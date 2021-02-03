Как судили Алексея Навального и к чему приговорили

Вечером 2 февраля оппозиционер Алексей Навальный был осужден на реальный срок по делу шестилетней давности о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше". В 2014 году его приговорили к трем с половиной годам условно. И вот вчера суд решил, что отбывать свое наказание блогер должен в колонии общего режима. В ходе судебного заседания с Навальным успели поспорить сотрудник ФСИН и прокурор. Оппозиционер также назвал свою жену "плохой девочкой" и произнес пламенную речь о том, что его дело является политическим. Как проходил суд, к чему приговорили Навального и что его ждет дальше, рассказываем в нашем обзоре.
Выездное заседание Симоновского суда проходило в Мосгорсуде. Перед началом суда стало известно, что судья Юлия Окунева, которая должна была вести дело, была заменена. Причем, как пишут СМИ, ее фамилия вообще исчезла с сайта судей. По сообщению "Коммерсанта", Окунева была переведена из судей в помощники судьи.
Как пишет Life, замена Окуневой могла быть связана с "давлением на нее со стороны иностранного издания The Insider". Якобы незадолго до процесса издание опубликовало личные данные судьи, ее близких и информацию о принадлежащем им имуществе.
В начале заседания судья попросила Навального представиться, однако тот ответил, что она сама еще пока не представилась: "Я не знаю, кто вы. Вы судья Окунева или кто-то другой?" Та ответила: "Я судья Репникова".
В том, что Алексей Навальный нарушил условия испытательного срока по делу "Ив Роше". В 2014 году его приговорили к трем с половиной годам заключения условно. Но дважды в месяц он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.
По представленным в суде данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный эти условия неоднократно нарушал. Представитель ведомства насчитал более 50 таких нарушений.
При этом начальник филиала УИИ №1 5 УФСИН по Москве Александр Ермоленко подчеркнул, что в ведомстве учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике "Шарите". Но после выписки из нее местоположение Навального для ФСИН оставалось неизвестным, а потому 29 декабря оппозиционера объявили в международный розыск. ФСИН попросила суд заменить условный срок Навальному на реальный.
Оппозиционер эти обвинения тоже не признал. При этом поинтересовался у представителя ФСИН о том, уважает ли он Путина – ведь даже президент был в курсе, где находится Навальный.
В итоге Ермоленко признал, что адрес Навального в Германии в инспекции был, но они его не проверяли, так как "работают только по территории РФ".
Прокурор Фролова поддержала просьбу ФСИН о замене условного срока реальным. По ее словам, Навальный – единственное лицо в России, которому была оказана привилегия быть осужденным на условный срок дважды. (По делу "Ив Роше" и "делу "Кировлеса".)
"Однако Навальный, несмотря на гуманизм суда, нарушал условия. Такое поведение Навального и его отношения к требованиям законам, значит, осужденный выводов не сделал и на путь исправления не встал", – сказала прокурор.
Да, так и было. Он не согласился с предъявленными обвинениями. "Суть дела в том, чтобы меня пытаются посадить по делу, по которому я был уже признан невиновным и оно уже признано сфабрикованным", – заявил Навальный.
По его словам, ЕСПЧ признал это дело сфабрикованным.
"Я требую немедленного освобождения, немедленной свободы для себя, для других арестованных. Я не признаю это представление, оно полностью лживо, оно не соответствует закону, и требую немедленного освобождения", – сказал Навальный.
Услышав приговор, Юлия не сдержала слез. Увидев это, Алексей Навальный крикнул: "Не грусти, все будет хорошо". Во время суда супруги переглядывались и пытались общаться жестами.
А перед началом заседания Навальный попросил супругу пересесть, чтобы ему было ее лучше видно. А также заявил, что видел по телевизору сюжеты, где рассказывали, как Юлия нарушала общественный порядок. "Плохая девочка. Горжусь тобой", – сказал оппозиционер.
Представители США, Германии, Великобритании и Франции потребовали освободить политика Алексея Навального.
Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter, что считает приговор Навальному "недопустимым" и призвал "к его немедленному освобождению". Госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении призвал "немедленно и безо всяких условий освободить" заключенного, а также задержанных в ходе несанкционированных акций в его поддержку.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter, что решение суда "противоречит международным обязательствам России в сфере верховенства закона и фундаментальных свобод". Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович также высказала мнение, что решение о тюремном заключении Навального противоречит международным обязательствам России.
В эфире телеканала РБК официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.
Комментарии
Не долго мучилась старушка)))
ну судом это назвать я не могу
Вообще чё за бред "завышенные цены"??????
Один продаёт другой если всё устраивает - покупает.
У нас вон на одно и тоже в разных местах цены разные, чё это всё завышенные цены где больше того у кого минимальные?!?!?!?!?!
По его словам, ЕСПЧ признал это дело сфабрикованным....
обменять его на Виктора Бута, Константина Ярошенко и прочих наших граждан, заключенных в Цитадели Свободы и Оплоте Демократии!!!
Расправосудие.
Инвестиции Запада в Навальнолюцию не оправдались.
Буржуины потеряли деньги. Вот и визжат теперь с каждого угла.
Это не суд а посмешище над судом. Многие диванные патриоты переживают по поводу того что некий Запад пытается поработить Россиюшку, но бревна то в своём глазу они и не увидели. Независимость страны давно украдена бандой Путина, все гос. институты и ветви власти разрушены и носят декоративный характер, над Законом надругались. Вы боитесь за суверенитет? Так он давно украден Путиным. Никакого суверенитета не осталось. Всё что может вам предложить эта банда воров и убийц это произвол, бесправия и верховенства телефонного права.
12:15
--------------------Это дело.Там он примется за свою любимую работу-разоблачать тамошних жуликов,воров,казнокрадов и коррупционеров.Тем самым он будет приносить пользу своей новой родине.