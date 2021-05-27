В какой лагерь Алтайского края отправить ребёнка, чтобы получить 50% кешбэк? Список

Отдохнуть в загородном лагере летом-2021 дети могут за половину стоимости путёвки. 25 мая в России начала работать программа кешбэка за детский отдых. Но вернуть деньги можно, только выполнив ряд условий, так как далеко не все лагеря попали в программу. В Алтайском крае в перечень вошло рекордное количество лагерей: из 52 оздоровительных учреждений в него включили 45 организаций, сообщила amic.ru и.о. директора Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Надежда Авхимович. Как оформить кешбэк при покупке путёвки, и как вернуть деньги, если вы оплатили лагерь до 25 мая, рассказываем в нашем материале. Ну и, конечно, публикуем полный список лагерей – участников программы в нашем регионе.

Кто может получить кешбэк?

На кешбэк (возврат до 50% от стоимости путёвки) могут претендовать родители, чей ребёнок летом будет отдыхать в стационарном загородном лагере. При этом материальное положение и состав семьи для выплаты не имеют значения. Главное, чтобы сам лагерь был включён в список участников программы. Кстати, палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в неё не попали.

Если в вашей семье несколько детей поедут отдыхать в лагерь, получить возврат можно за каждую путёвку. Если ребёнок отдыхает две или три смены – кешбэк тоже выплатят за каждую.

В условиях также прописано, что в лагере ребёнок должен провести не менее одной смены в период до 15 сентября.

Как купить путёвку с кешбэком в Алтайском крае?

Зайдите на портал "Заявка22" и откройте вкладку "Лагеря". Здесь представлены все загородные оздоровительные организации региона.

Из списка выберите понравившийся и тут же на сайте подайте заявку. Введите персональные данные свои и ребёнка, укажите нужную смену и адрес вашей электронной почты.

На электронную почту придёт письмо о подтверждении получения краевой субсидии (положена всем детям от 6,5 до 15 лет включительно).

Далее нужно вернуться на страницу лагеря и пройти по ссылке на оплату в режиме онлайн. По e-mail придёт подтверждение оплаты и номер заявки. С этими документами необходимо обратиться в офис лагеря и заключить договор.

Важно! Перед тем, как оплатить путёвку, обязательно позвоните в лагерь и уточните, есть ли свободные места на интересующую вас смену. Оплату нужно произвести платёжной картой "Мир", предварительно зарегистрировавшись в программе лояльности на сайте.

А если я купил путёвку до 25 мая, я получу кешбэк или нет?

Получите, просто придётся набраться немного терпения. Как пояснила Надежда Авхимович, родители, которые оплатили путёвку до старта программы (до 25 мая), с 15 июня тоже смогут оформить возврат. Главное, проверьте, что ваш лагерь вошёл в число участников программы.

В этом случае, после завершения смены, в личном кабинете на портале госуслуг подайте заявление на кешбэк. Прикрепите чек об оплате (его получите в лагере). Возврат придёт на карту "Мир" (даже если вы оплачивали наличными) в течение 14 дней.

Какой кешбэк я получу, если мне выплатили компенсацию за путёвку из краевого бюджета?

Если вы получили компенсацию за путёвку из краевого бюджета, вернут ровно половину от той суммы, что вы заплатили самостоятельно. Но помните, что размер кешбэка по условиям программы не превысит 20 тысяч рублей.

В Алтайском крае стоимость путёвки в муниципальные лагеря составляет 19 600 руб. Каждому жителю региона предусмотрена компенсация в размере 6300 рублей из краевого бюджета. Дополнительно сотрудникам краевых государственных учреждений выделяется поддержка в размере 4350 рублей, а сотрудникам органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы – в размере 4200 рублей.

Где найти полный список лагерей в Алтайском крае, попавших в программу кешбэка?

Вам не придётся его искать, amic.ru его уже добыл (мы очень старались). В Алтайском крае лагеря начнут принимать детей с 7 июня. Всего этим летом в нашем регионе будут работать 52 загородных лагеря, в 45 из них можно будет отдохнуть с кешбэком. Итак, полный список загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных организаций Алтайского края, которые вошли в программу детского кешбэка:

"Алтай" (ОАО "РЖД", Первомайский район, г. Новоалтайск);

"Берёзка" (Первомайский р-н, пос. Казачий);

"Волна" (Волчихинский район, 3 км от с. Бор-Форпост);

"Восток" (Целинный район, с. Целинное);

"Гагаринская республика" (Усть-Калманский район, 9 км на восток от с. Усть-Калманка);

"Детская империя туризма" (Алтайский район, пос. Катунь);

"Дружных" (г. Барнаул);

"Звёздный" (Калманский район, пос. Новые Зори);

"Звёздочка" (г. Барнаул);

"Золотая рыбка" (Егорьевский район, с. Новоегорьевское);

"Колос" (Павловский район, с. Павловск);

"Космос" (Первомайский район, с. Зудилово);

"Кристалл" (Первомайский район, с. Баюновские Ключи, разъезд Лосиха);

"Лагерь имени Ю.А. Гагарина" (ОАО "РЖД", Первомайский район, г. Новоалтайск);

"Лагерь имени Г.С. Титова" (Егорьевский район, с. Новоегорьевское);

"Лесная сказка" (Бийский район, п. Боровой);

"Лесной городок" (Бийский район, с. Лесное);

"Маяк" (Калманский район, 500 м от с. Стуково);

"Медвежонок" (Первомайский район, пос. Казачий);

"Мечта" (г. Барнаул);

"Озеро Белое" (Курьинский район, пос. 8 Марта);

"Орлёнок" (Баевский район, с. Баево, 500 метрах от оз. Лена);

"Орлёнок" (Косихинский район, с. Косиха);

"Орлёнок" (Красногорский район, с. Красногорское);

"Орлёнок" (Первомайский район, с. Зудилово);

"Орлёнок" (Ребрихинский район, с. Подстепное);

"Орлёнок" (Родинский район, с. Родино);

"Парус" (пригород г. Барнаула, с. Власиха);

"Радуга" (Шипуновский район, с. Шипуново);

"Ракета" (Бийский район, пос. Усть-Катунь);

"Рассвет" (Первомайский район, с. Зудилово);

"Салют" (Егорьевский район, с. Новоегорьевское);

"Селена" (Алтайский район, с. Ая);

"Соснячок" (г. Барнаул);

"Спутник" (Завьяловский район, 5 км от с. Светлого);

"Спутник-2" (г. Барнаул);

"Уба" (Алтайский район, с. Нижнекаянча);

"Факел" (г. Бийск, с. Фоминское);

"Чайка" (Змеиногорский район, с. Саввушка, левый берег озера Колыванское);

"Чайка" (Локтевский район, с. Новомихайловка);

"Чайка" (Мамонтовский район, 2 км на юго-восток от с. Островного);

"Чайка" (Тюменцевский район, 3 км на запад от с. Тюменцево);

"Экотур" (Алтайский район, с. Алтайское);

"Юность" (Егорьевский район, 3 км на юго-запад от с. Лебяжье);

МКО ДО "Михайловский ООЦ им. Ю.А. Гагарина" (Михайловский район, 5 км на юго-восток от с. Михайловского).

Если у вас ещё остались вопросы, задать их можно по телефону горячей линии: 8-961-983-99-20.

Напомним, компенсацию 50% от стоимости детских путёвок в летние лагеря предложил ввести президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию. В конце апреля стало известно, что на эту программу будет выделено около 5 млрд руб.