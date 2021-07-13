Орудие в чужих руках и проект "Анти-Россия". Какой видит Путин Украину в своей статье?

Статью Владимира Путина об отношениях России и Украины опубликовали 12 июля на сайте Кремля. Президент России уже давно пробует себя в роли публициста. Он регулярно пишет тексты, где высказывается о крупнейших исторических и геополитических событиях, связанных с нашей страной. Вот и во время своей прямой линии 30 июня Путин объявил, что совсем скоро напишет, почему русские и украинцы – один народ.

В статье глава государства объяснил, почему делить Россию и Украину бессмысленно, а сегодняшние разногласия – проделки Запада. Рассказываем, что такое проект "Анти-Россия", в чем Путин винит большевиков и почему он уверен, что единственный верный путь для наших соседей – быть вместе с Российской Федерацией.

Россия и Украина – наследники Древней Руси

Чтобы доказать свои слова о единстве народов, Путин обратился к истории. И нашёл корни родства во временах Древней Руси. Даже когда государство распалось, русские, украинцы и белорусы воспринимали его территорию как свою родину, пишет Путин. Восточные земли оказались оккупированы Ордой, а западные вошли в состав Великого княжества Литовского. Но тем не менее, уточняет президент, люди продолжали говорить на одном языке и исповедовать православие. Приходилось князьям и боярам и объединяться: например, они бок о бок сражались на Куликовом поле.

"Всё это – страницы нашей общей истории, отражение её сложности и многомерности", – подчёркивает Путин.

Центром же воссоединения русских земель стала Москва. Потомкам Александра Невского удалось избавиться от внешнего "ярма" и собрать воедино исторически русские земли. А в Великом Княжестве Литовском, пишет президент, всё было совсем иначе. Там в XIV веке приняли католичество. Польская знать получила большое влияние на части территорий Руси. Там проводили "ополячивание" и "латинизацию", а православие стали всячески вытесняли.

В ответ на это, замечает президент, в XVI-XVII веках стало нарастать освободительное движение в Поднепровье. Сторонники гетмана Богдана Хмельницкого желали добиться от Речи Посполитой автономии. В том числе они обращались за помощью и в Москву. И в 1653 году Русское государство решило великодушно принять своих единоверцев под покровительство. А Хмельницкий благодарил царя Алексея Михайловича за то, что он "всё Войско запорожское и весь мир православный российский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил".

Не украинцы, а малороссы

Русское государство после войны с Речью Посполитой получило в свой состав Киев, Запорожье и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину и Черниговщину. И за областью, замечает Путин, закрепилось название "Малая Русь" (Малороссия). Слово "Украина", пишет президент, тогда понимали совсем по-другому:

"Название "Украина" тогда использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово "окраина" встречается в письменных источниках ещё с XII века, когда речь шла о различных порубежных территориях. А слово "украинец", если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей".

Те, кто остался в составе Речи Посполитой, отмечает Путин, оказались под жёстким религиозным гнётом и всячески притеснялись. А вот "малороссы", напротив, чувствовали себя неплохо и "достигали в России высот политической, дипломатической, военной карьеры". Многие из них, по словам президента, во многом и создали общую страну, её государственность и культуру. В пример Путин приводит Хрущёва и Брежнева, "чья партийная биография была самым тесным образом связана с Украиной" и которые на двоих почти 30 лет руководили КПСС.

Один язык

После войн с Османской империей, отмечает президент, в состав страны вошли Крым и Причерноморье, которые стали называть "Новороссией". А при разделе Речи Посполитой Россия вернула и часть западных земель. И, мол, тогда выяснилось, что за годы раздробленности жители разных территорий сохранили общие традиции и, что самое важное, язык.

"Так, ещё в начале XVII века один из иерархов Униатской церкви Иосиф Рутский сообщал в Рим, что жители Московии называют русских из Речи Посполитой своими братьями, что письменный язык у них совершенно одинаков, а разговорный – хоть и отличается, но незначительно".

