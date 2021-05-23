Кто победил на "Евровидении 2021" и на каком месте Россия?

Кто стал победителем на "Евровидении 2021"?

Первое место на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" заняла рок-группа Måneskin. Представители Италии набрали 524 балла со своей композицией Zitti e buoni ("Тихие и смирные"). Отметим, что букмекеры прочили победу именно итальянцам (и не ошиблись).

Результаты объявляли в прямом эфире, сначала по итогам голосования профессионального жюри в каждой стране, а затем по итогам зрительского голосования.

Профессиональное жюри присудило итальянской группе только четвертое место. На этом этапе они набрали 206 баллов. Но от зрителей они получили еще 318 очков – больше, чем любой из конкурентов, и возглавили гонку ещё до объявления полных результатов голосования аудитории.

Свою победу группа назвала невероятной. Солист Давид Дамиано был уверен, что песня в их исполнении не понравится людям.