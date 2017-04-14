Близится Пасха, пришло время покупать продукты и определяться с тем, какие блюда будут на праздничном столе в этом году. Редакция информационного портала Amic.ru советует разнообразить меню и приготовить необычный замороженный сливочный десерт с орехами, курагой и изюмом.
Пасха
- После приготовления вы получите 1 порцию
Что потребуется?
- Сливки — 150 г
- Яйца — 3 шт.
- Изюм — 1 ст.л.
- Курага — 1 ст.л.
- Фундук — 1,5 ст.л.
- Сахар — 70 г
- Апельсиновая цедра — 1 ч.л.
- Вода — 70 г
Как готовить?
Для сиропа нужно в сотейнике смешать воду и сахар и довести до кипения. Орехи следует обжарить. Курагу и изюм промыть водой, залить кипятком и оставить на 20 минут. Далее необходимо взбить белки и добавить к ним сироп. В отдельной посуде взбить сливки.
Орехи, курагу и изюм мелко порубить. Натереть апельсиновую цедру. Все ингредиенты перемешать, вылить в форму и поставить в морозилку до застывания.
Перед подачей на стол украсить мятой и джемом.
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Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.
Материал впервые опубликован 25 апреля 2016 года
Комментарии
Только не забудьте сформировать лакомство в виде маленького гробика с крестиком...
какой добрый