12.02.2021. Чего ждать от зеркальной даты и как загадать желание в этот день?

12 февраля 2021 года – зеркальная дата, которую нумерологи считают особенным и даже волшебным днем. По их прогнозам, нас ждут поистине особенные события. А сильнее всех повезет тем, кто решит сыграть свадьбу 12.02.2021. Тем более что следующую зеркальную дату придется ждать целый век. Рассказываем, почему этот день называют особенным, что нельзя делать 12 февраля и как загадывать желание на зеркальную дату, чтобы оно обязательно сбылось.
Не 12 февраля, а именно 12.02.2021. Взгляните на дату сами: справа налево и слева направо число читается одинаково. Такие дни в календаре можно встретить нечасто, а потому многие считают их особенными. А нумерологи даже приписывают дате магические свойства.
Такие даты еще называют "палиндромами": по аналогии со словами и фразами-перевертышами ("А роза упала на лапу Азора" читается одинаково в обе стороны).
Кстати, даты, где "отражаются" день и месяц, тоже называют зеркальными: например, 01.10, 11.11 или 21.12. Но они встречаются по нескольку раз каждый год. Другое дело, когда дата "отражается" полностью: вместе с годом. Такие случаи очень редки. Хотя прошлая дата-палиндром была всего год назад – 02.02.2020. А вот следующей придется ждать 100 лет – она наступит 12.12.2121.
В этот день для людей откроются (почти) безграничные возможности, уверены нумерологи. По их словам, 12 февраля нас ждет, наконец, достижение наших главных целей. Так, если сложить все цифры зеркальной даты, получится "10". В нумерологии это число означает триумф и исполнение задумок.
Кстати, сама дата-палиндром обладает особенной энергией и во много раз усиливает человеческий потенциал, убеждены нумерологи. Мол, в это время все наши чувства, эмоции и мысли усиливаются во много раз. И если искренне загадать желания 12 февраля, то Вселенная сделает все, чтобы оно сбылось.
Эзотерики полагают, что зеркальная дата обладает настолько мощной энергией, что способна кардинально изменить вашу судьбу. Вернее, вы сами сможете сделать это при помощи Вселенной. Только входить в зеркальную дату нужно целенаправленно, отмечают астрологи и нумерологи. Другими словами, нужно четко знать, чего вы хотите от жизни. И тогда 12 февраля произойдет событие, которое подтолкнет вас к цели.
Нумерологи убеждены: именно события, которые происходят в зеркальные даты, являются судьбоносными для каждого. Это могут быть знакомства, неожиданные предложения, переезды, новая работа и многое другое. Главное – быть готовым к тому, чтобы впускать в свою жизнь новое.
Но у астрологов совсем другое мнение. Например, эксперт передачи "Давай поженимся" Василиса Володина уверена: в случае с 12 февраля 2021 года магия чисел не сработает. Лучше посоветоваться со звездами, рассказала Володина МК.
"Красивое число не имеет связи с "благосклонностью звезд". В этом можно было убедиться на примере 12 декабря 2012 года. Дата оказалась просто вредоносной. Браки, заключенные в этот день, в большинстве своем оказались краткосрочными и проблемными. То же самое можно сказать и про 8 августа 2008 года. Что касается предстоящей зеркальной даты, в ней нет ничего особенного", – цитирует астролога издание.
Володина также напомнила о ретроградном Меркурии, который закончится только 20 февраля. При этом астролог подчеркнула, что сама планета заключению брака не мешает. Меркурий мешает больше в мелких, формальных и бумажных делах. Но и свадьбы в XXI веке стали уже не таким великим событием, как несколько столетий назад, подчеркнула астролог.
А потому все же не стоит бежать в ЗАГС только ради красивой даты. Вместо этого лучше подумать, готовы ли вы к свадьбе.
Эзотерики рекомендуют не мудрить с обрядами и использовать максимально простые техники. Раз уж Вселенная готова расщедриться и исполнить ваши мечты, нужно лишь чуточку конкретизировать свои желания. Для этого, например, советуют несложный ритуал:
- Поставьте на стол зеркало. Лучше украсить место вашего ритуала.
- Найдите изображение, которое отражало бы ваше желание. Лучше использовать ваши собственные ассоциации. Например, сердечко – любовь, деньги – благополучие, дом – переезд и т.д.
- Зажгите пару свечей и поставьте их по бокам от зеркала.
- Сядьте напротив. Картинку протяните к зеркалу так, чтобы она была посередине, а вы – фоном.
- Вслух произнесите, как вы были бы рады получить желаемое. Попробуйте описать свое счастье словами.
- Еще немного посидите так, пытаясь прочувствовать эту радость молча.
Кстати, астрологи и нумерологи советуют не задумываться о том, как именно должно исполниться ваше желание. Об этом пусть подумает Вселенная, для вас главное – результат.
- Грустить, делать зло людям, вступать в конфликты, вспоминать былые обиды.
- Лениться и бездействовать.
- Совершать необдуманные покупки.
- Вспоминать свои неудачи, несчастливые моменты в жизни.
Комментарии
Редакторы амик, вы вообще не проверяете, что публикуете? В статье написано, что следующую зеркальную дату надо ждать век, а ечом включить мозг в работу, то ждать всего-лишь год! 22.02.2022.
Да уж... во всех сферах капец происходит полный, люди некомпетентные работают и ленивые даже в редакции...