигакалории в регионе составляет 2019,14 рубля.
Причин этому две, сообщили в пресс-службе СГК. Во-первых, сильные и затяжные морозы в январе (на 9 градусов ниже, чем в декабре). А во-вторых, в квитанцию за январь попали и несколько дней за декабрь.
"Для поддержания комфортной температуры в одном и том же здании при -35С и при -10С требуется разное количество тепла. Поэтому одна из возможных причин увеличения стоимости отопления в платежке – дом потребил больше энергии", – объяснили в компании.
В декабре из-за новогодних праздников показания приборов многие передавали раньше обычного. Не вошедшие в декабрьскую квитанцию дни были включены в январскую. Таким образом счет за отопление в январе увеличился.
"Например, если последние данные 2020 передавались 20 декабря, а в январе — 22 числа, то начисления будут производиться за потребленную энергию домом за 34 дня", – отмечают в СГК.
Комментарии
ложь.трындеж.и.провакация
Так бы и написали, что Мельниченко нужно увеличить состояние с $12,5 млрд до 13, чтобы занять 94 место в рейтинге богатейших людей мира.
А что удивляться?
Как уже сейчас платим В РАЗЫ больше за вещи и еду, чем на "выгнивающем западе" при несравнимо худшем качестве, также будем платить за квартиры.
Когда же вы нажретесь, бедное наше правительство. Зачем когда вы сейчас топите так сильно морозы кончились???
Очередное вранье. Это система ЖКХ сплошная афера. У меня два знакомых живут в соседних домах, оба дома панельки у одного платежка пришла 8тыс у другого 9тыс за трешку. А как людям проверить сколько дом сжег энергии? да не как, а почему? да потому
Живу в частном доме, отопление газовое, обычно зимой газа уходит 250-350 кубов в месяц в зависимости от степени холодности месяца. В этом январе было все 500 кубов. Счетчик не обманешь. И период передачи показаний как раз примерно с 23.12 по 23.01, и конец года был холодный и начало 2021 года холодище. Поэтому все очень даже закономерно с дорогим отоплением за январь - холодно было
роттенбергу надо дворец достроить
Не хотели выходить на митинг против воровства и коррупции? Получите счёт и распишитесь!
ну то ли еще будет
Зачем когда вы сейчас топите так сильно морозы кончились???
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Система отопления крайне инерционна, а любые попытки регулировать температуру лишь вносят дисбаланс в её работу, делают систему более аварийной, БОЛЕЕ ДОРОГОЙ и затратной.
Регуляторы лишь приводят к тому, что в морозы система не успевает прогреваться и в квартирах холодно, а при временном потеплении не успевает остывать и в квартирах жарко.
Стекловатный и пенопластовый новострой со стенами в один кирпич - это вообще особый вопрос. Турецкие технологии при том, что турция - субтропики. Рассадники плесени, вообще не способные держать тепло.
В 21 веке живём, технологии позволяют поставить счётчик в каждой квартире и пусть сам владелец решает сколько ему тепла израсходовать. Хотя о чём я, мы же в России живём
Теперь всё ясно? Ясно, что люди в воскресенье выходили не столько "За Навального", сколько против вот такого узаконенного ограбления населения. Проблем то в стране много! А Навальный - лишь формальность, последняя капля. Вы можете не верить Навальному, но не верить сумме в квитанции глупо.
технологии позволяют поставить счётчик в каждой квартире и пусть
нуну, это вы конечно хваталули, не во все и не всегда, да же если вы решите отвалить тысяч 30-40 на счетчики в УК их не примут на расчет
В 21 веке живём, технологии позволяют поставить счётчик в каждой квартире и пусть сам владелец решает сколько ему тепла израсходовать.
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Если в многоквартирном человейнике не протапливать хотя бы часть квартир, то они неизбежно заплесневеют и станут рассадником плесени для всего человейника.
А это - верный рак и ранняя крайне мучительна смерть.
Хотите так?
Оно вам будет!
Сразу видно в СГК не только слесаря и сантехники есть, но и штатные тролли.
Проблем то в стране много!
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Позавчера нам дали понять, что теперь все проблемы людей "власть" будет решать дубинками и электрошокерами.
Кинули отписульку, расходимся...