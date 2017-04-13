Фото: altai-eparhia.ru

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в субботу, 15 апреля, освятит символ Пасхи, который установят на площади Октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Как сообщается, торжественное открытие назначено на 13.00. Символ Пасхи будет установлен на площадке у Молодежного театра Алтая. Как сообщается, конструкция довольно внушительная — четыре метра в высоту.

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Напомним, что все православные христиане в этом году будут встречать светлый праздник Пасхи 16 апреля.