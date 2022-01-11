Сколько дней мы будем отдыхать по случаю 23 февраля в 2022 году?

Почему так мало? В прошлом году же три дня отдыхали...

В 2021 году 23 февраля выпало на вторник. Поэтому правительству было несложно организовать длинные выходные: субботу, 20 февраля, объявили рабочим днём, а выходной перенесли на понедельник, 22 февраля. Соответственно, мы смогли отдохнуть три дня: 21, 22 и 23 февраля.

В этот раз так не получится: ведь пришлось бы делать выходным не только понедельник, но и вторник. "Занимать" эти дни отдыха просто неоткуда.