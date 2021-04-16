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Уже на Алтае. Как работает вакцина от "Вектора" и чем она отличается от "Спутника V"?

, ИА "Амител"
На случай, если вы не можете решить, чем привиться от коронавируса
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Первую партию вакцины "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" привезли в Алтайский край. Теперь на Алтае есть два препарата, которыми прививают от коронавируса. В регионе вторую вакцину ждали давно. Медики – потому что её проще хранить и получится привить больше людей. А жители – потому что с чего-то решили, что вакцина от "Вектора" лучше и эффективнее, чем "Спутник V". Так ли это на самом деле, чем отличаются препараты и когда в Алтайском крае можно будет выбрать, чем именно привиться от коронавируса, разбирался amic.ru.

1
Вакциной от "Вектора" уже можно привиться?

Можно, но пока не везде. В Алтайский край привезли 5670 комплектов "ЭпиВакКороны". И за три дня ею уже успели привить больше 300 человек. Но пока вакциной от "Вектора" прививают только в горбольнице № 3 Барнаула и горбольнице № 4 Бийска.

В этих медучреждениях Минздрав планирует "набить руку" в использовании второй вакцины, а уже потом отправлять "ЭпиВакКорону" в другие больницы, включая отдалённые сёла.

"Сейчас мы хотя бы тысячу человек привьём, посмотрим, как протекает вакцинация, какие реакции мы получаем на введение вакцины, и дальше будем транспортировать её в сельские населённые пункты", – объяснила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению алтайского Минздрава Жанна Вахлова.

В горбольнице № 3 для вакцинации "ЭпиВакКороной" открыли отдельный кабинет.

Когда именно второй вакциной начнут прививать по всему краю, в региональном Минздраве пока ответить не могут. В ведомстве ещё не знают, какими объёмами "ЭпиВакКорона" будет дальше поступать на Алтай.

Но в федеральном Минздраве алтайских коллег заверили, что новые партии будут стабильно поставлять в регион каждую неделю. А потому препарат, вероятнее всего, уже в кратчайшие сроки начнёт "расходиться" по медучреждениям.

2
Правда, что "ЭпиВакКорона" лучше "Спутника V", как говорят?

Нет. Вернее, может, это и так, но официально это никто не может подтвердить. Хотя такой миф действительно существует: об этом amic.ru ещё в марте говорил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. И подчёркивал: обе вакцины однозначно работают, но сравнить их пока нельзя. 

Полные данные об эффективности "ЭпиВакКороны" станут известны лишь после пострегистрационных испытаний, а они ещё не завершены.

Например, по "Спутнику" ("ГамКовидВак") эффективность уже известна 91,6%. В феврале статью с результатами исследований опубликовали в авторитетном международном журнале The Lancet.

Поэтому точно сказать, какая вакцина эффективнее, можно будет только после того, как сотрудники "Вектора" завершат свои испытания и тоже опубликуют их результаты.

3
А чем отличаются "Спутник V" и вакцина от "Вектора"?

Вакцина "Спутник V", если вы вдруг забыли, – аденовирусная. В основе препарата – обезвреженные частицы давно известных человечеству аденовирусов. Из них извлекают генетическую основу и внедряют ген с кодом белка коронавируса. Подробно о том, как устроена вакцина, amic.ru уже писал.

"ЭпиВакКорона" же – принципиально другая, синтезированная вакцина. Учёные из "Вектора" искусственно создали пептиды – небольшие белки, которые есть и в самом вирусе. К ним после прививки и начинают вырабатываться антитела. И если вы вдруг заразитесь ковидом, организм именно по пептидам узнает угрозу и поймёт, что нужно включать иммунный ответ.

В "Спутнике V" учёные используют сразу два разных аденовируса, чтобы прививка была эффективнее. Поэтому препарат называют двухкомпонентным. А "ЭпиВакКорона" – однокомпонентная вакцина.

Но самое главное отличие (медики счастливы) – вакцину от "Вектора" можно хранить в обычном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. 

Для "Спутника V" же, напомним, нужно постоянно поддерживать холодовую цепь ниже -18 градусов. Если вакцину разморозить, она станет бесполезной уже через полчаса. Поэтому в регион пришлось даже закупать специальные морозильные установки, чтобы начать вакцинацию.

А для хранения вакцины от "Вектора" никакого дорогостоящего оборудования не требуется.

Ещё одно важное отличие – дозировка. Вакцину от "Вектора" поставляют в отдельных ампулах. Один бутылёк – один укол. В ампуле "Спутника" же сразу пять доз. Из-за этого медикам приходится выстраивать запись на вакцинацию так, чтобы ни одна доза не пропала впустую.

