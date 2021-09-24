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Местами заморозки до -8. Какая погода будет в Алтайском крае с 25 по 27 сентября?

, ИА "Амител"
Синоптики передают дожди с мокрым снегом и минусовые температуры ночью

Кратковременные дожди на все выходные, 25 и 26 сентября, передают синоптики в Алтайском крае. По утрам они будут сопровождаться мокрым снегом, об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

Две ближайшие ночи температура воздуха по краю будет колебаться от -3 до +2 градусов, в Барнауле – 0...+2°С. Днём на выходных столбики термометров покажут в регионе от +4...+9 градусов. В краевой столице 25 сентября ожидается от +7 до +9°С, 26 сентября чуть холоднее – от +4 до +6°С.

"В ночь на 27 сентября в регионе будет проходить холодный фронт, из-за чего местами температуры в ночное время понизятся до -3...-8 градусов, выпадет мокрый снег. В Барнауле – от -1 до -3°С и тоже мокрый снег", – сообщил Эдуард Болгов.

Днём в понедельник в большинстве районов будет без осадков, дожди пройдут лишь на востоке региона. По краю воздух прогреется до +5...+10°С, в Барнауле – от +7 до +9°С.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.09.2021 21:30
- гость -

Отопление включили. Готова была рыдать от счастья. Так намерзлась за неделю.

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