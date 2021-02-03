Как судили Алексея Навального и к чему приговорили

Где судили Навального и почему перед заседанием поменяли судью?

Выездное заседание Симоновского суда проходило в Мосгорсуде. Перед началом суда стало известно, что судья Юлия Окунева, которая должна была вести дело, была заменена. Причем, как пишут СМИ, ее фамилия вообще исчезла с сайта судей. По сообщению "Коммерсанта", Окунева была переведена из судей в помощники судьи.

Как пишет Life, замена Окуневой могла быть связана с "давлением на нее со стороны иностранного издания The Insider". Якобы незадолго до процесса издание опубликовало личные данные судьи, ее близких и информацию о принадлежащем им имуществе.

В начале заседания судья попросила Навального представиться, однако тот ответил, что она сама еще пока не представилась: "Я не знаю, кто вы. Вы судья Окунева или кто-то другой?" Та ответила: "Я судья Репникова".