Штрафы, знания и гречка. Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2021 года?

Июнь многие привыкли ждать с нетерпением. Пусть на улице уже тепло, хочется всё-таки "официального объявления": долгожданное лето наконец-то пришло. А вместе с ним в нашу жизнь придут и новые законопроекты. Например, с 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности. Тема уже успела стать скандальной, хотя, похоже, пока никто не понимает, как нововведение будет работать. Но для коучей и бизнес-тренеров (а вместе с ними и для настоящих преподавателей), кажется, настают смутные времена. А ещё нас ждут новые штрафы ГИБДД и спасение гречки: крупу запретят вывозить, чтобы хоть что-то досталось россиянам. О главных нововведениях с 1 июня 2021 года – в материале amic.ru
С 1 июня просветительскую деятельность в России будут жёстко регулировать надзорные органы. Соответствующий закон окончательно приняли в марте 2021 года. Собственно, вместе с ним в правовом поле появится само понятие "просветительская деятельность". С точки зрения закона это:
осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенций в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Под это определение, например, попадают репетиторы, преподаватели творческих и спортивных кружков, многочисленные бизнес-тренеры и коучи, а также многие-многие другие. Предполагается, что теперь их деятельность и содержание образовательных программ попадёт под контроль.
Что собрались контролировать власти?
До конца, кажется, пока не понимает никто. Дело в том, что конкретные правила, как будут регулировать просветительскую деятельность, пока не разработали. Ожидается, что нормативные документы будут принимать чуть позже. Пока известно лишь, что ведомства будут проверять преподавателей, нет ли у них в лекциях:
- разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- искажения сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов;
- побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ.
В общем, в просветительской деятельности в России теперь начнут искать экстремизм. В пояснительной записке к закону так и сказано, что некие "антироссийские силы" могут внушать россиянам через просветительство "дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя". И, мол, только новый законопроект поможет защитить наши умы от коварных врагов.
Но в обществе не уверены, что это пойдёт на пользу. Например, ещё весной на тему законопроекта высказался журналист и блогер Юрий Дудь (пока ещё не признан иноагентом). О законе он упомянул, рекламируя свой выпуск о просветительском объединении "Кружок", которое путешествует с лекциями для детей по всей стране.
"Весной 2021 года Госдума утвердила закон о регулировании просветительской деятельности: совсем скоро тем, кто преподаёт, рассказывает что-то публично, в широком смысле просвещает, придётся попадать под жернова не очень понятных согласований", – написал он у себя в Instagram.
Ну а как будут проходить эти самые согласования и чем это обернётся для тысяч преподавателей по всей России, мы, похоже, узнаем чуть позже.
С 1 июня ГИБДД ужесточит для автомобилистов ряд правил дорожного движения. Правда, ничего глобального для водителей не случится. Уже существующие нормы дополнят, казалось бы, очевидными уточнениями. Размер штрафов при этом не изменится.
Так, с первого месяца лета дорожная полиция начнёт по-новому трактовать:
Непристёгнутый ремень безопасности
Теперь вам выпишут штраф ещё и за то, если ремень повреждён, неисправен или его вообще нет в автомобиле.
Сколько платить?
500 рублей.
Использование покрышек не по сезону
За это теперь тоже начнут штрафовать. Выехал в июне, июле или августе на зимней шипованной резине – готовься к проблемам с ГИБДД. Решил прокатиться на летних покрышках в декабре, январе или феврале – то же самое. При этом нормы ещё проработают – для каждой климатической зоны определят, когда и на какой резине нужно ездить.
Сколько платить?
500 рублей.
Перевозка газовых баллонов без документов
В ГИБДД решили урегулировать перевозку таких опасных грузов, как баллоны с газом. Очевидно, чтобы уменьшить количество инцидентов со взрывами и возгораниями. Теперь у водителя при себе обязательно должен быть заводской паспорт на баллон, где указан его номер. Естественно, этот номер должен совпадать с отметкой на самом баллоне.
Сколько платить?
Если документов нет или в них ошибка – всё те же 500 рублей.
С 5 июня 2021 года в России вводят временный запрет на вывоз гречки за рубеж. Нет, если вас поймают в аэропорту с упаковкой крупы, которую вы "урвали" по акции в супермаркете, ничего страшного не случится. А вот экспорт продукции будет запрещён.
В Минсельхозе объяснили: мера вынужденная. С ноября 2020 года экспорт гречки за рубеж вырос так значительно, что теперь внутри страны велик риск дефицита. С начала сезона (с сентября 2020 года) из России вывезли уже больше 220 тыс. тонн гречихи и гречки – почти четверть от всего объёма производства.
За рубеж гречку продают из-за резко взлетевших цен. С сентября 2020 года оптовые цены выросли почти на 40%. И теперь производителям выгоднее продавать крупу за границу. Тем более что в Китае, Японии и ряде стран бывшего СССР спрос на гречку тоже сильно вырос.
А потому в Министерстве сельского хозяйства решили вмешаться. И постановили:
"В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню <...>".
