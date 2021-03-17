Не хочется и не колется. Мифы о "Спутнике V", которые останавливают нас от вакцинации

Вакцинация от коронавируса в России становится всё масштабнее. Вот и в Алтайский край уже привезли больше 80 тысяч доз "Спутника V", 74 тысячи из которых уже начали ставить жителям. Правда, алтайские медики уже не раз признавали, что прививочная кампания могла бы идти куда быстрее. Но одних смущает слишком агрессивная реклама прививки, другие боятся коварной "чипизации", а третьи вообще не верят, что "Спутник V" работает. Есть и другая крайность: поставив вакцину, люди уверены, что теперь им никакой ковид не страшен. Чтобы помочь вам разобраться, как на самом деле обстоят дела с вакциной от ковида, amic.ru составил "чек-лист сомневающегося", где постарался ответить на главные вопросы о вакцине и развеять популярные мифы.
Об этом говорят официальные данные. Главная причина, по которой многие (в том числе медики) скептически относились к "Спутнику", – недостаточная изученность препарата. И основания так считать были: вакцинировать людей начали ещё до третьей стадии испытаний.
Но Национальный исследовательский центр им. Гамалеи навёрстывает упущенное. 2 февраля в авторитетном медицинском журнале The Lancet создатели вакцины опубликовали промежуточные результаты третьей фазы исследований.
В испытаниях участвовали 21 977 человек. 16 501 участник получил прививку "Спутник V", а ещё 5476 – плацебо (пустышку). Итог: среди привитых ковидом впоследствии заболели всего 16 человек, а в группе "плацебо" – 62 человека (при том, что участников с пустышкой было гораздо меньше). Так создатели "Спутника" и подсчитали, что его эффективность – 91,6%.
Эксперты отмечают, что процент эффективности – понятие весьма условное. Например, сравнивать по нему вакцины – бессмысленное занятие. Зато можно сделать вывод, что вакцина точно работает.
Ещё один важный результат научной статьи: у большинства участников, которых затем обследовали, возник клеточный ответ и образовались антитела.
Нашлись и критики, заявившие, что опубликованные данные – неполные. Поэтому, мол, полноценные выводы о безопасности вакцины пока делать рано. Но даже зарубежные медицинские эксперты сошлись в одном: результаты исследования однозначно говорят, что вакцина работает.
Кстати, в Алтайском крае тоже пытались выяснить, действует ли "Спутник V". Например, в барнаульской больнице № 11 провели собственные неофициальные исследования на сотрудниках-добровольцах. Об этом amic.ru рассказывал главврач медучреждения Андрей Коломиец. Медиков, у которых в крови не было антител, привили "Спутником". А через некоторое время вновь сделали тест – у всех появился иммунный ответ.
"Я специально взял тех сотрудников, у которых не было антител. В разное время они прошли вакцинацию против коронавируса. 31 декабря первые трое сотрудников прошли второй этап вакцинирования, и ещё через две недели, в минувшую пятницу, мы вновь провели исследования методом ИФА. И у них у всех выявили антитела: 16-17 единиц из 20-ти возможных", – объяснил Коломиец.
Сейчас официальные результаты есть. И они лишь подтверждают собственные исследования алтайских медиков: вакцина однозначно работает.
Нет. Пожалуй, это самый опасный миф, с которым активно борются медики. Результаты исследования вовсе не означают, что вы защищены на 91% и теперь можете свободно гулять хоть по "красной" зоне.
Защиты от самого коронавируса вакцина не даёт. Она лишь помогает организму выработать защитные механизмы. В большинстве случаев привитый человек легче перенесёт болезнь и быстрее с ней справится. Но на риск заражения "Спутник V" не влияет: по крайней мере, таких данных пока нет.
Так что после прививки и маску носить придётся, и социальную дистанцию соблюдать.
Нет. "Спутник" – векторная вакцина. Её разработали на основе двух давно известных аденовирусов человека – ad26 и ad5. В препарате они выступают как вектор – несут информацию в клетки организма. А информация – генетический код SARS-Cov-2.
