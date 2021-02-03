Среда, 3 Февраль, 12:24

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,91
€ 91,63
-2°


3884730 +0
Обь
-12см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Как судили Алексея Навального и к чему приговорили

, ИА "Амител"
Перед началом заседания Навальный назвал жену "плохой девочкой" и познакомился с судьей

Вечером 2 февраля оппозиционер Алексей Навальный был осужден на реальный срок по делу шестилетней давности о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше". В 2014 году его приговорили к трем с половиной годам условно. И вот вчера суд решил, что отбывать свое наказание блогер должен в колонии общего режима. В ходе судебного заседания с Навальным успели поспорить сотрудник ФСИН и прокурор. Оппозиционер также назвал свою жену "плохой девочкой" и произнес пламенную речь о том, что его дело является политическим. Как проходил суд, к чему приговорили Навального и что его ждет дальше, рассказываем в нашем обзоре.

1
Где судили Навального и почему перед заседанием поменяли судью?

Выездное заседание Симоновского суда проходило в Мосгорсуде. Перед началом суда стало известно, что судья Юлия Окунева, которая должна была вести дело, была заменена. Причем, как пишут СМИ, ее фамилия вообще исчезла с сайта судей. По сообщению "Коммерсанта", Окунева была переведена из судей в помощники судьи.

Как пишет Life, замена Окуневой могла быть связана с "давлением на нее со стороны иностранного издания The Insider". Якобы незадолго до процесса издание опубликовало личные данные судьи, ее близких и информацию о принадлежащем им имуществе.

В начале заседания судья попросила Навального представиться, однако тот ответил, что она сама еще пока не представилась: "Я не знаю, кто вы. Вы судья Окунева или кто-то другой?" Та ответила: "Я судья Репникова".

2
В чем обвинили Навального?

В том, что Алексей Навальный нарушил условия испытательного срока по делу "Ив Роше". В 2014 году его приговорили к трем с половиной годам заключения условно. Но дважды в месяц он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

По представленным в суде данным  управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный эти условия неоднократно нарушал. Представитель ведомства насчитал более 50 таких нарушений.

При этом начальник филиала УИИ №1 5 УФСИН по Москве Александр Ермоленко подчеркнул, что в ведомстве учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике "Шарите". Но после выписки из нее местоположение Навального для ФСИН оставалось неизвестным, а потому 29 декабря оппозиционера объявили в международный розыск. ФСИН попросила суд заменить условный срок Навальному на реальный.

3
А что ответили Навальный и его адвокаты?
Адвокаты Навального напомнили представителю ФСИН, что отправляли уведомления о болезни их подзащитного и указывали адрес, где он проживал в Германии на тот момент.
Оппозиционер эти обвинения тоже не признал. При этом поинтересовался у представителя ФСИН о том, уважает ли он Путина – ведь даже президент был в курсе, где находится Навальный.
В итоге Ермоленко признал, что адрес Навального в Германии в инспекции был, но они его не проверяли, так как "работают только по территории РФ". 
4
А что сказал прокурор?

Прокурор Фролова поддержала просьбу ФСИН о замене условного срока реальным. По ее словам, Навальный – единственное лицо в России, которому была оказана привилегия быть осужденным на условный срок дважды. (По делу "Ив Роше" и "делу "Кировлеса".)

"Однако Навальный, несмотря на гуманизм суда, нарушал условия. Такое поведение Навального и его отношения к требованиям законам, значит, осужденный выводов не сделал и на путь исправления не встал", – сказала прокурор.

5
Говорят, Навальный выступил в суде с речью?   

Да, так и было. Он не согласился с предъявленными обвинениями. "Суть дела в том, чтобы меня пытаются посадить по делу, по которому я был уже признан невиновным и оно уже признано сфабрикованным", – заявил Навальный.

По его словам, ЕСПЧ признал это дело сфабрикованным.

"Я требую немедленного освобождения, немедленной свободы для себя, для других арестованных. Я не признаю это представление, оно полностью лживо, оно не соответствует закону, и требую немедленного освобождения", – сказал Навальный. 

