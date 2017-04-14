Близится Пасха, пришло время покупать продукты и определяться с тем, какие блюда будут на праздничном столе в этом году. Редакция информационного портала Amic.ru советует разнообразить меню и приготовить необычный замороженный сливочный десерт с орехами, курагой и изюмом.

Для сиропа нужно в сотейнике смешать воду и сахар и довести до кипения. Орехи следует обжарить. Курагу и изюм промыть водой, залить кипятком и оставить на 20 минут. Далее необходимо взбить белки и добавить к ним сироп. В отдельной посуде взбить сливки.

Орехи, курагу и изюм мелко порубить. Натереть апельсиновую цедру. Все ингредиенты перемешать, вылить в форму и поставить в морозилку до застывания.

Перед подачей на стол украсить мятой и джемом.