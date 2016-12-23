Красивая нарезка может стать настоящим украшением стола, но как правильно ее собрать, знают, пожалуй, лишь настоящие кулинары. Секреты мастерства на Кухне.Amic.ru в преддверии праздника согласился раскрыть повар одного из известных барнаульских ресторанов Данил Мальцев. Для своего мастер-класса он выбрал продукты компании "Барнаульский пищевик" в фирменном магазине "Мясная лавка". Теперь каждая хозяйка сможет наконец разобраться, что интересного для новогоднего стола можно сделать из колбасы, карбоната, шпика, корейки и прочих мясных деликатесов и вкусностей.
Смотрите видеорецепт и делайте нарезку для новогоднего стола вместе с нами и компанией "Барнаульский пищевик".
Готовим вместе с Кухней.Amic.ru
Приобрести свежее и качественное мясо индейки в Барнауле можно в фирменных магазинах "Мясная лавка" ("Барнаульский пищевик"):
Змеиногорский тракт, 104м/5
Красноармейский, 64
Попова, 76
Пионеров, 10
Молодежная, 56
Павловский тракт, 142Б
Трактовая, 88 Б
Панфиловцев, 22Б
Юрина, 299а
Комментарии
Как современную колбасу не нарезай вкуснее она не станет.
красота, уже хочется за новогодний стол!
очень вкусно выглядит, так есть хочется((
дорого. да и зачем на столе столько "мяса" напичканого бензоатом натрия?
Очень красиво. Давно хотела научиться делать такую нарезку. Спасибо большое!
Элли)))) ах-ахх-ха