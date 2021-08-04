Юпитер и Сатурн над головой. Что можно увидеть в ночном небе над Алтаем в августе?

Август – поистине сказочное время для любителей звёздного неба. Месяц полон астрономических событий, а потому можно ночи напролёт сидеть и любоваться сияющими красотами. Две гигантские планеты – Юпитер и Сатурн – вступают в противостояние с Солнцем и светят особенно ярко. А звёзды, кажется, сами падают на нас с неба: своего пика достигает один из самых красивых метеорных потоков в году. И наблюдать всё это можно даже без телескопа. Рассказываем, куда и когда нужно смотреть, чтобы увидеть невероятные астрономические явления в ночном небе над Алтайским краем.
Когда смотреть?
Противостояние произошло 2 августа, но любоваться планетой можно и сейчас. Сатурн всё ещё светит необычайно ярко.
Куда смотреть?
На юг, в нижнюю часть неба. А там точно не ошибётесь. Самая яркая и большая точка – это Сатурн (тот, что светлый и с большими кольцами). Газовый гигант в августе вступает в противостояние. Так называют положение небесных тел, когда наша Земля оказывается между Солнцем и другой планетой на одной линии.
Особенность явления в том, что Сатурн в этой позиции максимально освещён. Кроме того, он и сам по себе находится на минимальном расстоянии от нас. Поэтому на небе планета сияет особенно ярко – мощнее, чем самые популярные у наблюдателей звёзды.
Колец, кстати, всё равно не разглядеть. До Сатурна слишком далеко: больше миллиарда километров в ближайшей точке.
Но если вы посмотрите на него в бинокль, то увидите, что это вовсе не точка, а какой-то странный "пельмень". А если взять оптику получше, то и заветные кольца обязательно разглядите. Например, у барнаульского блогера grad.i.ent получилось. Фотограф поделился с подписчиками изображением Сатурна в противостоянии. И пусть вас не смущает, что фото такое размазанное. Сфотографировать такое с Земли – дорогого стоит.
Когда смотреть?
Противостояние – в ночь с 19 по 20 августа. Но смотреть можно уже сейчас – Юпитер висит в небе весь август. Сейчас это самый заметный объект в ночном небе над Алтайским краем.
Куда смотреть?
На юго-востоке, в нижней части неба. Если вы нашли Сатурн, то ещё проще – газовый гигант находится чуть левее, примерно на одном уровне.
А самое простое – найти на небе самую яркую точку. В августе это именно Юпитер. Светит он так мощно, что многие сначала обнаруживают его, а уже потом понимают, что это за объект.
В общем, проблем с поиском быть не должно. А когда найдёте, останется просто сидеть и любоваться. Зимой настолько ярких объектов на небе не встретишь.
Опять же, никакого Большого красного пятна (это гигантский ураган, который бушует на Юпитере уже сотни лет) без оптики вы не увидите. Но при использовании телескопа можно разглядеть красивую полосатую структуру планеты. А если не подведут зрение и техника, увидите ещё и спутники. Их у Юпитера четыре: Ио, Ганимед, Европа и Каллисто. Блогер grad.i.ent не стал дожидаться противостояния и уже сфотографировал, как самая большая планета Солнечной системы выглядит с алтайской земли.
Кстати, в августе 2021 года в той части неба вообще целый мини-парад планет. Слева от Юпитера (примерно на одной линии с ним) находится Нептун, а справа от Сатурна – Плутон. Вот только эти объекты так далеко, что с Земли их практически не видно.
Когда смотреть?
Пик наступит в ночь с 12 на 13 августа. Но любоваться метеорным потоком можно уже сейчас.
Куда смотреть?
На созвездие Персея. Найти его, кстати, просто. Малая Медведица с детства знакома всем. Справа от неё находится Кассиопея – созвездие, похожее на букву W. Прямо под ним находится Персей. Оттуда-то и стоит ждать звездопада. Метеоры (мы называем их падающими звёздами) вылетают из одной и той же точки – радианты. Поэтому вы точно не пропустите момент, когда нужно загадывать желание.
Звездопад – уникальное и необычайное красивое явление. Конечно, настоящие звёзды с неба не падают. На самом деле это метеорный поток: наша планета проходит через облако мелких пылевых частиц. Входя в атмосферу на большой скорости, они разогреваются и ярко вспыхивают, создавая эффект падающей звезды.
Августовский звездопад Персеиды по-особенному прекрасен. Во-первых, летом наслаждаться зрелищем гораздо комфортнее, чем зимой. А во-вторых, Персеиды во время пика буквально пестрят падающими звёздами. Зенитное часовое число ночью 13 августа составит около 100 – это значит, что за час в небе будет пролетать около сотни метеоров.
Пытаться разглядеть метеорный дождь в телескоп – безнадёжная затея. Звездопад тем и прекрасен, что наблюдать его нужно невооружённым глазом. И, конечно, не забывайте загадать желание.
Вдали от города. Световое загрязнение – самый главный враг астрономов. Городские огни сияют ярко и попросту засвечивают многие звёзды на небе. Поэтому, находясь на природе, мы видим гораздо больше небесных светил.
Ещё один фактор – погода. Конечно, замечательно, если вы подгадали выходной день и отправились на природу любоваться небом. Но если на улице пасмурно, вы ничего не увидите. Так что лучше посмотрите метеопрогноз, перед тем как планировать сеанс любительской астрономии.
Да. Причём даже на обычный телефон. Конечно, спутники Юпитера и кольца Сатурна вы, скорее всего, не запечатлите. Но если всё сделать правильно, получатся красивые фотографии на память.
Прежде всего нужно выбрать правильные место и время. Кроме того, вам понадобится штатив. Фотографировать нужно на выдержке, чтобы камера успела накопить свет от звёзд. Установите фотоаппарат или смартфон, выставите кадр, уточните настройки (оптимальная выдержка – от 10 до 30 секунд, вы можете с этим поэкспериментировать) и смело делайте снимок. Например, мы попробовали и у нас получилось неплохо.
И у вас обязательно получится, если набраться терпения. А если взять фотоаппарат "посерьёзнее", то и снимки будут ещё красивее. Главное – разобраться с настройками.
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