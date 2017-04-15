Торжественные пасхальные богослужения в честь воскрешения Иисуса Христа проходят в ночь с 15 на 16 апреля 2017 года во всех храмах России и Алтайского края. В Барнауле главная служба идет в храме Святителя Димитрия Ростовского.

Телеканал "Катунь 24" ведет прямую трансляцию Пасхального ночного богослужения. На сайте Amic.ru также смотрите трансляцию этой особенной и очень красивой службы . Идти она будет до 2:00 ночи.

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