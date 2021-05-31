Штрафы, знания и гречка. Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2021 года?

Вступит в силу закон о просветительской деятельности

С 1 июня просветительскую деятельность в России будут жёстко регулировать надзорные органы. Соответствующий закон окончательно приняли в марте 2021 года. Собственно, вместе с ним в правовом поле появится само понятие "просветительская деятельность". С точки зрения закона это:

осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенций в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Под это определение, например, попадают репетиторы, преподаватели творческих и спортивных кружков, многочисленные бизнес-тренеры и коучи, а также многие-многие другие. Предполагается, что теперь их деятельность и содержание образовательных программ попадёт под контроль.

Что собрались контролировать власти?

До конца, кажется, пока не понимает никто. Дело в том, что конкретные правила, как будут регулировать просветительскую деятельность, пока не разработали. Ожидается, что нормативные документы будут принимать чуть позже. Пока известно лишь, что ведомства будут проверять преподавателей, нет ли у них в лекциях:

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

искажения сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов;

побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ.

В общем, в просветительской деятельности в России теперь начнут искать экстремизм. В пояснительной записке к закону так и сказано, что некие "антироссийские силы" могут внушать россиянам через просветительство "дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя". И, мол, только новый законопроект поможет защитить наши умы от коварных врагов.

Но в обществе не уверены, что это пойдёт на пользу. Например, ещё весной на тему законопроекта высказался журналист и блогер Юрий Дудь (пока ещё не признан иноагентом). О законе он упомянул, рекламируя свой выпуск о просветительском объединении "Кружок", которое путешествует с лекциями для детей по всей стране.

"Весной 2021 года Госдума утвердила закон о регулировании просветительской деятельности: совсем скоро тем, кто преподаёт, рассказывает что-то публично, в широком смысле просвещает, придётся попадать под жернова не очень понятных согласований", – написал он у себя в Instagram.

Ну а как будут проходить эти самые согласования и чем это обернётся для тысяч преподавателей по всей России, мы, похоже, узнаем чуть позже.