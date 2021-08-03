Как получить соцвыплату в 250 тысяч рублей на открытие своего дела и что для этого нужно?

Кто может рассчитывать на помощь от государства в размере 250 тысяч рублей?

Эту помощь граждане получают в рамках социального контракта. Перед его заключением оценивают материальное положение семьи или отдельно проживающего гражданина. Важно, чтобы среднедушевой доход заявителя не превышал прожиточного минимума. Учитывать будут доходы всех совместно проживающих членов семьи заявителя за последние три месяца.

Напомним, в Алтайском крае прожиточный минимум в расчёте на душу населения составляет 10 665 руб., для трудоспособного населения – 11 488 руб., для пенсионеров 9573 руб., для детей – 10 611 руб.