То есть самих клеток коронавируса в "Спутнике" нет. А у тех аденовирусов, которые попадают в организм с уколом, отключены гены репликации. Другими словами, размножаться они не способны. Зато вызывают в клетках иммунный ответ: учат наш организм защищаться от коронавируса.
В общем, заразиться ковидом от самой вакцины вы точно не сможете.
Кстати, в России также разрабатывают и препарат на основе настоящего, но убитого коронавируса. Но он пока не зарегистрирован.
Безопасность вакцины и её побочные эффекты – разные вещи. Правда, о стопроцентной безвредности "Спутника" речи пока и не идёт. Данные, опубликованные в The Lancet, говорят о том, что препарат "достаточно безопасен" – никаких выраженных и губительных последствий он не вызывает. Но чтобы сделать однозначный вывод, нужно гораздо больше времени и дополнительные исследования.
А о побочных эффектах от вакцины и создатели, и медики говорят открыто. Самые частые – озноб, слабость, повышенная температура, головная боль и увеличение лимфоузлов. Медики уверяют, что такая реакция на прививку вполне нормальна. Точно такие же побочные эффекты могут вызывать, например, уже привычные нам прививки от гриппа. Длятся "нежелательные явления", по словам специалистов, не дольше трёх дней. Поэтому нет ничего страшного в том, если вы "приболели" после укола, уверяют медики.
К тому же, из сотен привитых в Алтайском крае с побочными эффектами обращаются единицы, рассказывали amic.ru в медучреждениях, которые проводят вакцинацию.
Кстати, если вы поставили прививку и почувствовали недомогание, можно взять больничный. Об этом amic.ru рассказала главный алтайский эпидемиолог Ирина Переладова. Для этого нужно обратиться к врачу, как при обычной болезни.
Скорее всего, защитит. Официальных исследований на эту тему никто не проводил. Всё-таки на разработку и испытания вакцины требуется определённое время, а британский и южноафриканский штаммы ковида появились внезапно.
Но разработчики "Спутника" и медицинские эксперты настроены оптимистично. Например, замдиректора центра Гамалеи и член-корреспондент РАН Денис Логунов заявил, что появление новых штаммов на эффективность вакцины никак не повлияло.
"Вирус эволюционирует, скорее, в сторону приспособления, он становится более контагиозным, быстрее распространяется в человеческой популяции, ему выгодно эволюционировать в эту сторону. В таком случае это никаким образом не влияет на эффективность вакцины. В Центре им. Гамалеи и вообще в России выделяется много штаммов. Пока мы не выявили ни одного штамма, который нейтрализовался бы сыворотками хуже, чем тот, который был исходно, – уханьский вариант", – цитирует его ТАСС.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что у ВОЗ пока нет информации о том, чтобы какая-то из созданных вакцин не работала против новых штаммов ковида. Но при этом подчеркнула, что в будущем, возможно, появятся разновидности вируса, которым нынешние прививки будут уже не страшны.
Главврач барнаульской больницы № 11 Андрей Коломиец также подчёркивал, что вирус пока мутирует не так сильно, чтобы вакцины оказались неэффективными.
"Вот, говорят, появился британский штамм коронавируса. Посчитали: SARS-CoV-2 имеет 35 тысяч антигенов. В "британце" выявили 1200 новых антигенов. Это примерно 3,5%. То есть если он к нам придёт, то, по расчётам, у переболевших или привитых людей сохранится 96,5% антигенов. То есть мы должны будем или не болеть, или переболеть в лёгкой форме", – объяснял Коломиец.
При этом стоит признать: на южноафриканский штамм, скорее всего, все вакцины будут действовать хуже. Он сильно отличается от остальных.
А вот этого вам пока никто не скажет. "Спутник V" (как и другие вакцины) создавали быстро, а потому данные о том, как долго продержится иммунитет, просто неоткуда брать. Остаётся лишь ждать новых исследований.
