От +17 до -1. Какая погода ждёт Алтайский край в эти выходные и пора ли менять резину?

Осадки в виде дождя и мокрого снега прекратятся на большей части территории Алтайского края в ближайшие выходные, 9 и 10 октября. В ночь на субботу они ещё пройдут в восточных и предгорных районах, но уже днём погода улучшится, сообщил amic.ru ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

"В ночь на субботу и воскресенье ожидается от -1 до +4 градусов. Днём в выходные воздух прогреется до +7…+12 градусов, местами в южных районах потеплеет до +17°С. Если кто-то ещё не успел убрать огород, ловите эти тёплые деньки. Потому что с понедельника к нам придёт холодный фронт, а с ним – понижение температуры и осадки", – говорит синоптик.

Дождь, переходящий в мокрый снег, и снег пройдут в ночь на 11 октября в северных и западных районах. Но уже днём осадки ожидаются во всём Алтайском крае.

Ночью будет -1…+4°С, днём воздух не прогреется выше +4…+9°С. Синоптик напомнил, что при температуре ниже +5 градусов летняя резина "дубеет" и теряет сцепление с дорогой. Поэтому если вы ещё не "переобули" свой автомобиль – самое время это сделать.