В перечне – три наименования: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.
Теперь это всё можно реализовывать только внутри страны. По заверениям ведомства, так россиянам точно хватит гречки до следующего урожая. И добавили, что оснований для роста цен нет. Правда, не все эксперты с этим согласны. Во сколько нам будет обходиться самая популярная в России крупа во время запрета, узнаем скоро, в очередной раз придя в магазин.
Ограничение, кстати, продлится всё лето, до 31 августа 2021 года.
Власти решили изменить экзамен по русскому языку, которые сдают иностранцы, решившие получить вид на жительство в России. Теперь сложность заданий и глубина проверяемых знаний будет зависеть от того, с какой целью человек приехал в страну. Собственно, варианта три:
- временное проживание;
- трудовая деятельность;
- постоянное проживание.
И тесты для каждого случая будут свои. При этом в экзамене, который сдают иностранцы, будут проверять следующие знания:
- русский язык;
- история России;
- основы законодательства РФ.
С новым порядком самим мигрантам станет комфортнее жить в России, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Знание русского языка даёт новые возможности для самореализации граждан других стран. Это позволяет им получить образование в Российской Федерации, устроиться на работу, ознакомиться с достоянием культурного наследия", – прокомментировал он законопроект.
Кстати, сейчас регионы сами определяют, какие организации могут проводить экзамен. С 7 июня это тоже изменится: теперь в стране создадут единый перечень учреждений. Только они смогут выдавать официальный сертификат, подтверждающий знание русского языка.
А срок действия сертификата теперь тоже будет зависеть от цели приезда. Для трудовой деятельности и временного проживания – три года, а для постоянного проживания – бессрочно.
С 1 июня все корпоративные SIM-карты нужно будет обязательно регистрировать в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Простыми словами – на портале "Госуслуги".
Корпоративными называют "симки", которые оформляет не физлицо, а какая-то организация. Затем этот номер телефона отдают одному из сотрудников, чтобы тот мог пользоваться более выгодными корпоративными тарифами.
Сейчас продажа таких SIM-карт практически не регулируется. Как итог, на улице свободно торгуют "серыми" номерами. Это те самые молодые люди за стойками, которые предлагают вам выгодный тариф по хорошей цене. Только вот SIM-карта зарегистрирована непонятно на кого. Покупать их, на самом деле, опасно: если вдруг этот номер будет замешан в каких-то противозаконных делах, проблемы будут именно у вас. Тем не менее реализация таких карт пока процветает.
Законопроект призван это урегулировать. Суть его проста: если SIM-карта регистрируется на компанию, то её нужно внести в специальную базу данных на "Госуслугах". И указать, какому именно сотруднику выдадут номер. А работник организации, в свою очередь, должен подтвердить со своей "учётки", что "симкой" будет пользоваться именно он.
Власти обещают, что все незарегистрированные SIM-карты начнут блокировать с декабря 2021 года.
Нет. Есть ещё несколько изменений, которые заслуживают внимания.
Цены на сахар разморозят
Если вдруг вы забыли, то сейчас в России действует мораторий на повышение цен производителями и торговыми сетями. Законом определено, что килограмм сахара в опте должен стоить не больше 36 рублей за килограмм, а в рознице – не больше 46 рублей за килограмм. Регулировать цены вручную пришлось после того, как они стали расти с космической скоростью. Такой же мораторий действует и на подсолнечное масло.
Теперь цены на сахар снова "отпустят". Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев уверен, что сладкий продукт больше дорожать не будет.
"Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованные в предприятиях розничной торговли, будут сохранены", – заявил Патрушев.
А вот стоимость подсолнечного масла будут контролировать до 1 октября 2021 года.
Маркировка сыра и мороженого
В России продолжается внедрение маркировки для молочных продуктов. С 1 июня обязательной станут "отметки" для сыров и мороженого. С 20 января 2021 года эксперимент проводят на добровольной основе.
Следующим этапом станет маркировка всей остальной "молочки" со сроком годности более 40 дней. Для этих продуктов требование станет обязательным с 1 сентября 2021 года.
Отказ в "ипотечных каникулах"
Нет, отказать вам в предоставлении "ипотечных каникул" банк может и сейчас: ничего нового. Но с 6 июня кредиторы обязаны указать причину, по которой не могут удовлетворить вашу просьбу. Раньше это было не обязательным: заёмщики просто получали уведомление об отказе. А вместо "каникул" банки предлагали клиентам свои программы реструктуризации.
В Госдуме надеются, что закон поможет уменьшить чисто необоснованных отказов.
Медосмотр для призывников
Теперь будет обязательным далеко не для всех. Призывники, которые освобождены от службы по причинам, не связанным с состоянием здоровья, могут на время отсрочки не проходить комиссию. Сейчас всё иначе: по врачам вас отправят, даже если вы пришли в военкомат забрать какой-нибудь документ. Предполагается, что с новым законом у врачей станет меньше работы, а у призывников – больше свободного времени.
Комментарии
Как всегда. Хуже.
ну, как всегда, все против народа