Если коротко:

  • "Спутник V" сделан с использованием частиц настоящих вирусов (но не самого ковида).
  • "ЭпиВакКорона" – полностью искусственно созданная вакцина.
  • Самого вируса (ни живого, ни мертвого) нет ни в одном препарате.
  • Антитела вырабатываются в обоих случаях.
4
Значит, "ЭпиВакКорона" ставится только один раз?

Нет. Вакцина пусть и однокомпонентная, но тоже ставится два раза. Так, по мнению разработчиков, антитела вырабатываются эффективнее.

Но если при вакцинации "Спутником" уколы отличаются по составу, то в случае с "ЭпиВакКороной" вас дважды прививают одним и тем же препаратом.

Зато промежуток между прививками может быть меньше. Для "Спутника" рекомендованный интервал – 21 день. А вакцину от "Вектора" можно ставить с перерывом всего в 14 дней.

5
Сколько продержатся антитела после прививки?

Точно этого никто не скажет ни про "Спутник", ни про "ЭпиВакКорону". Вакцинация от коронавируса в России (да и во всём мире), по сути, только начинается. И чтобы узнать, как долго держится иммунитет, учёным нужно длительное время. А пока исследователи лишь делают предположения.

Например, учёные из "Вектора" заявили, что антитела после их вакцины живут в организме от полугода. В случае со "Спутником V", напомним, прогнозы разные: от полугода до двух лет.

6
"ЭпиВакКорону" можно ставить всем?

Нет. Хотя и существует миф, что "векторовская" вакцина гораздо безопаснее. Но пока противопоказаний у "ЭпиВакКороны" даже больше, чем у "Спутника", объяснила главный алтайский эпидемиолог Ирина Переладова.

Например, онкобольным вакцина от "Вектора" категорически противопоказана. Больных со злокачественными опухолями лишь недавно допустили к испытаниям. По их результатам разработчики решат, менять ли инструкцию к препарату. А пока — нельзя. 

А вот "Спутник V" им можно ставить уже сейчас: но только с осторожностью и под наблюдением лечащего врача. 

 

В остальном инструкции к обоим препаратам похожи: их можно ставить людям от 18 лет. И "Спутником", и "ЭпиВакКороной" разрешено прививать пожилых.

7
А детям можно ставить вакцину от "Вектора"?
Нет. Как и "Спутник", вакцина от "Вектора" детям противопоказана. Так указано в инструкции к препарату.
8
Есть ли какие-то побочные эффекты от "ЭпиВакКороны"?

В инструкции их всего два. Это боль в месте укола и кратковременное (около двух дней) повышение температуры. И "побочек", кстати, указано меньше, чем в инструкции к "Спутнику". По словам Переладовой, температура после укола "ЭпиВакКороны" может повыситься до 38,5 градуса. Эпидемиолог подчеркнула, что это считается нормой и ничего страшного в такой реакции нет.

В региональном Минздраве также отметили, что на сегодняшний день каких-то серьёзных осложнений после вакцинации препаратом от "Вектора" не зарегистрировали.

9
Значит, скоро можно будет выбирать, чем привиться?

Да. Переладова подчеркнула, что пожелание самого пациента будет учитываться. Но только там, где есть возможность прививать и "Спутником", и "ЭпиВакКороной". Напомним, препарат "ГамКовидВак" сейчас ставят в 85 медучреждениях Алтайского края: там, где есть необходимое морозильное оборудование. А "ЭпиВакКорону" медики смогут хранить даже в мобильных фельдшерских пунктах. Соответственно, пунктов вакцинации может стать больше, но там будет только вакцина от "Вектора".

Пока выбирать между препаратами могут только в двух больницах края. Причём пожелания пациента узнают уже на месте, в поликлинике, рассказали в алтайском Минздраве. А запись по телефону медики осуществляют просто "на вакцинацию".

10
Ну так и что лучше: "Спутник" или "Вектор"?

Алтайские медики уверены, что обе вакцины хороши. И главное здесь – привиться, а не выбирать и сравнивать препараты. Во время пандемии бессмысленно ждать, что появится лучшая вакцина, объяснял в большой беседе с корреспондентом amic.ru алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов. Мол, разница на самом деле существует только для медиков: как хранить препарат и как организовывать вакцинацию. А пациенту, по сути, всё равно, чем его прививают от ковида.

"По своей эффективности вакцины примерно одинаковые, исходя из документов, что мы имеем. И эффективность у этих вакцин не хуже, чем у зарубежных аналогов. На мой взгляд, здесь не нужно зацикливаться – "Спутник" это или "Вектор". Нужно как можно скорее привиться и позаботиться о родных и близких", – высказался тогда Попов.

А в пресс-службе краевого Минздрава  подчеркнули, что самый лучший вариант – проконсультироваться с врачом. Особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Специалист подскажет, каким препаратом лучше привиться.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

16.04.2021 08:25
- гость -

По телеку сказали что на подходе еще пару вакцин которые будут действовать годами, подожду когда сделают одну на всегда.

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