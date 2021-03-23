Когда начнётся ледоход в Алтайском крае?

Ледоход в Алтайском крае ожидается почти на неделю раньше обычного, но всё же позже, чем в 2020 году, об этом сообщила amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольга Прахт. По её словам, вскрытие рек наиболее вероятно во второй декаде апреля, на два-пять дней раньше среднемноголетней даты.

Эксперт отметила, что обычно ледоход проходит 16 апреля, плюс-минус несколько дней. Напомним, в 2020 году Обь вскрылась 7 апреля, но тогда весна наступила очень рано.



Сейчас в регионе на всех водоёмах наблюдается ледостав (процесс установления сплошного ледяного покрова). Промоины встречаются редко, преимущественно в верховьях рек, отметила гидролог.



Также она добавила, что толщина льда в этом году на 20-30 сантиметров больше, чем в 2020. Поэтому весной 2021 вскрытие произойдёт в более позднее время, чем год назад.

В то же время Ольга Прахт подчеркнула, что более точный прогноз будет известен в начале апреля.