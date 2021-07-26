Дожди и похолодание. Какая погода будет в Алтайском крае на этой рабочей неделе?

Аномальная жара продержится ещё один день в Алтайском крае и уже 27 июля ей на смену придёт небольшое похолодание, рассказал amic.ru ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

"Днём 26 июля и ночью 27 июля на больше части территории края пройдут дожди, местами ливневые, с грозами и градом. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. 27 июля дожди вероятны в восточных и предгорных районах, 28 июля осадки пройдут лишь по югу", – сообщил синоптик.

В ночь на вторник столбики термометров покажут +13...+18 градусов, днём – от +21 до +26°С. Такие температуры сохранятся до четверга. Самой прохладной на этой неделе станет ночь на 29 июля – около +8...+13°С, зато днём ожидается уже +23...+28 градусов и потом каждый день будет прибавляться по одному-двум градусам.