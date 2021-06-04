Нашествие кровопийц. Почему в этом году в Алтайском крае очень много комаров?

Летом-2021 в Алтайском крае комаров может быть намного больше, чем год назад, прогнозируют барнаульские биологи. Это напрямую связано со второй волной паводка. По словам экспертов, сейчас в поймах рек большое количество воды. И когда её уровень спадёт, образуется множество маленьких водоёмов – прекрасные условия для размножения кровососущих.

"Благоприятные условия для комаров – высокая влажность, температура больше 20 градусов тепла и отсутствие сильного ветра. При этом дожди комарам не обязательны – достаточно стоячего водоёма, лужи. Они способны размножаться даже в бочках с водой и канистрах на дачах", – объясняет биолог Людмила Комарова.

Эксперты прогнозируют большое количество кровососущих в июне, но будет ли их много в июле и августе – зависит от погоды. Если начнутся сильные ветры или температура продолжительное время будет держаться ниже 18 градусов, поголовье насекомых может сильно уменьшиться. Если же какой-то район края подтопило и сохраняется тепло, то там комарам точно будет раздолье. Хорошо они выживают и в лесу. А вот на открытых местах и под палящим солнцем их меньше, говорят биологи – для комфортного существования им нужна тень.

Ранее барнаульская мэрия сообщила, что потратила на обработку общественных территорий от комаров 700 тысяч рублей. Насекомых потравили в Нагорном парке, на Обском бульваре и в сквере на площади Свободы.