Создатели вакцины оптимистично заявили, что антитела, возможно, будут держаться до двух лет. Многие эксперты сделали такой вывод, поскольку вакцина от Эболы даёт привитому иммунитет в среднем на два года.
Другие специалисты полагают, что иммунитет от вакцины будет сохраняться около полугода. Есть и совсем пессимистично настроенные учёные, которые отмерили "спутниковым" антителам не больше полугода.
Тут лишь остаётся дождаться официальных исследований.
А кто говорит? Например, в Алтайском крае препарат "ЭпиВакКорона" (так называется вакцина от "Вектора") пока в глаза не видели. И неизвестно, когда начнутся (и начнутся ли вообще) первые поставки в регион.
Официальных данных об эффективности вакцины "Вектора" пока тоже нет. Тем не менее, судя по всему, "ЭпиВакКорона" тоже работает. Роспотребнадзор уже успел заявить о стопроцентной иммунологической эффективности: это значит, что антитела точно вырабатываются.
5 марта премьер-министр России Михаил Мишустин запустил в Новосибирске массовое производство шприц-доз препарата. В месяц планируется выпускать до пяти миллионов комплектов вакцины.
Но результатов третьей фазы испытаний пока нет. И нет никаких оснований считать, что "ЭпиВакКорона" окажется эффективнее "Спутника". Медики хвалили вакцину за то, что она менее требовательна к условиям хранения: холодовую цепь выдерживать не нужно. Но в регионах (и в Алтайском крае тоже) уже придумали, как организовать массовую вакцинацию "Спутником". И это преимущество препарата от "Вектора" ушло в тень.
Как и в случае с "Вектором", аргументов в пользу этого пока маловато (их нет). В других странах начали создавать препараты примерно в то же время, что и в России. Соответственно, и данные испытаний пока не совсем полные.
Например, в Китае разрабатывают вакцину Ad5-nCoV "Конвидеция", которая создана точно по тому же принципу, что и "Спутник". Испытания третьей фазы ещё продолжаются, а потому данных об эффективности нет. Но создателей уже ругают за то, что препарат изготовлен на основе самого распространённого аденовируса – ad5. Специалисты полагают, что из-за этого вакцина может оказаться менее эффективной, чем российская (и другие).
Китайскую вакцину, кстати, сейчас испытывают и в России – этим занимается компания "Петровакс". Ожидается, что впоследствии ей можно будет привиться в нашей стране. По сути, "Конвидеция" – это второй компонент "Спутника". Из-за схожести "Петровакс" и РФПИ даже планируют изучить, можно ли заменить второй укол российской вакцины прививкой Ad5-nCoV.
Другая вакцина, которую мировые СМИ часто сравнивают со "Спутником", – AstraZeneca от англо-шведской одноимённой компании. Если коротко: западная пресса хвалит AstraZeneca и ругает "Спутник", а российские СМИ – наоборот.
Англо-шведская вакцина – тоже векторная. Только в качестве основы там использовали аденовирусы шимпанзе. По результатам третьей фазы исследований эффективность составила 82,4% – меньше, чем у "Спутника". Да и к самим испытаниям у медицинского сообщества возникли вопросы. В общем, как и с нашей вакциной, с западной пока известно не всё. И оснований считать, что AstraZeneca окажется эффективнее, пока нет.
Кстати, западный препарат хотят поставлять и в Россию. По планам, случится это не раньше июля 2021 года. Но ставить прививку точно будут не бесплатно. Тут уж решать вам, стоит ли её ждать.
Этот миф появился после выступления вице-премьера Татьяны Голиковой. В декабре она заявила, что при вакцинации нужно отказаться от употребления спиртного на 42 дня. Позднее её "переплюнула" глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что алкоголь нельзя пить 56 дней.
Правда, учёные и медики "обнадёжили" россиян: от спиртного отказаться стоит, но ненадолго.
Алкоголь действительно может помешать иммунитету правильно сформироваться, уверен разработчик "Спутника" Александр Гинцбург. Но, по его словам, чтобы всё было хорошо, хватит и трёх дней "воздержания". Такой же срок, кстати, прописывают и в памятках, которые выдают привитым от коронавируса.
