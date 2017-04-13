Фото: barnaul.org

Храм во имя Всех Святых открыл свои двери для всех верующих в Барнауле в минувшее Вербное воскресенье, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Как сообщается, новый храм находится в поселке Гоньба. Раньше жители этого поселка ездили в Вознесенский храм, расположенный в Научном Городке.

Сейчас в новом храме идут службы ежедневно с 8.00 до 17.00, а накануне праздника, в субботу, с 14.00 до 20.00 здесь и в храме Вознесения Господня в поселке Научный Городок все желающие смогут освятить куличи. Пасхальные службы начнутся в 23.00.

Напомним, в субботу, 15 апреля, в 13.00 у площадки Молодежного театра Алтая торжественно откроют главный символ Пасхи. Символ освятит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Празднование Пасхи в 2017 году выпало на 16 апреля.