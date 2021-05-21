Как изменятся правила рыбалки в Алтайском крае?

И что изменится для рыбаков осенью?

Главное новшество: рыбакам разрешат ловить рыбу сетями, но не везде. Запрет снимается только на озёрах, которые ещё не закреплены за коммерческими предприятиями, ведущими промышленный промысел. К сентябрю в нашем регионе обещают утвердить перечень "свободных" водоёмов, где будет возможна рыбалка сетями.

"Будет утвержден новый список озёр, на которых разрешена любительская рыбалка сетями физлицам. Лов рыбы будет возможен только сетями из капроновой многожильной нити. Это важно. На реках рыбалка по-прежнему под запретом", – пояснил amic.ru Семён Никитин, заместитель начальника Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.