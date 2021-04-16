Уже на Алтае. Как работает вакцина от "Вектора" и чем она отличается от "Спутника V"?

Первую партию вакцины "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" привезли в Алтайский край. Теперь на Алтае есть два препарата, которыми прививают от коронавируса. В регионе вторую вакцину ждали давно. Медики – потому что её проще хранить и получится привить больше людей. А жители – потому что с чего-то решили, что вакцина от "Вектора" лучше и эффективнее, чем "Спутник V". Так ли это на самом деле, чем отличаются препараты и когда в Алтайском крае можно будет выбрать, чем именно привиться от коронавируса, разбирался amic.ru.
Можно, но пока не везде. В Алтайский край привезли 5670 комплектов "ЭпиВакКороны". И за три дня ею уже успели привить больше 300 человек. Но пока вакциной от "Вектора" прививают только в горбольнице № 3 Барнаула и горбольнице № 4 Бийска.
В этих медучреждениях Минздрав планирует "набить руку" в использовании второй вакцины, а уже потом отправлять "ЭпиВакКорону" в другие больницы, включая отдалённые сёла.
"Сейчас мы хотя бы тысячу человек привьём, посмотрим, как протекает вакцинация, какие реакции мы получаем на введение вакцины, и дальше будем транспортировать её в сельские населённые пункты", – объяснила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению алтайского Минздрава Жанна Вахлова.
В горбольнице № 3 для вакцинации "ЭпиВакКороной" открыли отдельный кабинет.
Когда именно второй вакциной начнут прививать по всему краю, в региональном Минздраве пока ответить не могут. В ведомстве ещё не знают, какими объёмами "ЭпиВакКорона" будет дальше поступать на Алтай.
Но в федеральном Минздраве алтайских коллег заверили, что новые партии будут стабильно поставлять в регион каждую неделю. А потому препарат, вероятнее всего, уже в кратчайшие сроки начнёт "расходиться" по медучреждениям.
Нет. Вернее, может, это и так, но официально это никто не может подтвердить. Хотя такой миф действительно существует: об этом amic.ru ещё в марте говорил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. И подчёркивал: обе вакцины однозначно работают, но сравнить их пока нельзя.
Полные данные об эффективности "ЭпиВакКороны" станут известны лишь после пострегистрационных испытаний, а они ещё не завершены.
Например, по "Спутнику" ("ГамКовидВак") эффективность уже известна – 91,6%. В феврале статью с результатами исследований опубликовали в авторитетном международном журнале The Lancet.
Поэтому точно сказать, какая вакцина эффективнее, можно будет только после того, как сотрудники "Вектора" завершат свои испытания и тоже опубликуют их результаты.
Вакцина "Спутник V", если вы вдруг забыли, – аденовирусная. В основе препарата – обезвреженные частицы давно известных человечеству аденовирусов. Из них извлекают генетическую основу и внедряют ген с кодом белка коронавируса. Подробно о том, как устроена вакцина, amic.ru уже писал.
"ЭпиВакКорона" же – принципиально другая, синтезированная вакцина. Учёные из "Вектора" искусственно создали пептиды – небольшие белки, которые есть и в самом вирусе. К ним после прививки и начинают вырабатываться антитела. И если вы вдруг заразитесь ковидом, организм именно по пептидам узнает угрозу и поймёт, что нужно включать иммунный ответ.
В "Спутнике V" учёные используют сразу два разных аденовируса, чтобы прививка была эффективнее. Поэтому препарат называют двухкомпонентным. А "ЭпиВакКорона" – однокомпонентная вакцина.
Но самое главное отличие (медики счастливы) – вакцину от "Вектора" можно хранить в обычном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов.
Для "Спутника V" же, напомним, нужно постоянно поддерживать холодовую цепь ниже -18 градусов. Если вакцину разморозить, она станет бесполезной уже через полчаса. Поэтому в регион пришлось даже закупать специальные морозильные установки, чтобы начать вакцинацию.
А для хранения вакцины от "Вектора" никакого дорогостоящего оборудования не требуется.
Ещё одно важное отличие – дозировка. Вакцину от "Вектора" поставляют в отдельных ампулах. Один бутылёк – один укол. В ампуле "Спутника" же сразу пять доз. Из-за этого медикам приходится выстраивать запись на вакцинацию так, чтобы ни одна доза не пропала впустую.
