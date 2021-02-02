Почему в январе в Барнауле взлетели счета за коммуналку?

Почему тогда такие огромные счеты выставили за январь?

Причин этому две, сообщили в пресс-службе СГК. Во-первых, сильные и затяжные морозы в январе (на 9 градусов ниже, чем в декабре). А во-вторых, в квитанцию за январь попали и несколько дней за декабрь.

"Для поддержания комфортной температуры в одном и том же здании при -35С и при -10С требуется разное количество тепла. Поэтому одна из возможных причин увеличения стоимости отопления в платежке – дом потребил больше энергии", – объяснили в компании.