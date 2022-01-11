Сколько дней мы будем отдыхать по случаю 23 февраля в 2022 году?

Длинные новогодние "каникулы", кажется, пролетели в одно мгновение. И вот мы уже вновь вышли на работу, пытаясь побороть постпраздничную лень. Всё, что остаётся, – надеяться на очередные праздничные выходные. Следующее большое торжество нас ждёт 23 февраля – в День защитника Отечества. Рассказываем, сколько дней мы будем отдыхать на этот праздник в 2022 году.
В 2021 году 23 февраля выпало на вторник. Поэтому правительству было несложно организовать длинные выходные: субботу, 20 февраля, объявили рабочим днём, а выходной перенесли на понедельник, 22 февраля. Соответственно, мы смогли отдохнуть три дня: 21, 22 и 23 февраля.
В этот раз так не получится: ведь пришлось бы делать выходным не только понедельник, но и вторник. "Занимать" эти дни отдыха просто неоткуда.
Только в марте, когда по случаю Международного женского дня мы будем отдыхать три дня подряд. Официальными выходными будут 6, 7 и 8 марта 2022 года.
Правда, из-за этого нам тоже придётся поработать в субботний день. 5 марта 2022 года будет официальным рабочим днём, пусть и сокращённым. Такой порядок также уже закреплён в производственном календаре на год.
Комментарии
А почему бы не перенести на пятницу???🤔