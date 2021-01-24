Какие уголовные дела возбуждали против Навального и чем они заканчивались

Имя политика-оппозиционера Алексея Навального всю неделю не сходит со страниц СМИ. Новостными поводами стали его громкое его возвращение в Россию, задержание в московском аэропорту и перспектива реального срока: к трем с половиной годам по делу "Ив Роше" Навальному, по данных некоторых информагентств, грозит еще 10 лет колонии. Amic.ru вспоминает, какие уголовные дела возбуждали в отношении Навального и чем все заканчивалось.

Дело "Кировлес"

10 мая 2011 года в отношении Алексея Навального возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба без признаков хищения"). По версии Следственного комитета России (СКР), Навальный, работая советником кировского губернатора Никиты Белых, в период с 2009 по 2010 год "путем обмана и злоупотребления доверием" вынудил ГУП "Кировлес" заключить невыгодный договор на поставку древесины с ООО "Вятская лесная компания". Согласно подсчетам следствия, компании был причинен ущерб в 1,3 млн рублей.

Дело расследовалось долго, несколько раз закрывалось и открывалось вновь с новой формулировкой. Так, 31 июля 2012 года СКР переквалифицировал Алексею Навальному обвинение на ч. 3 ст. 33, ч. 4. ст. 160 УК РФ ("Организация присвоения чужого имущества в особо крупном размере").

Теперь, по версии следствия, в 2009 году Навальный организовал "хищение имущества" ГУП "Кировлес", сговорившись с директором ООО "Вятская лесная компания" (ВЛК) Петром Офицеровым и гендиректором "Кировлеса" Вячеславом Опалевым. Вместе они продавали лесопродукцию по заниженной цене. Всего, по мнению следствия, было продано более 10 тыс. куб.м лесопродукции. Ущерб превысил 16 млн руб.

18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.

Как пишет "Коммерсант", в феврале 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел, что Навального и Офицерова осудили несправедливо и обязал Россию выплатить им компенсацию в размере 16 тыс. евро и судебные издержки в размере 71 тыс. евро

В декабре 2016 года дело "Кировлеса" начали рассматривать повторно, и в мае 2017 года Кировский областной суд признал законным приговор Навальному, осужденному вместе с Офицеровым на пять лет лишения свободы условно.

Дело "Ив Роше"

14 декабря 2012 года братьев Алексея и Олега Навальных обвинили в мошенничестве. Уголовное дело возбудили по заявлению гендиректора российского подразделения "Ив Роше" Бруно Лепру. По версии следствия, ООО "Главное подписное агентство" (учрежденное братьями через кипрскую фирму Alortag Management Ltd), совершило в 2008-2011 годах хищение 55 млн рублей у ООО "Ив Роше Восток", с которым заключило договор на пересылку товаров. СКР предъявил братьям Навальным обвинение в хищении более 26 млн руб. у компании "Ив Роше".

30 декабря 2014 года братья были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно. Верховный суд оставил приговор в силе.

Дело о клевете на депутата Лисовенко

10 апреля 2014 года в отношении Навального было подан иск депутатом московского района Бабушкинский Алексеем Лисовенко по части 1 статьи 128.1 УК ("Клевета"). В "Твиттере" Навального, который на тот момент находился под домашним арестом, Лисовенко назвали "наркоманом". Тот возмутился и обратился в суд. 22 апреля 2014 года Навального приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Дело о клевете на бывшего сотрудника МВД Карпова

В мае 2016 года против Алексея Навального было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления"). Заявление на оппозиционера написал бывший следователь МВД Павел Карпов. Он заявил, что Навальный выставляет его в своих блогах и фильме "Каста неприкасаемых" "в нехорошем свете" и заявляет о его причастности к смерти Сергея Магнитского.

Карпов участвовал в расследовании уголовного дела юриста британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в СИЗО. Также Карпов известен тем, что активно судился с целым рядом СМИ.

Обвинение по этому делу Навальному не предъявляли, направив его на доследование.

Дело о клевете на ветерана Великой Отечественной

15 июня 2020 года в отношении Навального СУСК возбудил уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), оппозиционера подозревают в распространении ложной информации, которая порочит честь и достоинство ветерана (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, предусматривает штраф до 1 млн руб. или до 240 часов обязательных работ).

Навальный 2 июня в соцсетях прокомментировал видеоролик RT о поправках в Конституцию, в котором среди прочих известных личностей снимался и ветеран.

"Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", – написал оппозиционер.

В августе 2020 года мировой суд района Южное Медведково в Москве приостановил производство по этому уголовному делу из-за болезни подсудимого.

В чем обвиняют Навального сейчас?

В том, что он нарушил испытательный срок по уголовному делу "Ив Роше". Навальному вынесли условный срок, но в течение пяти лет он должен был отмечаться у инспектора два раза в месяц. Однако, как уверяют во ФСИН, оппозиционер этого не делал. И не только из-за того, что лечился за границей. По сообщению ведомства, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и раньше. Поэтому сейчас ему светит реальный срок – три с половиной года.

Кроме того, пока Навальный был в Берлине, в России на него завели новое уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

По версии следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд ряда некоммерческих организаций, среди которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки СМИ "Пятое время года" и прочие фонды. Однако Навальный потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей "на личные цели", в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей", утверждают в СК.

22 января 2021 года издание Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, близкие к Путину, что политика Алексея Навального могут посадить на срок более 10 лет.

Чем известен Навальный

Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года. Имеет два высших образования – юридическое и экономическое: в 1998 году он окончил юрфак Российского Университета Дружбы Народов, в 2001 году – факультет финансов и кредита Финансовой Академии при Правительстве РФ. Прошел также обучение в Йельском университете Yale World Fellows по программе для "многообещающих лидеров".

Прославился антикоррупционными расследованиями, результатами которых он делился в своем блоге.

Женат. Двое детей: дочь и сын. Дочь в 2019 году поступила в Стэнфордский университет в США, сын – школьник.

В 2013 году Навальный участвовал в выборах на пост мэра Москвы, занял второе место, уступив Собянину.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время рейса Томск – Москва и он был госпитализирован в больницу Омска в состоянии комы. Омские врачи, обследовав политика, ядов в его организме не выявили и предположили, что его состояние – нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Через два дня Навального перевезли в Берлин. Там врачи заявили, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Российская сторона причастность к этому отрицает и заявляет, что до сих пор не получила результаты исследований из Берлина.

Навальный же между тем выпустил видео, в котором говорил по телефону якобы с сотрудником ФСБ и своим "отравителем". Собеседник больше 40 минут обсуждал с оппозиционером детали покушения. В ФСБ это видео назвали фейком.

17 января 2021 года Навальный вернулся на родину и был задержан.