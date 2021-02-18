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Электросчетчики после 1 июля 2020 года. Что изменилось?

, ИА "Амител"
Кто сейчас отвечает за электросчетчики и к кому обращаться, чтобы его заменить
Электросчетчик / Фото: amic.ru

Электросчетчик / Фото: amic.ru

Собственники квартир и частных домов больше не меняют электросчетчики за свой счет. За них это делают энергокомпании. В рубрике "Вопрос дня" amic.ru рассказывает о законодательных поправках и о том, как их применять в жизни.

1
К кому теперь обращаться за заменой электросчетчика в Барнауле?

В многоквартирных домах замену общедомовых и квартирных приборов учета бесплатно производит АО "Барнаульская горэлектросеть".

У предприятий и в частном секторе – ООО "Барнаульская сетевая компания".

Почитать ответы специалистов БГЭС на вопросы читателей amic.ru про электросчетчики можно здесь.

2
Плачу за свет управляющей компании. Кто в этом случае мне будет менять счетчик?
И в этом случае счетчик вам поменяет Барнаульская горэлектросеть. Но чтобы это произошло, вам надо будет обратиться в вашу управляющую компанию. Она установит, действительно ли ваш прибор учета подлежит замене, направит информацию в Горэлектросеть. И сотрудники вашей же УК обеспечат энергетикам доступ для монтажа нового электросчетчика.
3
Когда мне заменят прибор учета?

Законом предусмотрены разные сроки. Так, если ваш счетчик вышел из строя или истек срок его эксплуатации до 1 апреля 2020 года, то новый прибор учета вам установят до 1 января 2024 года. Во всех остальных случаях это сделают не позднее шести месяцев с "установленной даты события", как это называют энергетики. А таким событием может быть момент, когда абонент обратился к энергетикам самостоятельно за заменой счетчика или когда энергетики обнаружили в ходе плановой проверки у счетчика окончание межповерочного интервала или сроков эксплуатации, либо установили неисправность, либо вообще признали счетчик утраченным.

4
Как платить за свет до установки счетчика?
До 1 января 2021 года действовал мораторий, введенный из-за пандемии. Потребителям разрешили при оплате электроэнергии использовать показания счетчиков с уже истекшим межповерочным интервалом. С нового года система оплаты электроэнергии зависит от того, когда ваш счетчик был признан нерасчетным. Так, если прибор учета был забракован до наступления моратория, все начисления вам как проводились, так и сейчас будут проводиться по средним ежемесячным показаниям.

Если же счетчик не был забракован, и в период пандемии вы продолжали платить по показаниям, такая система расчетов будет продлена вплоть до установки нового прибора.
5
Соседу поставили новый счетчик, а мне нет. Почему?
Счетчики меняют адресно. Не сразу во всем многоквартирном доме, а только в тех квартирах, где счетчик не был установлен ранее, вышел из строя или у него закончился межповерочный интервал.
6
Если я не хочу ставить счетчик, меня могут заставить?

Отказаться от установки счетчика нельзя. С 1 июля 2020 года установка стала обязанностью гарантирующих поставщиков электроэнергии (Барнаульская горэлектросеть) и территориальных сетевых компаний (Барнаульская сетевая компания). И компании  уже приступили к активной реализации законодательных требований. Только с 1 июля 2020 года в краевой столице было установлено около двух тысяч приборов учета.

7
Кто несет ответственность за счетчик?

По закону счетчик меняет энергокомпания. Однако абонент по-прежнему должен следить за его состоянием. В частности, нельзя  допускать вмешательство в работу прибора учета, допускать срыв пломб. И, конечно же, запрещено занижать показания.

Если проверяющие обнаружат эти нарушения, то в отношении абонента составят акт неучтенного потребления электроэнергии. По сути, это штраф за манипуляции со счетчиком. Суммы начислений по такому акту варьируются от 3 до 100 тысяч рублей.


Комментарии

18.02.2021 10:34
- гость -

А водоканал не желает присоединиться к акции, ну или хотя бы поставить многотарифные счетчики на горячую воду в домах где нет рециркуляции?

18.02.2021 10:46
- гость -

Горсеть дала нам запрос на 40 счетчиков в месяц (именно столько они будут закупать на нашу УК), т.е. если захотят заменить 2000 человек у них ничего не получится.

18.02.2021 10:49
- гость -

А на селе и садоводческих хозяйствах какова процедура?

18.02.2021 10:58
- гость -

ДА подождите с селом тут новые законы в городе будут еще 5 лет в русло вводить.

18.02.2021 11:11
- гость -


18.02.2021 10:49
- гость -
У меня тесть с тещей живут в селе. Когда закончился межповерочный интервал счетчика установленного в доме, энергетики бесплатно, сами установили на опоре (на улице) свой счетчик и теперь все расчеты идут по нему.

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