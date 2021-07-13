Орудие в чужих руках и проект "Анти-Россия". Какой видит Путин Украину в своей статье?

Статью Владимира Путина об отношениях России и Украины опубликовали 12 июля на сайте Кремля. Президент России уже давно пробует себя в роли публициста. Он регулярно пишет тексты, где высказывается о крупнейших исторических и геополитических событиях, связанных с нашей страной. Вот и во время своей прямой линии 30 июня Путин объявил, что совсем скоро напишет, почему русские и украинцы – один народ.
В статье глава государства объяснил, почему делить Россию и Украину бессмысленно, а сегодняшние разногласия – проделки Запада. Рассказываем, что такое проект "Анти-Россия", в чем Путин винит большевиков и почему он уверен, что единственный верный путь для наших соседей – быть вместе с Российской Федерацией.
Россия и Украина – наследники Древней Руси
Чтобы доказать свои слова о единстве народов, Путин обратился к истории. И нашёл корни родства во временах Древней Руси. Даже когда государство распалось, русские, украинцы и белорусы воспринимали его территорию как свою родину, пишет Путин. Восточные земли оказались оккупированы Ордой, а западные вошли в состав Великого княжества Литовского. Но тем не менее, уточняет президент, люди продолжали говорить на одном языке и исповедовать православие. Приходилось князьям и боярам и объединяться: например, они бок о бок сражались на Куликовом поле.
"Всё это – страницы нашей общей истории, отражение её сложности и многомерности", – подчёркивает Путин.
Центром же воссоединения русских земель стала Москва. Потомкам Александра Невского удалось избавиться от внешнего "ярма" и собрать воедино исторически русские земли. А в Великом Княжестве Литовском, пишет президент, всё было совсем иначе. Там в XIV веке приняли католичество. Польская знать получила большое влияние на части территорий Руси. Там проводили "ополячивание" и "латинизацию", а православие стали всячески вытесняли.
В ответ на это, замечает президент, в XVI-XVII веках стало нарастать освободительное движение в Поднепровье. Сторонники гетмана Богдана Хмельницкого желали добиться от Речи Посполитой автономии. В том числе они обращались за помощью и в Москву. И в 1653 году Русское государство решило великодушно принять своих единоверцев под покровительство. А Хмельницкий благодарил царя Алексея Михайловича за то, что он "всё Войско запорожское и весь мир православный российский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил".
Не украинцы, а малороссы
Русское государство после войны с Речью Посполитой получило в свой состав Киев, Запорожье и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину и Черниговщину. И за областью, замечает Путин, закрепилось название "Малая Русь" (Малороссия). Слово "Украина", пишет президент, тогда понимали совсем по-другому:
"Название "Украина" тогда использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово "окраина" встречается в письменных источниках ещё с XII века, когда речь шла о различных порубежных территориях. А слово "украинец", если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей".
Те, кто остался в составе Речи Посполитой, отмечает Путин, оказались под жёстким религиозным гнётом и всячески притеснялись. А вот "малороссы", напротив, чувствовали себя неплохо и "достигали в России высот политической, дипломатической, военной карьеры". Многие из них, по словам президента, во многом и создали общую страну, её государственность и культуру. В пример Путин приводит Хрущёва и Брежнева, "чья партийная биография была самым тесным образом связана с Украиной" и которые на двоих почти 30 лет руководили КПСС.
Один язык
После войн с Османской империей, отмечает президент, в состав страны вошли Крым и Причерноморье, которые стали называть "Новороссией". А при разделе Речи Посполитой Россия вернула и часть западных земель. И, мол, тогда выяснилось, что за годы раздробленности жители разных территорий сохранили общие традиции и, что самое важное, язык.
"Так, ещё в начале XVII века один из иерархов Униатской церкви Иосиф Рутский сообщал в Рим, что жители Московии называют русских из Речи Посполитой своими братьями, что письменный язык у них совершенно одинаков, а разговорный – хоть и отличается, но незначительно".
Особую роль, по мнению Путина, в этом сыграла литература. Он считает, что произведения Ивана Котляревского, Григория Сковороды и Тараса Шевченко – это общее наследие России и Украины, которое делить нельзя. "И зачем это делать?" – возмущается президент.
При этом он признаёт, что в какой-то момент ввоз литературы на украинском языке запретили. Но это всё виноваты поляки, которые тогда поднимали национальное движение, а "украинский вопрос" использовали в своих интересах.
