Электросчетчики после 1 июля 2020 года. Что изменилось?

Собственники квартир и частных домов больше не меняют электросчетчики за свой счет. За них это делают энергокомпании. В рубрике "Вопрос дня" amic.ru рассказывает о законодательных поправках и о том, как их применять в жизни.
В многоквартирных домах замену общедомовых и квартирных приборов учета бесплатно производит АО "Барнаульская горэлектросеть".
У предприятий и в частном секторе – ООО "Барнаульская сетевая компания".
Почитать ответы специалистов БГЭС на вопросы читателей amic.ru про электросчетчики можно здесь.
Законом предусмотрены разные сроки. Так, если ваш счетчик вышел из строя или истек срок его эксплуатации до 1 апреля 2020 года, то новый прибор учета вам установят до 1 января 2024 года. Во всех остальных случаях это сделают не позднее шести месяцев с "установленной даты события", как это называют энергетики. А таким событием может быть момент, когда абонент обратился к энергетикам самостоятельно за заменой счетчика или когда энергетики обнаружили в ходе плановой проверки у счетчика окончание межповерочного интервала или сроков эксплуатации, либо установили неисправность, либо вообще признали счетчик утраченным.
Если же счетчик не был забракован, и в период пандемии вы продолжали платить по показаниям, такая система расчетов будет продлена вплоть до установки нового прибора.
Отказаться от установки счетчика нельзя. С 1 июля 2020 года установка стала обязанностью гарантирующих поставщиков электроэнергии (Барнаульская горэлектросеть) и территориальных сетевых компаний (Барнаульская сетевая компания). И компании уже приступили к активной реализации законодательных требований. Только с 1 июля 2020 года в краевой столице было установлено около двух тысяч приборов учета.
По закону счетчик меняет энергокомпания. Однако абонент по-прежнему должен следить за его состоянием. В частности, нельзя допускать вмешательство в работу прибора учета, допускать срыв пломб. И, конечно же, запрещено занижать показания.
Если проверяющие обнаружат эти нарушения, то в отношении абонента составят акт неучтенного потребления электроэнергии. По сути, это штраф за манипуляции со счетчиком. Суммы начислений по такому акту варьируются от 3 до 100 тысяч рублей.
Комментарии
А водоканал не желает присоединиться к акции, ну или хотя бы поставить многотарифные счетчики на горячую воду в домах где нет рециркуляции?
Горсеть дала нам запрос на 40 счетчиков в месяц (именно столько они будут закупать на нашу УК), т.е. если захотят заменить 2000 человек у них ничего не получится.
А на селе и садоводческих хозяйствах какова процедура?
ДА подождите с селом тут новые законы в городе будут еще 5 лет в русло вводить.
18.02.2021 10:49
- гость -
У меня тесть с тещей живут в селе. Когда закончился межповерочный интервал счетчика установленного в доме, энергетики бесплатно, сами установили на опоре (на улице) свой счетчик и теперь все расчеты идут по нему.