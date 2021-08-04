Юпитер и Сатурн над головой. Что можно увидеть в ночном небе над Алтаем в августе?

Противостояние Сатурна

Когда смотреть?

Противостояние произошло 2 августа, но любоваться планетой можно и сейчас. Сатурн всё ещё светит необычайно ярко.

Куда смотреть?

На юг, в нижнюю часть неба. А там точно не ошибётесь. Самая яркая и большая точка – это Сатурн (тот, что светлый и с большими кольцами). Газовый гигант в августе вступает в противостояние. Так называют положение небесных тел, когда наша Земля оказывается между Солнцем и другой планетой на одной линии.

Особенность явления в том, что Сатурн в этой позиции максимально освещён. Кроме того, он и сам по себе находится на минимальном расстоянии от нас. Поэтому на небе планета сияет особенно ярко – мощнее, чем самые популярные у наблюдателей звёзды.

Колец, кстати, всё равно не разглядеть. До Сатурна слишком далеко: больше миллиарда километров в ближайшей точке.

Но если вы посмотрите на него в бинокль, то увидите, что это вовсе не точка, а какой-то странный "пельмень". А если взять оптику получше, то и заветные кольца обязательно разглядите. Например, у барнаульского блогера grad.i.ent получилось. Фотограф поделился с подписчиками изображением Сатурна в противостоянии. И пусть вас не смущает, что фото такое размазанное. Сфотографировать такое с Земли – дорогого стоит.