Минтранс запретит перевозить крупных животных в пассажирских поездах. А как быть собакам?

Крупные животные, а это не только коровы и быки, но и собаки весом больше 10 кг, теперь относятся к грузам и их должны перевозить в грузовых поездах. Новые правила утвердил Минтранс России, они вступят в силу уже в сентябре 2021 года. И если для слонов, коней и жирафов это новшество не критично, то владельцы собак очень сильно переживают. Как изменились правила перевозки животных и чем недовольны их владельцы и зоозащитники, разбирался amic.ru.

Пока новый регламент готовят к реализации, животных разных размеров перевозят в пассажирских поездах. Различаются только способы перевозки: маленькие питомцы должны находиться в переноске, а для крупных нужно выкупить целое купе, при этом большие собаки должны всегда быть на поводке и в наморднике. Но уже в сентябре этого года правила изменятся и в пассажирские вагоны будут допущены далеко не все животные.

1 И как будут перевозить собак в поездах? В грузовых составах. При этом Минтранс уточняет, что вагоны для собак будут специально оборудованы для удобства животных. Также отмечается, что перевозчик и его сотрудники должны обеспечить и запас воды, и уборку пространства, где располагаются животные, во время стоянок поездов. Но проект грузового состава и условия перевозок пока не регламентированы.

Зато для владельцев крупных собак правила уже обозначены: вместе с четвероногим в вагон необходимо будет погрузить миски, подстилку, запас воды и корма с расчетом на два дополнительных дня следования грузового состава. Это перестраховка на случай, если владелец питомца доедет до пункта назначения вовремя, а собаку довезут позже на несколько дней.

"Это необходимо на случай, если произойдет непредвиденная ситуация и вагон задержится на пути следования", – подтвердили в Минтрансе. Что делать владельцу животного, если ему нужна пересадка, а поезд с питомцем "задержался", не поясняется.



В документе уточняется также, что сопровождающий персонал обязан уведомлять территориальные органы ветеринарного надзора в случае массового или единичного заболевания животных, сообщать владельцам об отказе их питомцев от еды или пищи.

2 А какие-то новые документы понадобятся для перевозки собаки? Пока не ясно. Эксперты говорят, что с внедрением новых правил могут потребоваться и какие-то дополнительные документы, например, если в грузовых вагонах для собак будут возить несколько разных особей, возможно, у всех владельцев потребуют обязательное наличие ветеринарного паспорта.



Сейчас же, согласно действующим законам, ветеринарный паспорт и прививки при перевозке в поездах дальнего следования нужны не всегда. Как правило, сопроводительный документ требуется, только если животное везут на продажу или как участника выставки.

3. Как зоозащитники отнеслись к нововведению? Зоозащитники и владельцы крупных собак уже обеспокоены грядущими переменами. У них очень много вопросов к авторам регламента, поскольку в нем не обозначен ряд важных нюансов для транспортировки питомца отдельно от хозяина.

"В любом случае поездка для собаки – это стресс. Особенно если у нее слабая нервная система. Она будет в стрессе и от незнакомой обстановки, и от чужих людей, особенно в отдалении от хозяина", – сказала amic.ru зоопсихолог и владелец пяти собак Ольга Жукова.

Политика зоозащитников – отношение к питомцам как к членам семьи – сильно противоречит регламентам дальних перевозок и перелетов. В социальных сетях хозяева собак высказывают единое мнение, что условия в грузовых отделах поездов не подходят животным, и опасаются, что сотрудники поездов не будут достаточно хорошо ухаживать за ними во время поездки.

"Кто будет контролировать состояние здоровья животного, поело ли оно, пьет воду или переворачивает чашку? Как часто будут это проверять? Как будут обращаться? Собака может отказаться от еды или воды и это может стать фатальным для ее здоровья, если вовремя не заметить и не принять меры", – добавляет Ольга Жукова.

