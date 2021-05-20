Когда летняя жара вернётся в Алтайский край?

Погода в Алтайском крае начнёт меняться днём 22 мая. В этот день воздух в регионе прогреется до +18...+23 градусов, в Барнауле будет +18...+20°С. С этого дня пойдёт тенденция на повышение, об этом сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +5...+10 градусов, по юго-востоку – от 0 до +5°С. Местами в предгорьях ещё возможны заморозки на почве до 0...-1°С. Днём – до +24...+29 градусов, на западе края – до +30°С. В Барнауле ночные температуры составят +8...+10 градусов, днём – от +25 до +27°С", – рассказала синоптик.

А в понедельник по-летнему жарко будет уже на территории всего края. Ночью ожидается +10...+16 градусов, в Барнауле – около +13°С. Днём воздух в регионе прогреется до +28...+33 градусов.

А пока в регионе сохраняется довольно прохладная погода. В ночь на 21 мая синоптики передают всего +3...-2 градуса, на почве ожидаются заморозки до -5 градусов.