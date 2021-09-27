Беды с понедельника. Что нельзя делать в ретроградный Меркурий и когда он закончится?

И в чём его опасность?

Астрологи уверяют, что ретроградный Меркурий затуманивает человеческий разум. Логика такая: раз Меркурий останавливается и пятится назад, то и нас он тоже тянет за собой. Об этом amic.ru рассказывала астролог Мариана Осокина. По её словам, ретроградность планеты замедляет все жизненные процессы на Земле. Люди впадают в состояние прострации, перестают рационально мыслить, чувствуют вялость и апатию.

"Всё из рук валится",– так астрологи описывают пагубное влияние Меркурия. Мол, люди становятся настолько раздражительными, что просто перестают находить друг с другом общий язык. Отсюда и проблемы: в период ретроградности амбициозные планы и проекты практически невозможно реализовать. По словам астрологов, постоянные напасти просто не позволят вам сконцентрироваться на деле и завершить его до конца.

Правда, никаких страшных опасностей, по мнению экспертов, сам ретроградный Меркурий в себе не несёт. Это, скорее, не одна масштабная катастрофа, а множество мелких неурядиц. Невыключенный утюг, забытый дома телефон, сломавшаяся микроволновка – на подобных неприятностях "специализируется" планета. Но этих маленьких проблем становится так много, что у людей пропадает желание бороться и преодолевать их. А человеческая невнимательность может привести к трагедии: астрологи уверяют, что в периоды ретроградности увеличивается количество пожаров, несчастных случаев и ДТП.

Кстати, про микроволновку не шутка: некоторые считают, что Меркурий влияет и на технику, которая начинает выходить из строя.