А в инструкциях федерального Минздрава, по которому регионы проводят вакцинацию, вообще ничего не сказано на этот счёт.
Звучат и такие мнения. Многие верят, что коронавирус создали специально: с помощью прививок нам вживляют чипы, а маски придумали, чтобы держать людей в рабстве.
Вы наверняка удивитесь, но засунуть чип в вакцину в принципе невозможно: технологии ещё просто не дошли до такого. Об этом в ноябре всерьез пришлось рассказывать Вадиму Тарасову, директору Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава.
"Конечно, никакого чипирования, ничего подобного даже близко здесь нет. Это в принципе невозможно, в рамках создания вакцины ничего подобного не существует на данный момент. Вакцина, не более чем вакцина, которая создана на понятной платформе, состоит из понятных конструктивных элементов, по которым никак нельзя вас чипировать или другие заговорщические действия совершить", – рассказал он на пресс-конференции.
Об этом же заявили и многие другие специалисты. Да и здравый смысл, кажется, тоже говорит именно об этом: чипировать вакциной просто невозможно. Кажется, до таких технологий пока не дошёл даже Илон Маск.
Комментарии
создатели вакцины опубликовали промежуточные результаты третьей фазы исследований.
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Вот когда независимые исследователи проведут полные клинические испытания, а не производитель выкатит какие-то промежуточные итоги, тогда и можно будет говорить о безопасности этой вакцины.
17.03.2021 07:29
- гость -
Ты каждый день паришь с этими независимыми исследователями. Спутник уже ставят в десятках стран мира, поэтому попей чайку и на прививку с чистым сердцем.
17.03.2021 07:29
Вот когда независимые исследователи проведут полные клинические испытания, а не производитель выкатит какие-то промежуточные итоги, тогда и можно будет говорить о безопасности этой вакцины.
Вчера весь день уповали про независимые исследования, а другие вакцины американские и европейские не хотите проверить у этих исследователей? А это другое, там жидкого чипирование нет.
Дремучесть и невежество вас останавливает и заговор головного мозга в полный рост.
11. Какие международные сертификаты имеет Спутник V?
12. Какие страны выдали разрешение на использование Спутник V?
17.03.2021 07:59
АБОРИГЕН
Дремучесть и невежество вас останавливает и заговор головного мозга в полный рост.
О лидер общественного мнения нарисовался. Проверь свою почту, евросоюз склоняется к вакцинации спутником, новую методичку скинут
17.03.2021 08:00
- гость -
12. Какие страны выдали разрешение на использование Спутник V?
Много, в частности Индия, Бразилия, Аргентина, Венгрия, Словакия и другие.
Сейчас идут переговоры с другими странами ЕС.
Вы ещё не поняли что это рекламная компания вакцинирования такая
Переговоры? Без сертификата EMA это пустая болтовня.
17.03.2021 08:18
- гость -
Это вы пустой болтун.
Словакия? Это там где министр здравоохранения, предположительно, взял деньги из кремля и выдал разрешение на использование Спутника, а позже когда об этом узнали люди был вынужден уйти в отставку?
17.03.2021 07:40
- гость -
Ты каждый день паришь с этими независимыми исследователями. Спутник уже ставят в десятках стран мира, поэтому попей чайку и на прививку с чистым сердцем.
В каких именно странах, ну назови с десяток, есть что назвать?!?!? Мы поржом!!!!
17.03.2021 08:36
- гость -
Словакия? Это там где министр здравоохранения, предположительно, взял деньги из кремля и выдал разрешение на использование Спутника, а позже когда об этом узнали люди был вынужден уйти в отставку?
Как говорит известный доктор по телеку, естественный отбор никто не отменял. Сегодня услышал от 40 летнего мужика, что от вакцины тысячи трупов в моргах, минздрав скрывает. На вопрос от куда информация ответил, что слышал от женщины, она от другой которая видела передачу якобы по 1 каналу. Ваши источники тухлые.
