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Беды с понедельника. Что нельзя делать в ретроградный Меркурий и когда он закончится?

, ИА "Амител"
Совсем скоро планета начнёт портить нам жизнь, уверяют астрологи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 27 сентября Меркурий станет ретроградным. Астрологи считают, что для всех жителей Земли это тяжёлый и полный напастей период. Хотя не всем это нужно объяснять: многие уже привыкли "сваливать" все свои неудачи на ретроградный Меркурий. Пробило колесо, сорвалась сделка, отключили горячую воду – всё это влияние планеты. Так часто считают даже люди, которые далеки от астрологии. В этот раз период "постоянных неурядиц" символично начнётся с самого тяжёлого дня – понедельника. Рассказываем, с чего все решили, что ретроградный Меркурий опасен, что нельзя делать в этот период и когда он закончится.

1
С чего все решили, что Меркурий стал ретроградным?

Ретроградность высчитывают астрономы. Правда, для них это явление никакой роли не играет. Вся суть в оптической иллюзии: в определённые периоды нам с Земли кажется, что планеты замедляются, останавливаются и начинают двигаться в обратном направлении. Эффект возникает из-за особенностей положения небесных тел в Солнечной системе. Конечно, на самом деле все планеты постоянно движутся только в одном направлении. Поэтому занятная иллюзия не играет для астрономов никакой роли.

А вот астрологи считают, что это по-настоящему мощное и опасное явление. Мол, планета в период своей ретроградности приобретает особые свойства и начинает сильно на неё влиять.

2
А он действительно как-то на нас влияет?

Этого никто не знает. Но в астрологии чётко прописано, за какую сферу нашей жизни отвечают планеты солнечной системы. И Меркурий, если верить специалистам, самый опасный. Планету назвали в честь римского бога торговли. Поэтому у астрологов принято считать, что она отвечает за интеллектуальную составляющую нашей жизни. По мнению экспертов, Меркурий имеет сильное влияние не только на сознание людей, но и на вычислительную технику.

3
И в чём его опасность?

Астрологи уверяют, что ретроградный Меркурий затуманивает человеческий разум. Логика такая: раз Меркурий останавливается и пятится назад, то и нас он тоже тянет за собой. Об этом amic.ru рассказывала астролог Мариана Осокина. По её словам, ретроградность планеты замедляет все жизненные процессы на Земле. Люди впадают в состояние прострации, перестают рационально мыслить, чувствуют вялость и апатию.

"Всё из рук валится",– так астрологи описывают пагубное влияние Меркурия. Мол, люди становятся настолько раздражительными, что просто перестают находить друг с другом общий язык. Отсюда и проблемы: в период ретроградности амбициозные планы и проекты практически невозможно реализовать. По словам астрологов, постоянные напасти просто не позволят вам сконцентрироваться на деле и завершить его до конца.

Правда, никаких страшных опасностей, по мнению экспертов, сам ретроградный Меркурий в себе не несёт. Это, скорее, не одна масштабная катастрофа, а множество мелких неурядиц. Невыключенный утюг, забытый дома телефон, сломавшаяся микроволновка – на подобных неприятностях "специализируется" планета. Но этих маленьких проблем становится так много, что у людей пропадает желание бороться и преодолевать их. А человеческая невнимательность может привести к трагедии: астрологи уверяют, что в периоды ретроградности увеличивается количество пожаров, несчастных случаев и ДТП.

Кстати, про микроволновку не шутка: некоторые считают, что Меркурий влияет и на технику, которая начинает выходить из строя.

4
Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия?

Главное – не начинать новых и амбициозных дел. Астрологи уверены, что шансов реализовать планы у вас практически не будет, пока Меркурий движется ретроградно. Мол, постоянные неудачи и планы сдвинут, и у вас отобьют желание бороться за результат. Всё, что связано с новизной, астрологи предлагают отложить на потом. В частности:

  • не принимать важные решения, от которых зависит ваша дальнейшая жизнь (велик риск, что о своём выборе вы потом пожалеете);
  • не начинать новые проекты, как быстрые, так и долгосрочные;
  • не подписывать важные документы, поскольку вы запросто можете допустить ошибку;
  • избегать серьёзных трат и необдуманных покупок;
  • не начинать серьёзных отношений, и даже не жениться, астрологи считают, что такой союз практически обречён;
  • не отправляться в дальние поездки и командировки.

Астрологи при этом подчёркивают, что запреты – не строгие. Если возможности передвинуть планы у вас нет, беритесь за дело. Только не забывайте, что всё нужно тщательно проверять и не торопиться.

5
А хоть что-то делать можно?

Астрологи уверяют, что даже нужно. По словам Марианы Осокиной, ретроградный Меркурий одним своим движением намекает нам, как жить. Мол, он движется назад, чтобы напомнить: у вас ещё остались незавершённые дела. Вот на них специалисты и советуют сосредоточиться. Посмотрите, какие проекты и задумки у вас "подвисли" и подумайте, что с ними можно сделать. Когда вы разберётесь с накопившимися хлопотами, вам будет гораздо проще приступать к новым делам. Естественно, когда ретроградный Меркурий уже закончится.

Специалисты советуют воспринимать этот период как время передышки. Раз уж Меркурий решил портить все планы и мешать жить, то следует расслабиться, больше отдыхать и уделить время близким. И пусть никаких вершин вы не покорите, зато сохраните нервы и наберётесь сил.

А ещё астрологи советуют заняться генеральной уборкой. По их мнению, ретроградный Меркурий для этого к нам и приходит: показать, от чего в жизни следует избавиться. Выбросите старый хлам и разложите всё по полочкам. Вместе с порядком в доме к вам придёт и порядок в голове.

6
И как тогда жить, если почти ничего нельзя?
Астролог Осокина советует не зацикливаться на самом понятии ретроградный Меркурий. По её мнению, планету в последнее время слишком "распиарили". Другими словами, сваливать на Меркурий все свои проблемы стало очень модно. На деле же, уверяет эксперт, ретроградность – далеко не самое страшное астрологическое явление, и каждому вполне по силам пережить его достойно.

Осокина даже дала совет тем, кому необходимо "оружие" против злополучной планеты. По её словам, есть практика, которая позволит не поддаваться ни на какие астрологические эффекты. Её суть в том, чтобы жить "на высоких вибрациях".

"Когда человек ищет во всём позитив и сам его создаёт, он живёт на высоких вибрациях. Не сквернословен, всегда добр к людям и помогает близким. И главное – не причиняет никому зла. Всё это приводит к тому, что никакие соединения планет уже не оказывают на нас существенного влияния. Потому что на высоких вибрациях человек живёт как бы немножко в другом измерении. Так что лучше жить с чистым сердцем", – объяснила астролог.

По её словам, это пусть и простой, но очень трудновыполнимый совет. Но тем, кто научится жить "на высоких вибрациях", никакой Меркурий не будет страшен.

7
Когда этот ваш ретроградный Меркурий закончится?
18 октября. Но астрологи уверяют, что эффект от "проблемной" планеты мы будем ощущать ещё неделю. В целом же период ретроградного Меркурия продлится чуть больше трёх недель.
8
А следующий будет скоро?
Нет. Это третий и последний ретроградный Меркурий в 2021 году. Следующий начнётся уже в 2022 году, 14 января.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

27.09.2021 08:33
- гость -

Это фейковая новость, не?

27.09.2021 08:51
- гость -

27.09.2021 08:33
- гость -

Самое страшное, что это все на серьезных щах преподносится. А я еще удивлялся в свое время, откуда вокруг столько идиотов

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