4 Кто будет следить за животными и выгуливать их во время поездки? Этот вопрос тоже пока еще остается без ответа. Выгул собакам необходим дважды в сутки. Если они будут справлять нужду в вагоне, это приведет не только к неприятному запаху, но и навредит их здоровью: у животных могут появиться проплешины и язвы, отмечают зоозащитники. В итоге породистая титулованная собака, которую, к примеру, отправили на выставку, рискует приехать туда в непотребном виде. А это уже дополнительные финансовые убытки для владельцев очень дорогих четвероногих.



"К тому же не все крупные собаки подпускают к себе чужаков. А еще они могут дергать поводки, что приведет к тому, что неподготовленный человек просто потеряет чью-то собаку в незнакомом городе. И маловероятно, что она пойдет по первому зову к чужому ей контролеру. Либо это должны быть квалифицированные специалисты", – возмущаются кинологи.



Помимо этого, собаки могут подраться, если вдруг окажутся без клеток в замкнутом вагоне. Разнять животных неподготовленный человек не сможет.



А еще собакам важна терморегуляция, но летом в грузовом вагоне может быть слишком жарко, а зимой – слишком холодно, что смертельно опасно для питомцев. В регламенте Минтранса все эти нюансы не учитываются, и пока неизвестно, как именно будут улажены все вопросы транспортировки живого груза.

5 Новые правила перевозок обязательны для всех животных без исключений? Нет, исключения есть. В пассажирских вагонах по-прежнему смогут ездить крупные собаки, которые сопровождают инвалидов как поводыри. Также с собой в вагон можно брать животных, которые помещаются в ручной клади. Конечно, это в том случае, если вагон это подразумевает и если это не противоречит внутренним правилам перевозчика.

6 Насколько опасны такие грузоперевозки для животных? К сожалению, могут быть опасны. Во всяком случае, подобная практика у авиакомпаний уже привела к ряду несчастных случаев с питомцами. Большинство авиаперевозчиков транспортируют животных в багажном отделе. Там животные часто получают увечья и травмы, у них ломаются переноски, они испытывают сильный испуг. Некоторые истории перелетов с четвероногими закончились летально.



Так, в прошлом году по вине грузчиков аэропорта Шереметьево пострадали несколько породистых кошек, одной из пассажирок "Аэрофлота" вернули акита-ину в сломанной клетке и крови, а на днях в интернет-пабликах появилась информация, что у одного из сооснователей издания Baza, Никиты Могутина, при перелете тем же самым "Аэрофлотом" пострадал щенок корги.



"У переноски проломлены две стенки, с мясом вырваны несколько крепежных болтов, на корпусе со всех сторон следы и царапины. Собака хромает на правую переднюю лапу, а когда я ее забирал в аэропорту, она выглядела так, словно ее очень сильно напугали. Судя по тому, что я вижу, переноску с Сеней просто швыряли, сверху на нее метали чемоданы. За все это я заплатил "Аэрофлоту" почти 10 тысяч рублей, – мы летели прямым рейсом из Москвы в Стамбул", – написал в своем аккаунте в Facebook Могутин.

7 А какую ответственность несут перевозчики за животных? Увы, пока нам неизвестно ни об одном случае, чтобы в России пострадавший получил компенсацию от аэропорта или от перевозчиков. Даже судьи не видят нарушений и оправдывают компании, где пострадали животные. Таким образом, забирая на себя ответственность за четвероногих, перевозчики не несут эту ответственность по факту в экстренных случаях.

"Перевозчик не несет ответственности за жизнь домашних животных, собак, птиц и пчел, а также диких животных и грызунов, перевозимых в качестве багажа", – поясняет юрист Виктория Серова.

Поэтому зоозащитники опасаются, что если обслуживание животных в спецвагонах будет некачественным или травмоопасным, закон все равно останется на стороне перевозчика. И под сомнением остается вероятность привлечения к ответственности железнодорожной компании, в случае если собака потеряется или получит травму.