6
И каков был приговор суда?
Как и ожидалось, условный срок Навальному заменили на три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд учел 10 месяцев, что Навальный провел под домашним арестом. А потому отбывать наказание в колонии оппозиционеру придется 2,8 года.
7
Как Юлия Навальная отреагировала на решение суда?

Услышав приговор, Юлия не сдержала слез. Увидев это, Алексей Навальный крикнул: "Не грусти, все будет хорошо". Во время суда супруги переглядывались и пытались общаться жестами.

А перед началом заседания Навальный попросил супругу пересесть, чтобы ему было ее лучше видно. А также заявил, что видел по телевизору сюжеты, где рассказывали, как Юлия нарушала общественный порядок. "Плохая девочка. Горжусь тобой", – сказал оппозиционер. 

8
Как отреагировали в мире на приговор Навальному?

Представители США, Германии, Великобритании и Франции потребовали освободить политика Алексея Навального.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter, что считает приговор Навальному "недопустимым" и призвал "к его немедленному освобождению". Госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении призвал "немедленно и безо всяких условий освободить" заключенного, а также задержанных в ходе несанкционированных акций в его поддержку.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter, что решение суда "противоречит международным обязательствам России в сфере верховенства закона и фундаментальных свобод". Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович также высказала мнение, что решение о тюремном заключении Навального противоречит международным обязательствам России.

В эфире телеканала РБК официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.

9
А что будет дальше?
Адвокаты Навального уже заявили, что собираются подавать апелляцию на решение суда и добиваться его отмены. Ближайшее время, пока будут идти суды, Навальному предстоит провести под стражей.  
10
Напомните, что за дело "Ив Роше" и что сделал Навальный?
В декабре 2012 года по заявлению гендиректора российского филиала "Ив Роше" было возбуждено уголовное дело в отношении братьев Навальных – Алексея и Олега. Олег на тот момент работал в "Почте России" и, по версии следствия, убедил представителей французской компании привлечь для перевозки их продукции частную фирму. Однако договор заключили по завышенным ценам. СКР предъявил братьям обвинение в хищении более 26 млн руб. у компании "Ив Роше". В 2014 году Олег был приговорен к реальному сроку лишения свободы, а Алексей – к условному, хотя в тот момент уже был осужден по "делу "Кировлеса". Проходила информация, что ЕСПЧ отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела.
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.02.2021 12:01
- гость -

Не долго мучилась старушка)))

3.02.2021 12:05
- гость -

ну судом это назвать я не могу

3.02.2021 12:09
- гость -

Вообще чё за бред "завышенные цены"??????
Один продаёт другой если всё устраивает - покупает.
У нас вон на одно и тоже в разных местах цены разные, чё это всё завышенные цены где больше того у кого минимальные?!?!?!?!?!

3.02.2021 12:15
- гость -

По его словам, ЕСПЧ признал это дело сфабрикованным....

3.02.2021 12:15
Иsтина

обменять его на Виктора Бута, Константина Ярошенко и прочих наших граждан, заключенных в Цитадели Свободы и Оплоте Демократии!!!

3.02.2021 12:18
- гость -

Расправосудие.

3.02.2021 12:20
Агрессивная Реальность

Инвестиции Запада в Навальнолюцию не оправдались.
Буржуины потеряли деньги. Вот и визжат теперь с каждого угла.

3.02.2021 12:22
АБОРИГЕН

Это не суд а посмешище над судом. Многие диванные патриоты переживают по поводу того что некий Запад пытается поработить Россиюшку, но бревна то в своём глазу они и не увидели. Независимость страны давно украдена бандой Путина, все гос. институты и ветви власти разрушены и носят декоративный характер, над Законом надругались. Вы боитесь за суверенитет? Так он давно украден Путиным. Никакого суверенитета не осталось. Всё что может вам предложить эта банда воров и убийц это произвол, бесправия и верховенства телефонного права.

