Что за астероид приближается к Земле и насколько он опасен?

Крупный астероид 2015 KJ19 приближается к Земле. Разбираемся, насколько близко космическое тело подойдёт к нашей планете, а также представляет ли это угрозу для человечества. Об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Его размер, по оценкам учёных, от 88 до 200 метров. Для сравнения: высота пирамиды Хеопса – 147 метров.
В NASA считают, что небесные тела размером от 25 метров до километра могут нанести локальный ущерб нашей планете, но только если врежутся в неё. Катастрофа может достичь всемирного масштаба, если их размер превысит один-два километра.
Мелкие объекты диаметром несколько десятков метров не способны нанести Земле серьёзного урона. Здесь аналогию можно провести с падением метеорита в окрестностях Челябинска, который не вызвал катастрофических последствий для города. Но если на Землю внезапно полетит крупный астероид, то мы не сможем ничего предпринять, рассказал учёный-астрофизик Сергей Попов "М24".
Читайте также: Челябинский метеорит оказался осколком астероида
В России разрабатываются проекты, как можно этому противостоять. Один из них – разбить космический зонд размером примерно с холодильник о спутник потенциально опасного для Земли астероида Дидим, чтобы посмотреть, как изменится орбита главного тела. Это должно произойти в 2022 году.
Астероид – это твёрдое небесное тело, движущееся по эллиптической орбите вокруг Солнца. Их еще называют космическими "пылинками" неправильной формы. Размер астероида – более 30 метров в диаметре. Само слово астероид происходит от соединения греческих слов, означающих звезда и наружность.
Они состоят из твёрдых пород, движутся по орбите и имеют небольшие гравитационные поля. У некоторых астероидов даже есть спутники, за что их называют "малыми планетами". В Солнечной системе больше 670 тысяч астероидов, некоторые из них имеют высокое альбедо. Это способность светиться отражённым светом, из-за которого их можно увидеть в телескоп.
Комментарии