Если коротко:
- "Спутник V" сделан с использованием частиц настоящих вирусов (но не самого ковида).
- "ЭпиВакКорона" – полностью искусственно созданная вакцина.
- Самого вируса (ни живого, ни мертвого) нет ни в одном препарате.
- Антитела вырабатываются в обоих случаях.
Нет. Вакцина пусть и однокомпонентная, но тоже ставится два раза. Так, по мнению разработчиков, антитела вырабатываются эффективнее.
Но если при вакцинации "Спутником" уколы отличаются по составу, то в случае с "ЭпиВакКороной" вас дважды прививают одним и тем же препаратом.
Зато промежуток между прививками может быть меньше. Для "Спутника" рекомендованный интервал – 21 день. А вакцину от "Вектора" можно ставить с перерывом всего в 14 дней.
Точно этого никто не скажет ни про "Спутник", ни про "ЭпиВакКорону". Вакцинация от коронавируса в России (да и во всём мире), по сути, только начинается. И чтобы узнать, как долго держится иммунитет, учёным нужно длительное время. А пока исследователи лишь делают предположения.
Например, учёные из "Вектора" заявили, что антитела после их вакцины живут в организме от полугода. В случае со "Спутником V", напомним, прогнозы разные: от полугода до двух лет.
Нет. Хотя и существует миф, что "векторовская" вакцина гораздо безопаснее. Но пока противопоказаний у "ЭпиВакКороны" даже больше, чем у "Спутника", объяснила главный алтайский эпидемиолог Ирина Переладова.
Например, онкобольным вакцина от "Вектора" категорически противопоказана. Больных со злокачественными опухолями лишь недавно допустили к испытаниям. По их результатам разработчики решат, менять ли инструкцию к препарату. А пока — нельзя.
А вот "Спутник V" им можно ставить уже сейчас: но только с осторожностью и под наблюдением лечащего врача.
В остальном инструкции к обоим препаратам похожи: их можно ставить людям от 18 лет. И "Спутником", и "ЭпиВакКороной" разрешено прививать пожилых.
В инструкции их всего два. Это боль в месте укола и кратковременное (около двух дней) повышение температуры. И "побочек", кстати, указано меньше, чем в инструкции к "Спутнику". По словам Переладовой, температура после укола "ЭпиВакКороны" может повыситься до 38,5 градуса. Эпидемиолог подчеркнула, что это считается нормой и ничего страшного в такой реакции нет.
В региональном Минздраве также отметили, что на сегодняшний день каких-то серьёзных осложнений после вакцинации препаратом от "Вектора" не зарегистрировали.
Да. Переладова подчеркнула, что пожелание самого пациента будет учитываться. Но только там, где есть возможность прививать и "Спутником", и "ЭпиВакКороной". Напомним, препарат "ГамКовидВак" сейчас ставят в 85 медучреждениях Алтайского края: там, где есть необходимое морозильное оборудование. А "ЭпиВакКорону" медики смогут хранить даже в мобильных фельдшерских пунктах. Соответственно, пунктов вакцинации может стать больше, но там будет только вакцина от "Вектора".
Пока выбирать между препаратами могут только в двух больницах края. Причём пожелания пациента узнают уже на месте, в поликлинике, рассказали в алтайском Минздраве. А запись по телефону медики осуществляют просто "на вакцинацию".
Алтайские медики уверены, что обе вакцины хороши. И главное здесь – привиться, а не выбирать и сравнивать препараты. Во время пандемии бессмысленно ждать, что появится лучшая вакцина, объяснял в большой беседе с корреспондентом amic.ru алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов. Мол, разница на самом деле существует только для медиков: как хранить препарат и как организовывать вакцинацию. А пациенту, по сути, всё равно, чем его прививают от ковида.
"По своей эффективности вакцины примерно одинаковые, исходя из документов, что мы имеем. И эффективность у этих вакцин не хуже, чем у зарубежных аналогов. На мой взгляд, здесь не нужно зацикливаться – "Спутник" это или "Вектор". Нужно как можно скорее привиться и позаботиться о родных и близких", – высказался тогда Попов.
А в пресс-службе краевого Минздрава подчеркнули, что самый лучший вариант – проконсультироваться с врачом. Особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Специалист подскажет, каким препаратом лучше привиться.
Комментарии
По телеку сказали что на подходе еще пару вакцин которые будут действовать годами, подожду когда сделают одну на всегда.