В какие города семьи с детьми смогут купить билеты на поезда со скидкой?

Семейные путешествия по России на поезде станут значительно дешевле: РЖД запустило льготную продажу билетов. Кто именно сможет сэкономить на поездках по железной дороге, какую скидку можно получить и до какого времени действует это предложение, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Этим предложением смогут воспользоваться только семьи с детьми. Обязательное условие получение скидки – покупка билетов минимум на одного ребёнка до 18 лет и одного взрослого (родителя или законного опекуна), который его сопровождает.
Если в семье больше человек, сниженная стоимость доступна для всех. Путешествия могут быть как самостоятельными, так и в составе групп.
Да. С середины августа в России начнутся продажи субсидированных авиабилетов. И они тоже действуют только на семейные путешествия. Покупка билета минимум на одного ребёнка и одного сопровождающего взрослого – обязательное условие.
Только здесь география значительно уже. Например, в Москву или Санкт-Петербург улететь дешевле не получится. Всего в список льготных направлений вошли 46 маршрутов. С ним вы можете ознакомиться тут.
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