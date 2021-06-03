700 тысяч рублей потратит мэрия Барнаула на обработку города от комаров

В Барнауле начали обработку общественных территорий от комаров. На это мэрия выделила 700 тысяч рублей, сообщает "Толк". Вначале насекомых потравят в Нагорном парке, на Обском бульваре и в сквере на площади Свободы.

"В первую очередь выкосим траву в тех местах, где чаще всего вызревает личинка. После этого производится химическая обработка препаратом "Бактицид". У него период активного действия от трёх до четырёх недель, далее он уже распадается под действием ультрафиолета. Следует отметить, что данный препарат безопасен для животных", – пояснил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат.

Обработать весь город от кровососущих, отметили в мэрии, невозможно – слишком дорого, тем более что после осадков эффект препаратов снижается и процедуру необходимо повторять. За лето одну и ту же территорию обрабатывают около трёх раз.

Ранее биолог Людмила Комарова рассказала amic.ru, ждать ли этим летом нашествия комаров.