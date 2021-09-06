Остались без бабьего лета. Когда в Алтайском крае начнётся промозглая осень?

Летняя жара сохранится в Алтайском крае 7 сентября, но уже 8-го числа начнётся резкое похолодание, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. По предварительным прогнозам синоптиков, такого тепла, как сейчас, в сентябре уже не будет – в этом году классическое бабье лето обойдёт нас стороной.

"Днём в среду, 8 сентября, с прохождением холодного фронта местами по северо-западу пройдут дожди с грозами. А в ночь на 9 сентября дожди ожидаются уже на большей части края. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, местами он усилится до 20 метров в секунду", – рассказала Людмила Сырых.

Днём 9 сентября ветер усилится до 9-14 метров в секунду, а местами – до 18-23 метров в секунду, поэтому в крае будет объявлено штормовое предупреждение.

Температура воздуха в ночь на 9 сентября понизится до +9...+14 градусов, по северо-западу похолодает до +4°С. Днём столбики термометров не поднимутся выше +12...+17°С. В ночь на пятницу синоптики прогнозируют +3...+8°С, днём – от +14 до +19 градусов.