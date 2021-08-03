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Как получить соцвыплату в 250 тысяч рублей на открытие своего дела и что для этого нужно?

, ИА "Амител"
Эта программа с 2021 года активно работает во всех регионах страны

Финансовую поддержку в размере четверти миллиона рублей в России могут получить граждане, которые планируют открыть своё дело. Для тех, кто решит заняться личным подсобным хозяйством и найти новую работу, тоже предусмотрена материальная помощь. Кому и как можно получить дополнительную выплату от государства, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто может рассчитывать на помощь от государства в размере 250 тысяч рублей?

Эту помощь граждане получают в рамках социального контракта. Перед его заключением оценивают материальное положение семьи или отдельно проживающего гражданина. Важно, чтобы среднедушевой доход заявителя не превышал прожиточного минимума. Учитывать будут доходы всех совместно проживающих членов семьи заявителя за последние три месяца.

Напомним, в Алтайском крае прожиточный минимум в расчёте на душу населения составляет 10 665 руб., для трудоспособного населения – 11 488 руб., для пенсионеров   9573 руб., для детей – 10 611 руб.

2
Мои доходы ниже прожиточного минимума, я могу получить помощь в размере 250 тысяч?

Можете, но только если решили открыть своё дело. Если это так, то на первоначальном этапе нужно определиться, чем именно вы хотите заниматься. Это может быть собственная кондитерская, мастерская, парикмахерская или что-то другое. На открытие своего дела предусмотрена помощь в размере 250 тысяч рублей.

Если вы надумаете развивать личное подсобное хозяйство, например, выращивать кроликов, кур, зелень или овощи, размер выплаты составит 100 тысяч рублей, рассказала "РГ" об особенностях социальной выплаты замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

3
Как получить эту финансовую помощь?

Если вы малоимущий и с делом уже определились, вам осталось получить статус самозанятого. Для этого, кстати, даже не обязательно идти в налоговую инспекцию, чтобы подать заявление. Достаточно скачать на мобильный телефон приложение "Мой налог" (или зайти на сайт ФНС в раздел для самозанятых) и заполнить поля регистрации.

После этого вы можете обратиться в управление по социальной защите населения, чтобы заключить социальный контракт.

4
Что такое социальный контракт?

Социальный контракт – это соглашение между малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином) и органом социальной защиты населения. В рамках контракта семья безвозмездно получает от государства средства, чтобы помочь им повысить свой доход. Деньги можно расходовать только на заранее обговоренные нужды. Например, покупку оборудования, оплату аренды помещения, транспортные расходы, покупку теплицы или пасеки и др.

5
Какие нужны документы, чтобы заключить социальный контракт?

Для того чтобы заключить социальный контракт, потребуется подготовить пакет документов. А именно:

– заявление;

– паспорт;

– сведения о составе семьи (паспорта всех членов семьи старше 14 лет или иные документы, удостоверяющие личность; свидетельства о рождении детей до 14 лет; свидетельство о браке (при наличии);

– сведения о доходах всех членов семьи за последние три месяца (справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и других доходах семьи, а именно: выплаты, пособия, льготы, субсидии);

– справку о предоставлении членам семьи любого вида социальной помощи за последние три месяца (например, справка о размере пенсий и пособий по безработице либо аналогичный документ из налогового органа);

– письменные согласия на заключение контракта от всех совершеннолетних членов семьи (без этого социальный контракт не может быть заключён);

– номер расчётного счета, открытого в отделении сберегательного банка.

6

А если я безработный, но не планирую ничего открывать, мне помощь не положена

?

Положена, но только если у вас есть дети и вы действительно ищете работу, а не делаете вид. Вам предложат пройти переобучение или повышение квалификации. Образовательную программу оплатят за счёт средств социального контракта.

При этом человеку необходимо будет зарегистрироваться в службе занятости, разместить своё портфолио на федеральном портале "Работа в России". Но помимо тех возможностей, которые предоставляет служба занятости, получатель социального контракта будет иметь ещё и дополнительную финансовую поддержку.

После заключения социального контракта он получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. А после того как найдёт работу, ему ещё три месяца подряд будут перечислять пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В Минтруде считают, что возможность получить дополнительные выплаты будет стимулировать россиян быстрее находить работу.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.08.2021 08:47
- гость -

Залезть по уши в долги, так что бы даже твои внуки кому-нибудь должны были!
Других вариантов нет.
Сыр и мышеловка... Оп!!!

3.08.2021 11:20
гость

налоги отменить на 3 года

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