3.02.2021 12:23
- гость -

12:15
--------------------Это дело.Там он примется за свою любимую работу-разоблачать тамошних жуликов,воров,казнокрадов и коррупционеров.Тем самым он будет приносить пользу своей новой родине.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
12:16
Половина россиян готова к четырехдневной рабочей неделе 2
12:04
Надел и забыл. Почему все больше людей выбирают беспроводные наушники 0
11:51
Как судили Алексея Навального и к чему приговорили 9
11:42
14 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:30
О железобетонной поддержке спорта: в Барнауле завершился турнир по футболу 0
11:18
Жители Алтайского края прощаются с Александром Назарчуком 6
11:07
Житель Алтайского края лишился 1,5 млн рублей при попытке купить снегоход 3
10:55
ТАСС: власти Москвы не продлят контракт с Кириллом Серебренниковым 1
10:42
Почти 70 единиц техники очищают дороги Барнаула от снега 3 февраля 1
10:29
БК "Барнаул" одержал разгромную победу в Курске 0
10:15
Реабилитация после ковида: как восстановить организм и избежать осложнений 0
10:08
Треть жителей Алтайского края поставили коммунальщикам "неуд" за уборку снега 8
09:56
Доктор Мясников призвал к отмене масочного режима 11
09:39
В Банке России предложили отменить льготную ипотеку 6
09:27
Сегодня состоится церемония прощания с Александром Назарчуком 12
09:15
Побегал и спрятал. Где купить беговую дорожку, которая поместится в любой квартире 13
09:05
Бийчанин получил судимость за отказ удалять видео из соцсети 3
08:55
Еще один госпиталь в Барнауле лишился "ковидного" статуса 0
08:41
Две алтайские коммунистки пойдут на выборы в Госдуму 14
08:29
Лидер группы "Алиса" за сутки собрал более 4 млн рублей на сольный альбом 0
08:15
Не еду в соседнее село: как пандемия добила межмуниципальные маршруты на Алтае 18
08:01
Владимир Путин оценил работу российской системы образования во время пандемии 6
07:49
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала россиян с зарплатами в 20 тысяч рублей 47
07:35
Стало известно, насколько эффективна российская вакцина от COVID-19 11
07:18
Жителя Алтайского края осудили за изнасилование 17-летней девочки 5
07:03
Берегись и не женись. Чем опасен ретроградный Меркурий и нужно ли его бояться? 0
06:47
Мэрия Барнаула потребовала от владельцев снести десятки зданий 4
06:32
Собаки и их любопытные носы 0
06:19
Минтранс планирует смягчить новые правила технического осмотра 0
06:02
Теплый, но ветреный день. О погоде в Алтайском крае 3 февраля 0
00:23
Алексею Навальному заменили условный срок на реальный 70
23:41
Такой день. Рост зарплат и надвигающиеся на Алтайский край снегопады 0
23:35
Опубликована речь Алексея Навального в суде о нарушении испытательного срока 13
23:08
Российский школьник облил одноклассницу антисептиком и поджег 4
22:50
Ученые назвали причину повышенной заразности "британского" штамма коронавируса 0
22:31
Бывшего главного районного ветврача в Алтайском крае обвиняют во взятках 0
22:10
Компании-банкроты в России задолжали почти два триллиона рублей 0
21:51
Более 100 единиц снегоуборочной техники выйдут на улицы Барнаула в ночь на 3 февраля 0
21:31
В России свободны больше трети коек для пациентов с коронавирусом 0
21:15
Жительница Алтайского края ударила мужа ножом в бедро и получила 2,5 года колонии 3
20:50
В Алтайском крае увеличилась смертность и уменьшилась рождаемость 6
20:24
АвтоВАЗ и УАЗ могут потерять статус "национального автопрома" 7
20:10
Барнаульца, который находился в федеральном розыске, задержали за курение в самолете 3
19:55
"Яндекс.Такси" купит часть сервиса "Везет" за 178 млн долларов 0
19:31
В российских школах появятся советники-воспитатели 3
19:10
14 детских садов капитально отремонтируют в Алтайском крае 0
18:54
Песков призвал проверить сообщения об издевательствах над задержанными на митингах 3
18:35
Заключенный из алтайской тюрьмы вербовал добровольцев в террористическую организацию 0
18:20
Почти полторы тысячи вакансий предлагают выпускникам в Алтайском крае 0
17:55
Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ отработали более 600 заявок от пожилых барнаульцев 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.