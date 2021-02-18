Электросчетчики после 1 июля 2020 года. Что изменилось?

Собственники квартир и частных домов больше не меняют электросчетчики за свой счет. За них это делают энергокомпании. В рубрике "Вопрос дня" amic.ru рассказывает о законодательных поправках и о том, как их применять в жизни.

2 Плачу за свет управляющей компании. Кто в этом случае мне будет менять счетчик? И в этом случае счетчик вам поменяет Барнаульская горэлектросеть. Но чтобы это произошло, вам надо будет обратиться в вашу управляющую компанию. Она установит, действительно ли ваш прибор учета подлежит замене, направит информацию в Горэлектросеть. И сотрудники вашей же УК обеспечат энергетикам доступ для монтажа нового электросчетчика.

3 Когда мне заменят прибор учета? Законом предусмотрены разные сроки. Так, если ваш счетчик вышел из строя или истек срок его эксплуатации до 1 апреля 2020 года, то новый прибор учета вам установят до 1 января 2024 года. Во всех остальных случаях это сделают не позднее шести месяцев с "установленной даты события", как это называют энергетики. А таким событием может быть момент, когда абонент обратился к энергетикам самостоятельно за заменой счетчика или когда энергетики обнаружили в ходе плановой проверки у счетчика окончание межповерочного интервала или сроков эксплуатации, либо установили неисправность, либо вообще признали счетчик утраченным.

4 Как платить за свет до установки счетчика? До 1 января 2021 года действовал мораторий, введенный из-за пандемии. Потребителям разрешили при оплате электроэнергии использовать показания счетчиков с уже истекшим межповерочным интервалом. С нового года система оплаты электроэнергии зависит от того, когда ваш счетчик был признан нерасчетным. Так, если прибор учета был забракован до наступления моратория, все начисления вам как проводились, так и сейчас будут проводиться по средним ежемесячным показаниям.



Если же счетчик не был забракован, и в период пандемии вы продолжали платить по показаниям, такая система расчетов будет продлена вплоть до установки нового прибора.

5 Соседу поставили новый счетчик, а мне нет. Почему? Счетчики меняют адресно. Не сразу во всем многоквартирном доме, а только в тех квартирах, где счетчик не был установлен ранее, вышел из строя или у него закончился межповерочный интервал.

6 Если я не хочу ставить счетчик, меня могут заставить? "Золотые" электросчетчики: как наживаются на легковерных барнаульцах Поддавшись на уговоры, барнаульцы платят тройную цену за счетчик, а потом еще и выплачивают штрафы Отказаться от установки счетчика нельзя. С 1 июля 2020 года установка стала обязанностью гарантирующих поставщиков электроэнергии (Барнаульская горэлектросеть) и территориальных сетевых компаний (Барнаульская сетевая компания). И компании уже приступили к активной реализации законодательных требований. Только с 1 июля 2020 года в краевой столице было установлено около двух тысяч приборов учета.