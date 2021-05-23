Кто победил на "Евровидении 2021" и на каком месте Россия?

23 мая завершился один из главных вокальных конкурсов мира – Евровидение. Это был 65-й по счету европейский конкурс песни. Он должен был пройти в Нидерландах ещё год назад, но из-за пандемия коронавируса его отменили. В этом году юбилейный праздник в Роттердаме все-таки состоялся. Россию на нем представляла певица Манижа. Кто в этом году одержал победу и какое место заняла представительница нашей страны, читайте на Amic.ru.
Первое место на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" заняла рок-группа Måneskin. Представители Италии набрали 524 балла со своей композицией Zitti e buoni ("Тихие и смирные"). Отметим, что букмекеры прочили победу именно итальянцам (и не ошиблись).
Результаты объявляли в прямом эфире, сначала по итогам голосования профессионального жюри в каждой стране, а затем по итогам зрительского голосования.
Профессиональное жюри присудило итальянской группе только четвертое место. На этом этапе они набрали 206 баллов. Но от зрителей они получили еще 318 очков – больше, чем любой из конкурентов, и возглавили гонку ещё до объявления полных результатов голосования аудитории.
Свою победу группа назвала невероятной. Солист Давид Дамиано был уверен, что песня в их исполнении не понравится людям.
Måneskin — итальянская рок-группа, в которую входят четыре человека: главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Все они являются выпускниками одной школы. Уже после её окончания возникла идея организовать свою группу. Это произошло в 2015 году.
Они пробовали себя в таких музыкальных направлениях, как рэп, регги, поп, фанк и рок.
Популярность к ним пришла к ним в 2017 году. Тогда они приняли участие в 11 сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году и заняли второе место. Кроме того, им удалось одержать победу на музыкальном фестивале Sanremo.
На счету коллектива две студийные пластинки. Сейчас группа готовит новый альбом. Он должен выйти до конца года, а в декабре коллектив отправится на гастроли.
Комментарии
Зато россиянка лидирует по количеству просмотров среди европейцев на ютубе. Пускай проникаются.