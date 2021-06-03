700 тысяч рублей потратит мэрия Барнаула на обработку города от комаров

В Барнауле начали обработку общественных территорий от комаров. На это мэрия выделила 700 тысяч рублей, сообщает "Толк". Вначале насекомых потравят в Нагорном парке, на Обском бульваре и в сквере на площади Свободы.
"В первую очередь выкосим траву в тех местах, где чаще всего вызревает личинка. После этого производится химическая обработка препаратом "Бактицид". У него период активного действия от трёх до четырёх недель, далее он уже распадается под действием ультрафиолета. Следует отметить, что данный препарат безопасен для животных", – пояснил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат.
Обработать весь город от кровососущих, отметили в мэрии, невозможно – слишком дорого, тем более что после осадков эффект препаратов снижается и процедуру необходимо повторять. За лето одну и ту же территорию обрабатывают около трёх раз.
Ранее биолог Людмила Комарова рассказала amic.ru, ждать ли этим летом нашествия комаров.
Комментарии
еще бы клещей потравили
Можно было бы потратить под это дело и миллион и два - какие-то бездари там работают
Вопрос на обработку или на подкормку.
Кроме этих мест в городе комаров нет?
попшикают водой для вида и пойди проверь... 700 тысяч списано (читай, отмыто). Это также как в прошлом году от ковида асфальт на центральных улицах брызгали. сильно помогло?
У нас УК потратила 2000 рублей, чтобы отравить одну крысу в подъезде. Из личного опыта знаю, что на 10 крыс достаточно одного пакета зерна не более 100 рублей по стоимости.
по ходу в Барнауле летают золотые комары, раз столько денег на их травлю тратят )))
.06.2021 16:04
- гость -
Кроме этих мест в городе комаров нет?
Брат,ты что ? Там же все коттеджи, заботящихся о людях!!!!!