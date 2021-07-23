Местами до +35 и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае?

Аномально жаркую погоду передают синоптики на выходные. Сохранится жара и в начале новой рабочей недели. В отдельных районах пройдут дожди с грозами.

"Ночные температуры будут от +13 до +20°С, днем – от +27 до +32 градусов. 25 июля в западных районах столбики термометров поднимутся до отметки +35 градусов", – рассказал amic.ru ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

В понедельник во второй половине дня ожидается шквалистое усиление ветра при грозах. Местами возможен град.