Беды с понедельника. Что нельзя делать в ретроградный Меркурий и когда он закончится?

С 27 сентября Меркурий станет ретроградным. Астрологи считают, что для всех жителей Земли это тяжёлый и полный напастей период. Хотя не всем это нужно объяснять: многие уже привыкли "сваливать" все свои неудачи на ретроградный Меркурий. Пробило колесо, сорвалась сделка, отключили горячую воду – всё это влияние планеты. Так часто считают даже люди, которые далеки от астрологии. В этот раз период "постоянных неурядиц" символично начнётся с самого тяжёлого дня – понедельника. Рассказываем, с чего все решили, что ретроградный Меркурий опасен, что нельзя делать в этот период и когда он закончится.
Ретроградность высчитывают астрономы. Правда, для них это явление никакой роли не играет. Вся суть в оптической иллюзии: в определённые периоды нам с Земли кажется, что планеты замедляются, останавливаются и начинают двигаться в обратном направлении. Эффект возникает из-за особенностей положения небесных тел в Солнечной системе. Конечно, на самом деле все планеты постоянно движутся только в одном направлении. Поэтому занятная иллюзия не играет для астрономов никакой роли.
А вот астрологи считают, что это по-настоящему мощное и опасное явление. Мол, планета в период своей ретроградности приобретает особые свойства и начинает сильно на неё влиять.
Этого никто не знает. Но в астрологии чётко прописано, за какую сферу нашей жизни отвечают планеты солнечной системы. И Меркурий, если верить специалистам, самый опасный. Планету назвали в честь римского бога торговли. Поэтому у астрологов принято считать, что она отвечает за интеллектуальную составляющую нашей жизни. По мнению экспертов, Меркурий имеет сильное влияние не только на сознание людей, но и на вычислительную технику.
Астрологи уверяют, что ретроградный Меркурий затуманивает человеческий разум. Логика такая: раз Меркурий останавливается и пятится назад, то и нас он тоже тянет за собой. Об этом amic.ru рассказывала астролог Мариана Осокина. По её словам, ретроградность планеты замедляет все жизненные процессы на Земле. Люди впадают в состояние прострации, перестают рационально мыслить, чувствуют вялость и апатию.
"Всё из рук валится",– так астрологи описывают пагубное влияние Меркурия. Мол, люди становятся настолько раздражительными, что просто перестают находить друг с другом общий язык. Отсюда и проблемы: в период ретроградности амбициозные планы и проекты практически невозможно реализовать. По словам астрологов, постоянные напасти просто не позволят вам сконцентрироваться на деле и завершить его до конца.
Правда, никаких страшных опасностей, по мнению экспертов, сам ретроградный Меркурий в себе не несёт. Это, скорее, не одна масштабная катастрофа, а множество мелких неурядиц. Невыключенный утюг, забытый дома телефон, сломавшаяся микроволновка – на подобных неприятностях "специализируется" планета. Но этих маленьких проблем становится так много, что у людей пропадает желание бороться и преодолевать их. А человеческая невнимательность может привести к трагедии: астрологи уверяют, что в периоды ретроградности увеличивается количество пожаров, несчастных случаев и ДТП.
Кстати, про микроволновку не шутка: некоторые считают, что Меркурий влияет и на технику, которая начинает выходить из строя.
Главное – не начинать новых и амбициозных дел. Астрологи уверены, что шансов реализовать планы у вас практически не будет, пока Меркурий движется ретроградно. Мол, постоянные неудачи и планы сдвинут, и у вас отобьют желание бороться за результат. Всё, что связано с новизной, астрологи предлагают отложить на потом. В частности:
- не принимать важные решения, от которых зависит ваша дальнейшая жизнь (велик риск, что о своём выборе вы потом пожалеете);
- не начинать новые проекты, как быстрые, так и долгосрочные;
- не подписывать важные документы, поскольку вы запросто можете допустить ошибку;
- избегать серьёзных трат и необдуманных покупок;
- не начинать серьёзных отношений, и даже не жениться, астрологи считают, что такой союз практически обречён;
- не отправляться в дальние поездки и командировки.
Астрологи при этом подчёркивают, что запреты – не строгие. Если возможности передвинуть планы у вас нет, беритесь за дело. Только не забывайте, что всё нужно тщательно проверять и не торопиться.
Астрологи уверяют, что даже нужно. По словам Марианы Осокиной, ретроградный Меркурий одним своим движением намекает нам, как жить. Мол, он движется назад, чтобы напомнить: у вас ещё остались незавершённые дела. Вот на них специалисты и советуют сосредоточиться. Посмотрите, какие проекты и задумки у вас "подвисли" и подумайте, что с ними можно сделать. Когда вы разберётесь с накопившимися хлопотами, вам будет гораздо проще приступать к новым делам. Естественно, когда ретроградный Меркурий уже закончится.
Специалисты советуют воспринимать этот период как время передышки. Раз уж Меркурий решил портить все планы и мешать жить, то следует расслабиться, больше отдыхать и уделить время близким. И пусть никаких вершин вы не покорите, зато сохраните нервы и наберётесь сил.
А ещё астрологи советуют заняться генеральной уборкой. По их мнению, ретроградный Меркурий для этого к нам и приходит: показать, от чего в жизни следует избавиться. Выбросите старый хлам и разложите всё по полочкам. Вместе с порядком в доме к вам придёт и порядок в голове.
Осокина даже дала совет тем, кому необходимо "оружие" против злополучной планеты. По её словам, есть практика, которая позволит не поддаваться ни на какие астрологические эффекты. Её суть в том, чтобы жить "на высоких вибрациях".
"Когда человек ищет во всём позитив и сам его создаёт, он живёт на высоких вибрациях. Не сквернословен, всегда добр к людям и помогает близким. И главное – не причиняет никому зла. Всё это приводит к тому, что никакие соединения планет уже не оказывают на нас существенного влияния. Потому что на высоких вибрациях человек живёт как бы немножко в другом измерении. Так что лучше жить с чистым сердцем", – объяснила астролог.
По её словам, это пусть и простой, но очень трудновыполнимый совет. Но тем, кто научится жить "на высоких вибрациях", никакой Меркурий не будет страшен.
Комментарии
Это фейковая новость, не?
27.09.2021 08:33
- гость -
Самое страшное, что это все на серьезных щах преподносится. А я еще удивлялся в свое время, откуда вокруг столько идиотов