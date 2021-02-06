12.02.2021. Чего ждать от зеркальной даты и как загадать желание в этот день?

Почему 12 февраля – зеркальная дата?

Не 12 февраля, а именно 12.02.2021. Взгляните на дату сами: справа налево и слева направо число читается одинаково. Такие дни в календаре можно встретить нечасто, а потому многие считают их особенными. А нумерологи даже приписывают дате магические свойства.

Такие даты еще называют "палиндромами": по аналогии со словами и фразами-перевертышами ("А роза упала на лапу Азора" читается одинаково в обе стороны).

Кстати, даты, где "отражаются" день и месяц, тоже называют зеркальными: например, 01.10, 11.11 или 21.12. Но они встречаются по нескольку раз каждый год. Другое дело, когда дата "отражается" полностью: вместе с годом. Такие случаи очень редки. Хотя прошлая дата-палиндром была всего год назад – 02.02.2020. А вот следующей придется ждать 100 лет – она наступит 12.12.2121.