Пройдетесь к первоисточнику и узнай те от чего ушёл министр
17.03.2021 08:47
- гость -
В каких именно странах, ну назови с десяток, есть что назвать?!?!? Мы поржом!!!!
Если бы ты меньше ржал, у тебя был бы ум чтобы погуглить в каких странах уже разрешен или применяется Спутник.
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ни один летальный исход после вакцинации от коронавируса "Спутником V" не был до сих пор зарегистрирован. Об этом во вторник в ходе онлайн-​брифинга сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.
"Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборе испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены", - сказал он.
Как сообщил Гинцбург, независимые эксперты в разных странах мира отметили отсутствие серьезных побочных эффектов от вакцинации "Спутником V". "Независимыми экспертами из нескольких стран в настоящее время зафиксировано то, что данный препарат не обладает никакими серьезными побочными эффектами", - сказал он. По его словам, "большой надзор за вакциной осуществлен в Аргентине". Там более 300 тыс. добровольцев привились "Спутником V". Согласно отчету местного Минздрава, у вакцинированных не наблюдается никаких побочных эффектов.
Гинцбург добавил, что после вакцинации могут возникать лишь те побочные эффекты, которые перечислены в инструкции к препарату: повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах, покраснение в месте укола.
Количество произведенных доз вакцины "Спутник V" к настоящему времени превышает 10 млн, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи. "Я могу косвенно говорить, что количество произведенного вакцинного препарата уже превышает порядка 10 млн доз", - сказал он.
17.03.2021 08:47
- гость -
Да нормально всё,езжай в Эстонию и вколи себе АстраЗенеку. Или им тоже не веришь?
17.03.2021 08:50
- гость -
Сегодня услышал от 40 летнего мужика
Пиши еще сказочник. )) 40-летний мужик - дочь крымского офицера?
17.03.2021 08:54
- гость
Производитель расскажет и нахвалит как угодно свою поделку лишбы её впарить!!!!
в Аргентине". Там более 300 тыс. добровольцев привились "Спутником V".
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Люди в Аргентине просто не в курсе что за контора "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи" и какие шедевры он создавал последние 20 лет до вакцины. Например, такие легендарные фуфломицины как Кагоцел интерферон альфа-2b.
Лично я не уколюсь их гадостью даже если Байден и Меркель лично гарантируют безопасность вакцины.
17.03.2021 08:57
- гость -
Производитель расскажет и нахвалит как угодно свою поделку лишбы её впарить!!!!
Они не будут врать
Открытое письмо врачей и ученых в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) относительно проблем, связанных с безопасностью вакцин от COVID-​19: есть серьезные опасения, что одобрение вакцин агентством было преждевременным.
Группа ученых и врачей опубликовала открытое письмо, в котором призвала Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ответить на неотложные вопросы по безопасности, касающиеся трёх вакцин от COVID-​19 (вакцины Pfizer-​BioNtech, Moderna и Oxford-​AstraZeneca), или отозвать разрешение на их применение.
В письме описаны серьезные потенциальные последствия от применения указанных вакцин, предупреждения о возможных аутоиммунных реакциях, о нарушениях свертываемости крови, инсульте и внутреннем кровотечении, «в том числе в головном, спинном мозге и сердце». Авторы запрашивают доказательства того, что каждая описанная медицинская опасность «была исключена в доклинических испытаниях на животных во всех трёх вакцинах до их разрешения EMA применять на людях».
«Если все такие доказательства не будут представлены, - пишут авторы, - мы требуем, чтобы разрешение на использование генных вакцин было отозвано до тех пор, пока все вышеупомянутые проблемы не будут необходимым образом решены с помощью должной осмотрительности со стороны EMA».
Письмо адресовано исполнительному директору EMA и было отправлено 1 марта 2021 года. Копии письма были направлены ​​президенту Совета Европы и президенту Европейской комиссии.
BREAKIG NEWS: Doctors & Scientists write to EMA re COVID-​19 vaccine safety
PRESS RELEASE -...