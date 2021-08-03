В какие города семьи с детьми смогут купить билеты на поезда со скидкой?

Кто сможет купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой?

Этим предложением смогут воспользоваться только семьи с детьми. Обязательное условие получение скидки – покупка билетов минимум на одного ребёнка до 18 лет и одного взрослого (родителя или законного опекуна), который его сопровождает.

Если в семье больше человек, сниженная стоимость доступна для всех. Путешествия могут быть как самостоятельными, так и в составе групп.