Не хочется и не колется. Мифы о "Спутнике V", которые останавливают нас от вакцинации

Кто вообще сказал, что эта вакцина работает?

Об этом говорят официальные данные. Главная причина, по которой многие (в том числе медики) скептически относились к "Спутнику", – недостаточная изученность препарата. И основания так считать были: вакцинировать людей начали ещё до третьей стадии испытаний.

Но Национальный исследовательский центр им. Гамалеи навёрстывает упущенное. 2 февраля в авторитетном медицинском журнале The Lancet создатели вакцины опубликовали промежуточные результаты третьей фазы исследований.

В испытаниях участвовали 21 977 человек. 16 501 участник получил прививку "Спутник V", а ещё 5476 – плацебо (пустышку). Итог: среди привитых ковидом впоследствии заболели всего 16 человек, а в группе "плацебо" – 62 человека (при том, что участников с пустышкой было гораздо меньше). Так создатели "Спутника" и подсчитали, что его эффективность – 91,6%.

Эксперты отмечают, что процент эффективности – понятие весьма условное. Например, сравнивать по нему вакцины – бессмысленное занятие. Зато можно сделать вывод, что вакцина точно работает.

Ещё один важный результат научной статьи: у большинства участников, которых затем обследовали, возник клеточный ответ и образовались антитела.

Нашлись и критики, заявившие, что опубликованные данные – неполные. Поэтому, мол, полноценные выводы о безопасности вакцины пока делать рано. Но даже зарубежные медицинские эксперты сошлись в одном: результаты исследования однозначно говорят, что вакцина работает.

Кстати, в Алтайском крае тоже пытались выяснить, действует ли "Спутник V". Например, в барнаульской больнице № 11 провели собственные неофициальные исследования на сотрудниках-добровольцах. Об этом amic.ru рассказывал главврач медучреждения Андрей Коломиец. Медиков, у которых в крови не было антител, привили "Спутником". А через некоторое время вновь сделали тест – у всех появился иммунный ответ.

"Я специально взял тех сотрудников, у которых не было антител. В разное время они прошли вакцинацию против коронавируса. 31 декабря первые трое сотрудников прошли второй этап вакцинирования, и ещё через две недели, в минувшую пятницу, мы вновь провели исследования методом ИФА. И у них у всех выявили антитела: 16-17 единиц из 20-ти возможных", – объяснил Коломиец.

Сейчас официальные результаты есть. И они лишь подтверждают собственные исследования алтайских медиков: вакцина однозначно работает.