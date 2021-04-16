Уже на Алтае. Как работает вакцина от "Вектора" и чем она отличается от "Спутника V"?

Вакциной от "Вектора" уже можно привиться?

Можно, но пока не везде. В Алтайский край привезли 5670 комплектов "ЭпиВакКороны". И за три дня ею уже успели привить больше 300 человек. Но пока вакциной от "Вектора" прививают только в горбольнице № 3 Барнаула и горбольнице № 4 Бийска.

В этих медучреждениях Минздрав планирует "набить руку" в использовании второй вакцины, а уже потом отправлять "ЭпиВакКорону" в другие больницы, включая отдалённые сёла.

"Сейчас мы хотя бы тысячу человек привьём, посмотрим, как протекает вакцинация, какие реакции мы получаем на введение вакцины, и дальше будем транспортировать её в сельские населённые пункты", – объяснила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению алтайского Минздрава Жанна Вахлова.

В горбольнице № 3 для вакцинации "ЭпиВакКороной" открыли отдельный кабинет.

Когда именно второй вакциной начнут прививать по всему краю, в региональном Минздраве пока ответить не могут. В ведомстве ещё не знают, какими объёмами "ЭпиВакКорона" будет дальше поступать на Алтай.

Но в федеральном Минздраве алтайских коллег заверили, что новые партии будут стабильно поставлять в регион каждую неделю. А потому препарат, вероятнее всего, уже в кратчайшие сроки начнёт "расходиться" по медучреждениям.