Особую роль, по мнению Путина, в этом сыграла литература. Он считает, что произведения Ивана Котляревского, Григория Сковороды и Тараса Шевченко – это общее наследие России и Украины, которое делить нельзя. "И зачем это делать?" – возмущается президент.

При этом он признаёт, что в какой-то момент ввоз литературы на украинском языке запретили. Но это всё виноваты поляки, которые тогда поднимали национальное движение, а "украинский вопрос" использовали в своих интересах.

Первые проделки Запада

Тогда же, замечает Путин, в западных государствах и придумали идею об "отдельном от русского украинском народе", которую пытались внушить простым людям. Например, в годы Первой мировой войны Австро-Венгрия поучаствовала в формировании Легиона украинских сечевых стрельцов, которые воевали против России. А галичан, симпатизировавших русским, репрессировали и отправляли в концлагеря.

После распада Российской империи Украина объявила о независимости, но тут же начала переговоры с Германией и Австро-Венгрией. И фактически, подчёркивает Путин, оказалась в оккупации.

"Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима", – предупреждает автор.

В итоге малоросские земли между собой поделили Польша и Советская Украина. И всё, считает Путин, повторилось, как в средневековье. Пока советские власти создавали единую Украину, малороссы на Западе страдали от "полонизации" и всяческих притеснений.

Ошибки большевиков

А Украину большевики строили с огромными ошибками, уверен президент.

"Именно советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, – закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском".

И территории между советскими республиками власть делила "произвольно", уверен автор. Например, он вспоминает, что Крым после войны был отдан Украине "с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм". И сегодняшние границы Украины, по мнению Путина, – целиком дело рук большевиков.

"В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена".

И было бы логично, считает Путин, если бы из состава СССР Украина вышла с теми границами, с которыми в него входила. Без Крыма и других территорий. Ну или хотя бы всё это нужно было обсуждать на переговорах между странами.

Орудие в чужих руках и "Анти-Россия"

Но Россия в итоге приняла все условия Украины. И наши соседи вышли из СССР с огромным инфраструктурным потенциалом, считает Путин. Но при этом всё разбазарили. Ведь нужно было и дальше активно сотрудничать с Россией, а украинцы поддались вмешательству Европы и США. Президент считает, что существует целый западный проект "Анти-Россия". Это название Путин упоминает аж семь раз.

"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина – не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "Анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся".

Путин считает, что на Украине идёт "принудительная смена идентичности". Там даже русских заставляют отречься от своих корней и признать, что Россия – это страшный враг. Сама же Украина не нужна Западу, как самостоятельное сильное государство. В доказательство президент приводит показатели ВВП на душу населения. Ещё до пандемии на Украине он составлял меньше 4 тысяч долларов: меньше Албании, Молдовы и непризнанного Косова.

"Украина сейчас – беднейшая страна Европы", – делает вывод Путин.

Донбасс

Логичным исходом этих западных козней, по мнению президента, стал госпереворот 2014 года. В ходе конфликта в Донбассе, по его подсчётам, погибло уже больше 13 тысяч человек. И Россия, заявил президент, делает всё, чтобы остановить "братоубийство". Выход он видит в строгом исполнении Минских соглашений и "особом статусе Донбасса". Но украинские власти, уверен автор, никаких обязательств исполнять не собираются. И виноват, опять же, Запад.

Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И, во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "Анти-Россия". А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав.

Всё равно свои и родные

Тем не менее Путин от Украины не отворачивается. И уверен, что там живут миллионы людей, которые с проектом "Анти-Россия" не согласны.

"Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными".

В конце статьи автор, пусть не открыто, но обращается к жителям Украины. И говорит, что уважает украинские традиции и стремление государства быть свободным и независимым. Но подлинная суверенность страны, по его словам, возможна только в партнёрстве с Россией. Ведь вместе мы – один народ с общей историей и культурой.

"Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат", – обращается президент.

В завершение Путин заявляет: Россия "Анти-Украиной" никогда не станет. И всё так же открыта к диалогу. А вот каким будет соседнее государство, решат её граждане.