Снег и на дорогах гололедица. Какая погода будет в первые выходные октября на Алтае?

Неустойчивая погода с осадками в виде дождя, снега и мокрого снега ожидается в Алтайском крае в первые выходные октября, об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов. На проводах и ветках деревьях синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, а на дорогах – гололедицу.

"Второго и третьего октября ночные температуры будут колебаться от слабо отрицательных до слабо положительных, но при прояснении уже возможны заморозки до -8 градусов. Днём столбики термометров покажут около +2…+7", – рассказал Эдуард Болгов.

Региональное МЧС просит водителей учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололёда, избегать резких манёвров и соблюдать скоростной режим, а также достаточную дистанцию.