Фото: altai-eparhia.ru
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в субботу, 15 апреля, освятит символ Пасхи, который установят на площади Октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Как сообщается, торжественное открытие назначено на 13.00. Символ Пасхи будет установлен на площадке у Молодежного театра Алтая. Как сообщается, конструкция довольно внушительная — четыре метра в высоту.
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Напомним, что все православные христиане в этом году будут встречать светлый праздник Пасхи 16 апреля.
Комментарии
Ужас, совсем уже эти попы ох....
Неужто яйцо установят?
два , а посередине гвоздик
Яйцо в пустыне. Сюжет для спектакля.
Яйцо в пустыне. Сюжет для спектакля.
символ Пасхи, который установят на площади Октября
его временно воткнут или на постоянку?
Де би лы..