Первые проделки Запада
Тогда же, замечает Путин, в западных государствах и придумали идею об "отдельном от русского украинском народе", которую пытались внушить простым людям. Например, в годы Первой мировой войны Австро-Венгрия поучаствовала в формировании Легиона украинских сечевых стрельцов, которые воевали против России. А галичан, симпатизировавших русским, репрессировали и отправляли в концлагеря.
После распада Российской империи Украина объявила о независимости, но тут же начала переговоры с Германией и Австро-Венгрией. И фактически, подчёркивает Путин, оказалась в оккупации.
"Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима", – предупреждает автор.
В итоге малоросские земли между собой поделили Польша и Советская Украина. И всё, считает Путин, повторилось, как в средневековье. Пока советские власти создавали единую Украину, малороссы на Западе страдали от "полонизации" и всяческих притеснений.
Ошибки большевиков
А Украину большевики строили с огромными ошибками, уверен президент.
"Именно советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, – закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском".
И территории между советскими республиками власть делила "произвольно", уверен автор. Например, он вспоминает, что Крым после войны был отдан Украине "с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм". И сегодняшние границы Украины, по мнению Путина, – целиком дело рук большевиков.
"В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена".
И было бы логично, считает Путин, если бы из состава СССР Украина вышла с теми границами, с которыми в него входила. Без Крыма и других территорий. Ну или хотя бы всё это нужно было обсуждать на переговорах между странами.
Орудие в чужих руках и "Анти-Россия"
Но Россия в итоге приняла все условия Украины. И наши соседи вышли из СССР с огромным инфраструктурным потенциалом, считает Путин. Но при этом всё разбазарили. Ведь нужно было и дальше активно сотрудничать с Россией, а украинцы поддались вмешательству Европы и США. Президент считает, что существует целый западный проект "Анти-Россия". Это название Путин упоминает аж семь раз.
"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина – не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "Анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся".
Путин считает, что на Украине идёт "принудительная смена идентичности". Там даже русских заставляют отречься от своих корней и признать, что Россия – это страшный враг. Сама же Украина не нужна Западу, как самостоятельное сильное государство. В доказательство президент приводит показатели ВВП на душу населения. Ещё до пандемии на Украине он составлял меньше 4 тысяч долларов: меньше Албании, Молдовы и непризнанного Косова.
"Украина сейчас – беднейшая страна Европы", – делает вывод Путин.
Донбасс
Логичным исходом этих западных козней, по мнению президента, стал госпереворот 2014 года. В ходе конфликта в Донбассе, по его подсчётам, погибло уже больше 13 тысяч человек. И Россия, заявил президент, делает всё, чтобы остановить "братоубийство". Выход он видит в строгом исполнении Минских соглашений и "особом статусе Донбасса". Но украинские власти, уверен автор, никаких обязательств исполнять не собираются. И виноват, опять же, Запад.
Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И, во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "Анти-Россия". А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав.
Всё равно свои и родные
Тем не менее Путин от Украины не отворачивается. И уверен, что там живут миллионы людей, которые с проектом "Анти-Россия" не согласны.
"Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными".
В конце статьи автор, пусть не открыто, но обращается к жителям Украины. И говорит, что уважает украинские традиции и стремление государства быть свободным и независимым. Но подлинная суверенность страны, по его словам, возможна только в партнёрстве с Россией. Ведь вместе мы – один народ с общей историей и культурой.
"Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат", – обращается президент.
В завершение Путин заявляет: Россия "Анти-Украиной" никогда не станет. И всё так же открыта к диалогу. А вот каким будет соседнее государство, решат её граждане.
Комментарии
Вова наконец то закончил читать учебники по истории средней школы и написал изложение?
Украина - беднейшая страна Европы, а Россия сильно богаче? Ну если не считать природные ресурсы, которые народу не принадлежат благрдаря вове и его партии
У нас появился великий историк.
Особенно улыбнуло, о кучке людей обваровывающих народ и держащих бабло в иностранных банках!!!, может самому оглянутся вокруг......
Президент России написал большой текст о "беднейшей стране Европы"
Мы Португалию то догнали или нет?
Просто эталонное лицемерие.
украину используют как таран против России
там готовят поставить западные ядерные ракеты
зачищать ее вплоть до Бреста от натовских солдат все равно придется рано или поздно
Ну страну, которой Вова рулит, конечно не будет объективно оценивать! Рашка, как раз-таки, и является самой нищей во всех отношениях! Позорище!!!!!
Лучше бы автобиографию написал:" как я ушатал страну"