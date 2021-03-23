Каким будет паводок на Алтае?

Количество выпавших за зиму в Алтайском крае осадков превысило норму более чем в полтора раза, что вызывает опасения относительно предстоящего паводка. Снежные запасы в бассейне Оби до Барнаула составляют 163% от средних многолетних значений, таковы данные на 20 марта, которые сообщила amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольга Прахт. В прошлом году фиксировалась примерно такая же картина – 159%.

Эксперт подчеркнула, что, помимо снегозапасов, на паводок будет влиять погода и то, насколько синхронно в регионе реки начнут освобождаться ото льда.

"Если волна тепла пойдёт по нарастающей, то у нас будет раннее вскрытие с высокими уровнями воды в реках. По последним данным, синоптики прогнозируют на ближайшие три дня по ночам минусовые температуры. Это должно сдвинуть начало ледохода", – отмечает эксперт.

Пока активное снеготаяние, которое наблюдалось в регионе на выходных, на реках не отразилось. Если подтопление сейчас и возможно, то только талыми водами в низинах, отметила Ольга Прахт.

В городах и районах края идёт активная подготовка к предстоящему паводку, информирует пресс-служба администрации Алтайского края. Проверяется готовность пунктов временного размещения к приёму людей в случае чрезвычайной ситуации, ведётся работа по очистке лотков ливневой канализации, водоотводных канав и раскрытию оголовков основных водопропускных труб от снега. В этом году в зону первой и второй волн паводка могут попасть более 180 населённых пунктов, где проживают свыше 45 тысяч человек.

Напомним, ранее стало известно, что ледоход на Оби ожидается во второй декаде апреля, на два-пять дней раньше среднемноголетней даты.